Boodschappen binnen 20 minuten bij je thuis: wie betaalt de rekening?

In bijna iedere grote stad word je tegenwoordig van je sokken gereden door de flitsbezorger. E-bike, helmpje op, grote tas op de rug en racen maar. Shampoo, olijfolie of een bak Ben & Jerry’s ijs, je kunt het zo gek nog niet bedenken of de flitsbezorger belooft het binnen 20 minuten bij jou aan de deur te brengen. De vraag naar deze service is blijkbaar heel groot. En dat plaatst de traditionele winkels voor een lastige keuze: moeten zij ook zo razendsnel hun producten kunnen leveren?