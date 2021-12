Actrice Hadewych Minis: ‘Wij maken het geweld op geen enkele manier sexy’

Het gebeurde tijdens het draaien van The Spectacular – over de Ierse terreurgolf in Limburg eind jaren tachtig – regelmatig dat Willem Bosch ’s ochtends op de set kwam met een nieuw idee. De regisseur-scenarist had dan de hele nacht zitten nadenken over een bepaalde scène of dialoog en had besloten dat het toch helemaal anders moest. Hoofdrolspeelster Hadewych Minis moet lachen als ze aan dat soort momenten terugdenkt: „Je moet daar als acteur tegen kunnen. Maar ik ben op mijn best als ik voor een fait accompli wordt gesteld en moet improviseren. Als de grond even onder mijn voeten wordt weggeslagen.”

Minis dwong zichzelf acht jaar geleden in een soortgelijke situatie door de veilige zekerheid van Toneelgroep Amsterdam los te laten. Er dienden zich echter heel snel nieuwe kansen aan, van een hoofdrol in de zwarte komedie Borgman van Alex van Warmerdam tot een bijrol in de Duitse festivalhit Toni Erdmann – beide titels werden voor de competitie van Cannes geselecteerd.

De actrice was in zowel de musical als film over het leven van André Hazes te zien, kreeg veel lof voor de serie Hollands Hoop en bracht meerdere zelfgeschreven albums uit. „Ik heb heel goed geleerd om altijd op meerdere paarden te wedden”, stelt de actrice. „Zeker in de coronaperiode was niets honderd procent zeker. Het is slim om een plan B achter de hand te hebben.”

Ik ben op mijn best als ik voor een fait accompli wordt gesteld en moet improviseren

Ook voor de hoofdrol van de eigenwijze rechercheur Jeanine Maas in NPO-serie The Spectacular werd Minis gevraagd: „Regisseur Willem Bosch en producent Pieter Kuijpers wilden afspreken in een Ierse pub in de Pijp, zodat ik in de sfeer van het verhaal kon komen.” De serie reconstrueert de reeks IRA-aanslagen die Limburg eind jaren tachtig opschrikte. Ze waren gericht tegen Engelse soldaten, die vaak vanuit Duitsland richting Limburg kwamen voor het uitgaansleven.

Minis was toen de aanslagen plaatsvonden net tiener en woonde in het gebied waar het geweld de bevolking flink in de greep hield. „Ik was geen kind dat het nieuws elke dag goed volgde”, vertelt ze. „Maar ik herinner mij nog wel dat mijn ouders het er alleen over hadden als ze dachten dat ik het niet hoorde. Ze wilden die akelige verhalen niet met mij delen omdat opa en oma in Roermond woonden, vlak bij de plek waar de twee Australische toeristen werden vermoord.”

Scène uit The Spectacular. Foto Bjorn Frins/ VPRO

Cees Verhaeren was de onderzoeksleider van het Limburgse opsporingsteam; hij stond model voor Jeanine Maas, het personage dat Minis in The Spectacular speelt. „Willem Bosch vond een vrouw die de leiding had plottechnisch interessanter”, legt de actrice uit. „Cees vond dat in het begin best jammer. Dat snap ik wel: die ene keer dat er een serie over jouw werk wordt gemaakt, word je niet concreet genoemd. Maar hij was heel blij met de manier waarop het onderzoek en de inzet van zijn team in de spotlights staan.”

Minis voerde een paar gesprekken met Verhaeren over zijn ervaringen in die periode. „Hij zag zowel in Limburg als op andere plekken waar hij werkte de vreselijkste dingen – in de serie zie je hoe een IRA-lid een baby door het hoofd schiet. Hij moest zichzelf aanleren zich daarvoor af te sluiten, zonder zelf een afgesloten persoon te worden. Cees wilde niet dat zijn kinderen thuis iets merkten van de zaken waar hij overdag mee te maken had.”

Geweld

De serie probeert ook met klem het geweld van de IRA-leden niet te verheerlijken. „Wij maken het geweld op geen enkele manier sexy. Ze zagen zichzelf als vrijheidsstrijders. Maar uiteindelijk doodden ze bovenal onschuldige mensen die weinig aan hun zaak konden veranderen. Het geweld diende uiteindelijk geen enkel hoger doel.”

The Spectacular is een grote internationale coproductie, vol Franse en Duitse acteurs. Minis lonkte met Toni Erdmann naar het buitenland, maar heeft haar handen vooralsnog vol genoeg aan mooie klussen in Nederland. „Naar het buitenland gaan is voor mij niet de heilige graal”, peinst ze. „Ik kon het afgelopen jaar in Nederland drie prachtige films draaien: Forever Rich van Shady El-Hamus, Mes van Sam de Jong en Crossing van Jacqueline van Vugt. Waarom zou ik dan per se buiten Nederland willen gaan werken?”

Bovendien is het combineren van werk en privéleven in Nederland gemakkelijker. „Onze kinderen zijn nu 6 en 9 jaar oud, ik merk dat ik heel veel bij ze wil zijn. Mijn werk maakt mij gelukkig, op voorwaarde dat het niet ten koste gaat van mijn gezinsleven. Mijn moederschap is minstens zo belangrijk voor mij als mijn carrière.”

Lees ook het interview met Hadewych Minis

Puzzel

Het is soms een flinke puzzel met haar echtgenoot, acteur Tibor Lukács; de echtlieden mogen om de beurt een groot project aanpakken. „We krijgen vaak de vraag om samen te spelen in een film of serie. Maar dat is niet mogelijk: wij willen graag dat er altijd één persoon in huis is die de boel draaiende houdt en de kinderen verzorgt.” Minis is doordrongen van de urgentie om niet haar gezinsleven te verwaarlozen. „Je weet nooit wanneer het leven eindigt. Daar ben ik me steeds vaker bewust van, onder meer door het overlijden van dierbare collega’s als Roef Ragas of Jeroen Willems. Die schurkten allebei aan tegen de leeftijd die ik nu heb. Dat besef dwingt mij heel bewust te zoeken naar een goede balans tussen werk en privé.”

Haar veelgeprezen voorstelling Girls & Boys, over kinderdoding, werd daags na de bejubelde premières stilgelegd vanwege de lockdown. „Ik was eindelijk zover dat ik het materiaal technisch onder controle had, dat ik niet meer elke avond emotioneel werd tijdens het spelen. Maar dat moet wachten: ik tel mijn zegeningen. We konden veel naar ons boshuisje en kunnen uitgebreider dan voorgaande jaren in de kerstsfeer duiken.”

The Spectacular is vanaf 23/12 te zien op NPO Plus. Vanaf 2/1 wekelijks een nieuwe aflevering op NPO 3.