Achtbaan van lira ineens omhoog na fel bekritiseerde ‘paniekmaatregel’ Erdogan

De koers van de lira is een duizelingwekkende achtbaanrit waar menig Turk misselijk van wordt. De munt is sinds maandagavond ruim 25 procent in waarde gestegen ten opzichte van de dollar nadat president Erdogan buitengewone maatregelen aankondigde om de dramatische koersval te stuiten. De lira ging binnen enkele uren van 18,3 naar 11,3 per dollar – de grootste stijging sinds 1983.

De radicale ommezwaai volgde op de aankondiging van een ongebruikelijk steunprogramma dat Turkse spaarders moet beschermen tegen de sterke waardedaling van de lira (50 procent in zes maanden). De staat zal spaarders compenseren voor eventuele verliezen als de lira meer daalt ten opzichte van de dollar dan de rente die banken uitbetalen. De maatregel moet de extreme dollarisering tegengaan, die de Turkse economie in een neerwaartse spiraal van devaluatie en hyperinflatie dreigt te storten.

„Vanaf nu hoeven onze burgers hun liradeposito’s niet meer om te wisselen voor buitenlandse valuta omdat ze vrezen voor [verdere daling van] de lirakoers”, zei Erdogan na een vergadering van zijn kabinet. Hoewel het maandagavond bij die ene zin bleef, en de omvang en andere details van het programma vaag bleven, was de reactie van de financiële markten extreem. De lira maakte binnen enkele uren een maand aan verliezen goed ten opzichte van de dollar.

„Ik volg de opkomende markten al dertig jaar en ik heb nog nooit zulke volatiliteit gezien, van welke munt dan ook, zoals we vandaag in Turkije zagen”, twitterde Timothy Ash, analist voor opkomende markten bij het Londense investeringsfonds BlueBay. „Simpelweg ongelooflijk.”

Alleen voor particulieren

In een schriftelijke verklaring maakte de minister van Financiën dinsdag de details bekend van het steunprogramma. Het is alleen van toepassing op particulieren (niet op bedrijven) die liradeposito’s hebben met een looptijd van drie tot twaalf maanden. Dus als de rente voor een eenjarige liradeposito 14 procent is, maar de munt daalt in dezelfde periode 30 procent ten opzichte van de dollar, dan betaalt de staat het verschil.

Als Turken inderdaad massaal hun vreemde valuta omwisselen voor lira’s, dan kan dat helpen om de munt te stutten en de stijgende inflatie (officieel 21,3 procent) te temmen, die de populariteit van Erdogan uitholt. Volgens de bankenwaakhond is ruim 50 procent van alle deposito’s bij Turkse banken in vreemde valuta (vooral dollars en euro’s). Banken mogen overigens zelf bepalen of ze meedoen aan het steunprogramma.

Erdogan verhoogt in feite heimelijk rente spaarders Wolfango Piccoli politiek consultant

„Afhankelijk van de toekomstige lirakoers, heeft Erdogan hiermee in feite de rente voor Turkse spaarders heimelijk verhoogd”, concludeert Wolfango Piccoli, directeur van de politieke consultancy Teneo Intelligence. „Erger nog, het is een heimelijke renteverhoging die uitsluitend wordt bepaald door de wisselkoers. Deze renteverhoging betekent dat belastingbetalers de rijken zullen financieren, zodat ze geen verliezen lijden door de val van de lira.”

Volgens oppositieleider Kemal Kilicdaroglu van de seculiere partij CHP geeft de regering financiële garanties aan burgers met geld dat ze niet heeft. Dat burgers vreemde valuta verkiezen boven de lira laat volgens hem zien dat het vertrouwen in goed bestuur ontbreekt. Turkije heeft een economische strategie voor de lange termijn nodig in plaats van deze kortetermijnoplossingen, aldus Kilicdaroglu, die zijn oproep tot vervroegde verkiezingen herhaalde. Die zijn nu gepland voor medio 2023.

Waarschuwing over staatsschuld

Economen waarschuwen voor een sterke toename van de staatsschuld. Want de dollarisering verschuift in feite van de particuliere sector naar de staat. En die heeft de afgelopen jaren al veel risico’s genomen door buitenlandse schulden van bedrijven over te nemen, en 165 miljard dollar aan buitenlandse reserves van de centrale bank te verbrassen in een mislukte poging de lira te stutten. „Met de toevoeging van in dollars geïndexeerde deposito’s heeft de publieke sector nu de meest gedollariseerde balans in de recente historie”, twitterde Hakan Kara, oud-hoofdeconoom van de Turkse centrale bank.

Het steunprogramma heeft wellicht een acute crisis in de bankensector voorkomen. Maar het is geen structurele oplossing voor de economische problemen. „De door Erdogan aangekondigde maatregelen vormen de meest paniekerige reactie van een Turkse regering sinds de jaren negentig”, aldus Piccoli. „Het is duidelijk dat de regering zonder plan aan een economisch experiment is begonnen. Ankara probeert nu dit mislukte experiment vlot te trekken met nog roekelozer maatregelen.”

Met ‘experiment’ doelt Piccoli op het nieuwe economische model van Erdogan. Dit is gebaseerd op lage lonen en een zwakke munt, wat de productie, de werkgelegenheid en de export moet stimuleren, waardoor Turkije kan concurreren met de Chinese maakindustrie. Volgens Erdogan vereist deze economische transformatie dat Turkije zich bevrijdt uit de greep van buitenlands flitskapitaal door de rente blijvend te verlagen.

Dit betekent echter dat het verhogen van de rente, de meest effectieve manier om inflatie te bestrijden, niet langer tot de mogelijkheden behoort. Terwijl de verwachting juist is dat de inflatie flink toeneemt, als gevolg van de recente waardedaling van de lira en de nieuwe overheidsmaatregelen, zoals de drastische verhoging van het minimumloon en het steunprogramma. De vraag is of Erdogan hiermee genoeg tijd wint tot de verkiezingen van 2023. Want naar verloop van tijd zal de druk op de lira en dus op de overheidsfinanciën toch weer toenemen. „Het is enorm riskant beleid, dat waarschijnlijk zal mislukken”, meent Ash. Hij vreest een „betalingsbalanscrisis” die resulteert in een neerwaartse spiraal van inflatie en devaluatie met het risico op bankruns. „Het kan echt lelijk worden.”