AFM gaat in gesprek met ‘finfluencers’ over uitingen op sociale media

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in gesprek met financiële influencers, oftewel ‘finfluencers’, over welke regels er gelden voor het doen van financiële aanbevelingen via sociale media, zoals Instagram en YouTube. Dat doet de toezichthouder omdat hij ziet dat populaire Instagrammers bij het aanprijzen van bijvoorbeeld bepaalde beleggingsproducten geregeld de regels overtreden.

Het is de eerste keer dat de AFM actief optreedt tegen finfluencers, die de afgelopen jaren steeds populairder werden. Enkele bekende voorbeelden zijn rapper Boef en ondernemer Vasco Rouw met hun initiatief The Millionaires Club en Janneke van den Brink die met haar Instagram-account de Financieel Vrije Vrouw 20.000 volgers heeft.

Geen vergunning

Deze dinsdag publiceert de AFM een onderzoek naar financiële influencers. De financiële waakhond onderzocht voor het rapport sinds juni honderdvijftig sites en accounts op sociale media, met gemiddeld zo’n 11.000 volgers.

Geen van de 150 onderzochte finfluencers beschikt over een AFM-vergunning voor het geven van financieel advies

De AFM heeft afgelopen jaar tientallen signalen ontvangen van

consumenten die als gevolg van een tip van een finfluencer veel geld hebben verloren. Uit het rapport blijkt dat geen van de honderdvijftig onderzochte finfluencers over een AFM-vergunning beschikt voor het geven van financieel advies. Een groot deel van finfluencers heeft daarnaast geen relevante financiele opleiding gevolgd. En toch worden ze door hun volgers – vaak jonge mensen – volgens de AFM gezien als financiële experts en worden hun tips regelmatig opgevolgd.

In het rapport constateert de AFM ook dat verschillende finfluencers beleggingsondermingen (brokers) of banken aanprijzen in hun video’s of socialemediaposts. Soms zijn ze daarbij niet transparant over de vergoeding die ze ervoor krijgen. Dat terwijl het sinds 2014 onder het Provisieverbod verboden is om betaald te krijgen voor het aanbrengen van klanten voor bijvoorbeeld banken.

Streep in het zand

De finfluencers zijn zich vaak niet bewust van de regels die gelden voor het doen van dit soort financiële aanbevelingen, schrijft de AFM. Vandaar dat de financiële waakhond met het rapport een streep in het zand wil zetten. In besloten online voorlichtingsbijeenkomsten willen ze de finfluencers de komende tijd wijzen op de wetgeving die op hen van toepassing is en hen de gelegenheid geven de regels alsnog te volgen.

Luisteren de financiële influencers niet, dan kunnen ze een telefoontje van de AFM verwachten. Dat lijkt de eerste stap te zijn richting het reguleren van dit relatief nieuwe fenomeen. In een later stadium kan de AFM influencers eventueel ook een boete geven voor het overtreden van de regels.

