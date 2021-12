Op 4 oktober 1988 zaten we als bruidspaar in de kersverse, met een groot draaiplateau uitgeruste, Wim T. Schipperszaal. Bij binnenkomst werden we ontvangen door veel klikkende camera’s van onder andere het Journaal. En daar zat onze trouwambtenaar: Ed van Thijn. Nu had hij vele kwaliteiten, maar bij het trouwen van een stel komt ook een hoop techniek kijken. Iets te vroeg drukte de burgemeester op de knop en begon het plateau te draaien. Wij moesten ons haasten om erop te springen. Alles kwam „in een nieuw perspectief”, zei Van Thijn. „Schuivende panelen”, zei de vader van de bruidegom.

