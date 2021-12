De Tweede Kamer heeft wel wat langetermijnideeën voor het nieuwe kabinet

De nieuwe lockdown is „een tranendal”, vond D66-Kamerlid Jan Paternotte. Het demissionaire kabinet moest „de paniekknop” indrukken en daardoor waren opnieuw „lompe maatregelen” nodig, stelde SP’er Maarten Hijink.

In de Tweede Kamer heerste dinsdag bij het tijdens het reces ingelaste coronadebat een chagrijnige stemming. Partijen stelden de vraag of eerder boosteren de lockdown had kunnen voorkomen. Ze keken verder vooral vooruit: hoe komt Nederland hier begin volgend jaar weer uit?

Coalitie- en oppositiepartijen zijn het over een ding eens: nu het land weer in lockdown zit en er in januari een nieuw kabinet aantreedt is het na twee jaar crisismanagement tijd voor een fatsoenlijke langetermijnstrategie. „We zitten op een dood spoor”, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die in het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord de aanzet tot zo’n visie had verwacht. „Ik lees drie alinea’s over corona in plaats van een volwaardig hoofdstuk. Ik vind dat echt een gemiste kans.”

Paternotte is het daar niet helemaal mee eens. De nieuwe coalitie, een voortzetting van de huidige met VVD, D66, CDA en ChristenUnie, heeft volgens hem afspraken gemaakt om te investeren in de ‘pandemische paraatheid’ van het zorgstelsel. Daarmee kan de IC-capaciteit de komende jaren „flexibeler en weerbaarder” worden gemaakt. Hij kaatste de bal naar Kuiken terug door haar voor te houden dat in het begin deze maand door PvdA en GroenLinks gepresenteerde ‘oppositieakkoord’ ook niets over coronabeleid is opgenomen.

Premier Rutte zei dat zijn huidige demissionaire kabinet wel degelijk werkt aan een langetermijnplan, dat eind januari afgerond zijn moet. Tegen die tijd is zijn nieuwe kabinet mogelijk al aangetreden. Het is niet waarschijnlijk dat Hugo de Jonge terugkeert als ‘coronaminister’, omdat het ministerie van Volksgezondheid naar een andere partij dan het CDA gaat.

VVD-woordvoerder Aukje de Vries heeft fiducie in de coronaplannen van het (nieuwe) kabinet en nodigt de oppositie uit daarover actief mee te denken. Corona is te belangrijk om „een coalitie-oppositieding te zijn”, zegt De Vries. „Als er nog andere goede ideeën zijn, kunnen we het daarover hebben.”

Van beide zijden in de Kamer kwamen de nodige suggesties. Daarbij valt op dat de politieke eensgezindheid lang niet altijd langs de klassieke oppositie-coalitielijnen verloopt.

1. Meer IC-bedden

De coalitie wil het aantal IC-bedden flexibel kunnen uitbreiden bij nieuwe golven of toekomstige crises. Een deel van de oppositie wil structureel meer bedden. „Waarom ziet de premier niet in dat hij structureel moet investeren in de ziekenhuizen?”, vroeg PVV-Kamerlid Fleur Agema zich af. Rutte vindt veel meer permanente IC-bedden niet efficiënt „want dan zouden veel bedden leeg staan”.

2. Concenteren Covid-zorg

IC-artsen opperden het al eerder, het demissionaire kabinet onderzoekt het nu: speciale ziekenhuizen, zodat Covid-zorg meer geconcentreerd kan worden. Zowel oppositiepartij PvdA als coalitiepartij CDA vroegen dinsdag hoe snel dit gerealiseerd kan worden. Coronaminister De Jonge wil er nog deze winter mee experimenteren.

3. 2G

Is meer onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden acceptabel? D66 is de felste voorstander van 2G – alleen toegang als je gevaccineerd of genezen bent – en roept de diep verdeelde Kamer op keuzes te maken. „De politiek durft niet te praten over alternatieven als 2G, terwijl andere landen dit al lang en breed doen. We moeten niet de kampioen langste lockdown worden.” Een debat over de 2G-wet van het huidige kabinet is tot januari uitgesteld.

4. Vaccinatieplicht

De ministeries van Economische Zaken , Sociale Zaken en Financiën hebben het kabinet gevraagd de voor- en nadelen van een vaccinatieplicht te onderzoeken, werd dinsdag bekend. Zo kunnen mogelijk lockdowns worden voorkomen. Een vaccinatieplicht gaat het kabinet nu nog te ver, zei Rutte in het debat. „Maar je kunt in deze crisis niks uitsluiten.” Een aantal (christelijke) fracties is principiëel tegen.

5. Beter ventileren

Van links tot rechts wordt het kabinet verweten niet adequaat aan goede ventilatie te hebben gewerkt voor scholen, horeca en andere publieke ruimtes. „Dit had toch al lang op orde moeten zijn?”, stelde SGP-leider Kees van der Staaij. D66 vroeg het kabinet met een plan te komen om met betere ventilatie in januari de scholen te kunnen heropenen.

6. Meer laagdrempelig testen

Andere landen hebben niet alleen ingezet op massaal vaccineren, maar ook op massaal testen, constateerde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Ze noemde als voorbeelden Portugal en Denemarken. „Ik vraag het kabinet niet weer op één paard te wedden. Er is meer nodig dan boosteren, maak ook echt werk van testen.”