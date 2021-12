‘Acteurs die dubbelrollen spelen: dat werkt niet in film’

Toen filmregisseur Mark de Cloe (Mannenharten, Shocking blue) werd gevraagd om de theatervoorstelling Rijsen & Rooxman, DeDikkeMuiz en Sjors te verfilmen voor de NPO, hoefde hij niet lang na te denken. „Het heerlijke aan theater is dat je meer de tijd kan nemen om je in details te verdiepen en het eindresultaat echt ontstaat in het maakproces zelf. Bij film wordt dat steeds moeilijker omdat van tevoren al veel meer vastligt.”

De Cloe is een van de vele filmregisseurs die het afgelopen jaar betrokken was bij het initiatief van de werkgroep NPO Cultuur om theatervoorstellingen voor televisie te bewerken. Het interessante is dat de initiatiefnemers er niet voor kozen om rechttoe rechtaan toneelregistraties uit te zenden. In samenwerking met de theatermakers werden verfilmingen geproduceerd die de geest van de voorstelling in een ander medium trachten te behouden.

De talkshowcomedy De hokje van Dunya Khayame Foto Casper Koster

Onder andere de talkshowcomedy De hokje van Dunya Khayame en de rauwe solo over de Brusselse terreuraanslagen Jihad van liefde werden zo tot film omgezet. Het leverde spannende resultaten op, die vanwege de nieuwe vorm interessant waren voor kijkers die de toneelversie al hadden gezien. Zo wijzigde de voorstelling De drie musketiers in de recente filmbewerking van Sam de Jong zelfs volledig van insteek en inhoud.

De Zaak Shell Foto Lucas van der Rhee

De Cloe had al eerder met theatermakers samengewerkt: met Ria Marks en Titus Tiel Groenestege bewerkte hij in 2005 hun theaterdrieluik Valse wals, Bankstel en Zucht. In plaats van het bewegingstheater van Valse wals werd De Cloe dit keer voor de opdracht gesteld om een voorstelling te verfilmen die sterk op tekst gericht is. De Cloe: „Daarmee werd de uitdaging: hoe kun je dit visueel vertellen? Eén kracht van cinema is dat je de blik van de toeschouwer op andere dingen kan focussen dan je zou verwachten. Bij beide verfilmingen heb ik veel met tegenshots gewerkt, zodat je de persoon ziet tegen wie er gesproken wordt en diens reactie bekijkt. Als iemand begint te spreken kun je de intentie meestal wel opmaken aan de inzet en de intonatie. Het biedt iets extra’s om de blik juist te richten op degene die aangesproken wordt.”

In de zaal is Rijsen & Rooxman, DeDikkeMuiz en Sjors een zeer intieme voorstelling, waarin je als publiek wordt meegenomen in een relatiecrisis. „Om die intimiteit te behouden wilde ik vooral veel met close-ups werken. Ik heb het speelvlak van de acteurs kleiner gemaakt, zodat ze dichter bij elkaar blijven en daarmee kleiner gaan spelen – dat werkt voor televisie beter dan het grote gebaar dat in het theater nodig is. Om de spelers goed op camera te kunnen krijgen heb ik twee lijnen op de grond afgetapet waar ze binnen moesten blijven.”

Bij cinema kan je de blik van de toeschouwer op andere dingen focussen dan je zou verwachten

Een ander belangrijk verschil is dat de spelers hun teksten in de theaterversie grotendeels via het publiek spelen, terwijl ze zich in de filmversie rechtstreeks tot elkaar richten. Waar in de voorstelling de onderlinge liefde van de personages centraal bleef staan, voelen ze in de filmversie een stuk onverzoenlijker. Door de directe confrontatie is het drama in de film rauwer, de pijn tussen de personages wordt niet verlicht door de steun van het publiek, de personages moeten het met elkaar uitvechten. „We hebben overwogen om figuranten als ‘publiek’ in te zetten, maar we hebben er uiteindelijk voor gekozen om het stuk ‘achter de schermen’ te laten plaatsvinden – je ziet een technicus in beeld, flightcases op de achtergrond. Dat bleek een goede zet – het goud van het stuk zit hem in de eerlijkheid, en die blijft nu behouden.”

Onderonsje

Norbert ter Hall stond met de verfilming van De zaak Shell voor een andere uitdaging. Het stuk van Rebekka de Wit en Anoek Nuyens bestaat uit een reeks monologen van verschillende personages die zich over de klimaatcrisis uitlaten, van de CEO van Shell tot een klimaatactivist. Het eerste idee van de theatermakers was om in de filmversie voor de setting van een tribunaal te kiezen, maar dat raadde Ter Hall af. „Film en televisie zijn van zichzelf al zo op realisme gericht dat je daar juist een beetje tegenin moet werken. Ik heb daarom voorgesteld om voor een wat abstractere vorm te gaan – we ontmoeten de personages op verschillende plekken, en ze doen hun verhaal rechtstreeks naar de camera, zonder dat het in een interviewvorm wordt gegoten.

„Door de ontmoeting met deze personages echt tot een onderonsje met de kijker te maken, blijft de kracht van de voorstelling overeind. Je krijgt verschillende perspectieven op dit thema te horen en kan met iedereen wel meebewegen, zelfs met de CEO van Shell.”

Ter Hall moest wel bepaalde aanpassingen doen om het materiaal aan het medium aan te passen. „In de theaterversie zaten enkele dubbelrollen – dat kan wel in het theater, maar in film en tv is dat voor de kijker verwarrend.”

De grote waarde van de samenwerking ligt voor Ter Hall in het doorbreken van de vaste codes van televisie en film. „Dit is geen tv zoals er normaal tv wordt gemaakt, je ziet zelden monologen, laat staan vijf achter elkaar. Het Nederlandse tv- en filmbestel heeft dit soort nieuwe vormen heel erg nodig om niet te stagneren – de artistieke vrijheid die deze samenwerkingen met theatermakers opleveren lijkt veel meer op de filmcultuur van de jaren zeventig, toen er nog volop in vorm geëxperimenteerd werd. Ik hoop dat er ook binnen het publieke bestel ruimte blijft voor dit soort innovatie – de streaminggiganten nemen de laatste jaren het voortouw in vernieuwing.”

De verfilming van ‘Rijsen & Rooxman, DeDikkeMuiz en Sjors’, ‘De zaak Shell’, ‘De Hokje’, ‘Jihad van Liefde’ en ‘De drie musketiers’ zijn te herbekijken via npostart.nl.