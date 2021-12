YouTube, laat de dislikes op mijn video’s zien!

Ach, ’t zal wel een foutje wezen, a technical glitch, dacht ik toen er opeens geen getal meer naast de omlaaggestoken duim onder mijn YouTube-video’s stond. Maar het verschijnsel bleek persistent en toen ik op internet naar de oorzaak ging zoeken, ontdekte ik dat Google, de eigenaar van YouTube, onlangs het aantal dislikes voor de kijkers onzichtbaar heeft gemaakt. Het is nog steeds mogelijk om een video te disliken, maar alleen de maker van de video kan het aantal dislikes zien.

Heere Heeresma jr. is schrijver en cameraman.

In een verklaring op internet laat YouTube, Google dus, weten „een inclusieve en respectvolle omgeving te willen creëren waar makers de kans hebben om succes te hebben en zich veilig te voelen om zich uit te drukken”. Om de makers te beschermen tegen „pesterijen en dislike-aanvallen” is het aantal dislikes onder video’s onzichtbaar gemaakt. Naar eigen zeggen heeft Google, pardon, YouTube hiertoe besloten na een experiment met het weglaten van aantallen dislikes bij een beperkt aantal YouTube-kanalen. Hieruit zou blijken dat kijkers minder vaak een video zouden disliken als het aantal dislikes niet te zien zou zijn.

Hier is wel wat over te zeggen en dat gebeurde dan ook. Op een tweet waarin Google, pardon, YouTube dit experiment aankondigde, kwamen direct afkeurende reacties. Veel mensen kijken op YouTube naar onderwijs- en instructievideo’s, de zogeheten tutorials. Er zijn goeie tutorials, maar ook hele, héle slechte. Ook ik vind het aantal dislikes, en vooral het verschil tussen het aantal likes en dislikes, een goede indicatie voor de kwaliteit van een video. Ik zou ook de commentaren onder de video kunnen lezen, maar daar heb ik de tijd niet voor. De aantallen bij de op- en omlaaggestoken duimpjes geven mij in één oogopslag een indruk.

Contrast

Een belangrijke stem in het koor van afkeurende geluiden is die van Jawed Karim, een van de oprichters van YouTube, die sinds 2005 niet meer bij het videoplatform werkt. Er staat van hem één video op YouTube, getiteld ‘Me at the zoo’, de oudste video op het platform, en hij gebruikt de tekstruimte ervan om commentaar te geven op de gang van zaken bij zijn geesteskind. „Waarom zou YouTube deze universeel gedislikete verandering maken?” vraagt Karim zich retorisch af. „De mogelijkheid om makkelijk en snel slechte inhoud te herkennen is een essentieel onderdeel van een user-generated content platform. […] Dat proces werkt en heeft een naam: the wisdom of the crowds.” Karim voegt hieraan toe: „Wil YouTube een plek worden waar alles middelmatig is?”

Vind ik het als kijker jammer dat YouTube de aantallen dislikes niet langer laat zien, ook als maker ben ik er niet blij mee. Sinds 2017 plaats ik video’s op YouTube en met kijkcijfers in de tienduizend- en honderdduizendtallen worden mijn video’s best goed bekeken. Maar de waardering wordt pas zichtbaar in de commentaren en de aantallen likes en dislikes. En zoals iedere cameraman weet dat licht niets is zonder schaduw, zo is een hoog aantal likes niets zonder het contrast met een laag aantal dislikes. En aangezien dat contrast bij mijn video’s zeer hoog is, en dus ook de waardering, vind ik het jammer dat het aantal dislikes niet meer te zien is. Daarom roep ik Google, sorry, YouTube op mijn dislikes weer te laten zien.

