Celstraffen tot vijf jaar voor bestuurders Satudarah

Vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah zijn dinsdag veroordeeld voor gevangenisstraffen tot vijf jaar vanwege leiding geven aan een criminele organisatie. De hoogste straf is voor een 56-jarige Michel B., de leider en medeoprichter van Satudarah. Hij moet vijf jaar de cel in. De andere leden, Angelo M. (44), Redouan I. (44) en Paul M. (52), zijn veroordeeld tot celstraffen van drieënenhalf tot vier jaar.

Volgens de rechter gaven de vier mannen leiding aan een motorclub waarbinnen „afpersing, levensbedreiging, zware mishandeling, witwassen, verboden wapenbezit en drugshandel tot de gebruikelijke gang van zaken hoorden”. De vier mannen hielden „een cultuur van wetteloosheid, geweld en intimidatie in stand”, aldus de rechter.

Naar verwachting moet een vijfde verdachte zich komend voorjaar melden in de rechtbank. In 2016 is Paul M. al veroordeeld voor vier jaar cel vanwege wapenleveringen aan een Satudarah-afdeling in Duitsland. Alle verdachten hebben ontkend dat de motorclub zich georganiseerd bezig hield met criminele zaken.

Eis justitie

Eerder eiste het Openbaar Ministerie nog straffen tot 7 jaar cel tegen de vier mannen. „Het is nu tijd krachtig duidelijk te maken dat de grenzen ver zijn overschreden” door de verdachten zwaar te bestraffen, aldus justitie in oktober .

Satudarah is sinds 2018 als organisatie in een civiele zaak verboden in Nederland. Volgens het OM, dat de zaak had aangespannen, handelde Satudarah „in strijd met de openbare orde”. Justitie kreeg daarbij gelijk van het Haagse gerechtshof.

‘Satu darah’ betekent in het Indonesisch ‘één bloed’. In het logo van de club staat ‘Maluku’, zo heten de Molukken in het Indonesisch. De motorclub werd in 1990 opgericht en heeft afdelingen over de hele wereld. Voor het rechterlijk verbod op Saturdarah waren er in Nederland zeker veertig afdelingen.