De geneugten van de solo-Kerst

Vorig jaar was ik in ontkenning. Wat nou Kerst. Er mocht toch niks? Dan dééd ik ook niks. Ik liet me in familiekring uitroosteren als ‘gast-te-veel’ die er vanwege corona niet meer bij kon en deed ook thuis geen enkele concessie. Mijn kunstboompje bleef in het berghok. Wat ik at weet ik niet meer.

Het werd een flop. Kerst is zo massief, zo langdurig en zo veelomvattend dat het je hoe dan ook besluipt: via radio, tv of telefoon, via de ramen van de buren en de kookgeuren op straat. Ik werd er bozig en gespannen van en veranderde alsnog in de alleenstaande die het met de feestdagen ‘extra zwaar’ heeft: een dijk van een cliché, niveau glitterjurkje of foute kersttrui.

Dit jaar moet het beter. Maar hoe? De meeste lijstjes met tips voor een geslaagde solo-kerst komen niet verder dan gemeenplaatsen: koop een kadootje voor jezelf, ga facetimen, wentel je met foto’s en liedjes in de sferen van ‘Christmas past’. Lonerwolf.com, een site van een spiritueel ontwaakt stel dat mensen aanmoedigt om hun ‘innerlijke wolf’ te bevrijden, biedt origineler suggesties: prop je kerstspullen bij een vreemde in de brievenbus, zing karaoke tot je erbij neervalt, bouw een kussenfort of wacht in bed op lucide dromen. Tja.

Echte inspiratie vind ik bij Jan-Simon Minkema, acteur, schrijver en jeugdheld van mijn generatie: hij speelde onder meer Opa Knots en Onkel X („Hands up!” in tv-serie De Familie Knots. Met zijn online vrienden deelt Minkema regelmatig foto’s van zijn schitterend gedecoreerde woning; de weken rond Kerst zijn elke keer een hoogtepunt. Hoe dóet hij dat, hoe creëert hij vanuit het niets zoveel gezelligheid? Ik bel hem op.

Om bij de boom te beginnen: hij heeft er twee. Eentje hangt vol zelfgemaakte kerstballen: de basis was een zak spotgoedkope plastic exemplaren, die hij beplakte met stukjes cadeaupapier. Decoupagelijm werkt ook als lak; het resultaat is glad en glimmend.

Boom twee werd een bloemenboom, met kunstbloemen die hij aan de takken bevestigde met ijzerdraad – dik garen kan ook. De ‘bestek-krans’ voor het raam ontstond toen hij in de kringloopwinkel op een zak plastic theelepeltjes stuitte; in gewone tijden komt hij daar graag, om elk keer terug te keren met een kofferbak vol spullen en een hoofd vol ideeën.

Geld kost dit allemaal niet of nauwelijks, alleen tijd – maar zo besteedt Minkema de zijne al van kinds af aan het liefst. Met wat praatradio op de achtergrond rolt hij van het ene project naar het volgende; ook toen hij nog een volle acteeragenda had, was hij soms tot diep in de nacht bezig. Zijn nieuwste uitvinding is een zilverkleurige kerstkrans voor in de keuken, opgebouwd uit schone schuursponsjes. Het kerstdiner wordt hachee of stamppot – één gang is genoeg. Er is zoveel te doen.

Ik kijk met hernieuwde belangstelling om me heen. Mijn boompje – kan daar niet iets anders in? Of waag ik me aan een raar, ingewikkeld recept? Het gaat erom „acteur en regisseur van je dag te worden”, in de woorden van Lonerwolf. Kerst is aan herziening toe.