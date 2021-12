‘Closer’: helaas helemaal niet cynisch

Voortreffelijke films die zijn gebaseerd op een theaterstuk raken vaak een beetje in de vergetelheid. Op de lijstjes van de beste films komen zulke ‘toneelfilms’ zelden voor. Niet zo heel vreemd dus dat Closer (2004) van regisseur Mike Nichols niet zo beroemd is als de film eigenlijk zou moeten zijn.

Met Closer is misschien toch nog iets meer aan de hand. De film biedt een heel emotionele, maar tegelijk illusieloze blik op liefde en lust. Dat kan een ontregelende ervaring zijn. Dan treedt al snel de verleiding op om een film zo snel mogelijk weg te wuiven: wat een nare, vervelende rotpersonages! Gelukkig ben ik zelf niet zo.

Mensen zijn wel zo. Toneelschrijver Patrick Marber liet zich voor zijn succesvolle theaterstuk inspireren door Mozarts opera Così fan tutte. Ook Marber laat twee stellen een ingewikkeld spel spelen van liefde, maskerades, overspel en bedrog. De cast van de filmversie kan niet beter: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman en Clive Owen zijn subliem in de vier gelijkwaardige hoofdrollen. Als regisseur van Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966), The Graduate (1967) en Carnal Knowledge (1971) begeeft Nichols zich hier op vertrouwd terrein.

Così fan tutte is een opera die in de 19de en een groot deel van de 20ste eeuw niet is uitgevoerd. Het operapubliek nam aanstoot aan de losse seksuele moraal; zelfs Beethoven moest er met zijn hoge idealen niets van hebben. Bij de weerzin die Closer bij sommige mensen oproept speelt misschien iets vergelijkbaars.

Closer is géén cynische film: was dat maar waar. De emoties zijn oprecht en heftig, de leugens en de ontrouw zijn dat ook. Closer is wel gelezen als een aanval op vermeende typisch mannelijke eigenschappen als seksuele competitiedrang en bezitterigheid. Maar ook dat is vooral een manier om de film niet te dichtbij te laten komen. Zo gemakkelijk laat Nichols de toeschouwer in zijn meesterlijke film niet ontsnappen.