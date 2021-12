De Fox-journalist die Trump hard durfde aan te pakken vertrekt naar CNN

Chris Wallace, een van de gezichten van Fox News, verlaat de zender waar hij achttien jaar de zondagse nieuwsshow presenteerde en gaat bij CNN werken. Dat is een pikante transfer – om het in voetbaltermen te gieten: Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax – en betekenisvol. Zijn vertrek valt min of meer samen met een conflictueus einde aan de samenwerking met twee conservatieve commentatoren die zich ergerden aan de leugens over de bestorming van het Capitool op 6 januari dit jaar. Met het vertrek van Wallace helt de balans op de zender weer iets verder over naar populistisch rechts.

Chris Wallace (74), zoon van Mike Wallace, een van de pioniers van de Amerikaanse tv en een van de eerste makers van het roemruchte CBS-programma 60 Minutes, had al een gevarieerd journalistiek leven achter zich voor hij in 2003 neerstreek bij Fox News. Hij begon als assistent van de legendarische anchorman Walter Cronkite tijdens de verkiezingscampagne van 1964. Hij werkte bij de Boston Globe en presenteerde bij NBC Meet the Press. Hij maakte jarenlang buitenlandse reportages en onderzoeksitems voor ABC News en won verschillende journalistieke prijzen.

Zijn overstap naar Fox News leidde tot de vraag wat een als ‘straight’ bekendstaande journalist te zoeken had bij een nieuwsorganisatie met een slechte reputatie van partijdigheid. Fox dekte in die jaren de flanken van de regering-Bush. Jon Stewart, presentator van The Daily Show en misschien wel de meest formidabele tegenstander van Fox ooit, hield Wallace tijdens een tweegesprek voor: „Ik denk dat jij bij deze zender zit om geloofwaardigheid en integriteit te verlenen aan een organisatie die deze anders wellicht niet zou bezitten.”

En het moet gezegd: bij Fox ging Wallace geen andere vragen stellen dan voorheen. Hij was de enige journalist die de Russische president Poetin mocht interviewen na een top met president Trump in 2018 en hij vroeg: „Hoe kan het dat zoveel van uw critici omkomen?” In de kamer ernaast hoorde Wallace’ vrouw Lorraine een Russische beveiliger achter haar vloeken. Het interview leverde Fox News zijn eerste nominatie voor een Emmy Award ooit op (de prijs ging uiteindelijk naar CNN).

Wallace had een even hard interview met Trump tijdens de coronapandemie. „Ik heb me laten vertellen dat we de beste sterftecijfers hebben”, beweerde Trump. „Dat is niet waar, sir”, wierp Wallace tegen. Het bevestigde voor Trump dat Wallace niet bij het ‘ware’ Fox News hoorde – zoals presentatoren als Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingraham. „Chris Wallace en anderen zouden bij Fake News CNN of MSDNC moeten zitten”, twitterde Trump.

Tot aan de verkiezingsavond van 3 november stond Fox bekend als het thuisstadion van de Trumpisten. Dat veranderde in één klap toen de newsroom Joe Biden aanwees als winnaar in de staat Arizona.

Kantelpunt Arizona

Journalist Michael Wolff beschrijft in zijn boek Landslide dat de redactie vooraf belde met de hoogste baas, Lachlan Murdoch, zoon van eigenaar Rupert. Konden ze dit bericht als eerste brengen, vroeg de redactie, wetende dat Arizona het kantelpunt voor de verkiezingsuitslag kon zijn. Lachlan belde zijn vader en vroeg of hij het goed vond. „Fuck him”, gromde de oude Rupert, doelend op Trump. „Dit is een eerste break op de service voor de Democraten”, zei Chris Wallace op tv.

Trumps aanhang riep ineens even enthousiast ‘Fox sucks!’ als ze jarenlang ‘CNN sucks!’ hadden geroepen. Maar de populairste presentatoren schaarden zich achter de verkiezingsfraudetheorieën. Hannity (die ooit tijdens een campagnerally bij Trump op het podium klom), Carlson (die onlangs een special maakte waarin hij suggereerde dat de bestorming van het Capitool is georkestreerd door de FBI) en Ingraham vertellen het publiek avond aan avond dat Biden de verkiezingen heeft gestolen.

„De stemmen van de verantwoordelijke conservatieven worden gesmoord in de stemmen van de onverantwoordelijken”, schreven de ouderwets-conservatieve Fox-commentatoren Steve Hayes en Jonah Goldberg na hun vertrek. Goldberg voegde daar afgelopen week aan toe dat hij „meer en meer het gevoel kreeg dat hij medeplichtig was aan een reeks leugens-door-verzwijgen”.

Het heeft er alle schijn van dat de familie Murdoch, is teruggekrabbeld van de oprisping van onafhankelijkheid op de verkiezingsavond. Misschien dat teruglopende kijkcijfers vergeleken met vorig jaar de reden zijn van deze terugzwaai naar de Trump-kijkers. Of dat ook de reden is voor Wallace’ vertrek? Hij was gracieus in zijn afscheidswoord aan het eind van zijn laatste show. Zijn bazen hadden hem achttien jaar geleden beloofd dat ze zich nooit zouden bemoeien met gasten die hij wilde uitnodigen of vragen die hij wilde stellen, zei Wallace. „En ze hebben zich aan hun woord gehouden.”

„Het laatste vijgenblad is gevallen”, concludeerde de linkse nieuwssite Daily Beast. „Fox News is nu compleet Tucker.”