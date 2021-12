Weinig mannen serveren hun ijdelheid zo onderhoudend uit als Adriaan van Dis

Alles staat klaar in de koelkast. Adriaan van Dis heeft zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vertelde hij zaterdagavond aan Coen Verbraak. „Het is een hele intieme vriend, de dood.” Springlevende man trouwens, die Van Dis. Hij ging dansend door het beeld, haast koket zwaaiend met diverse wandelstokken – dat laatste wegens een kapotte heup. „Gij zult niet verbitteren, klagen of zeuren,” eist hij van zichzelf. Maar voor het geval „een zekere mate van onafhankelijkheid” niet meer haalbaar is, heeft hij de spullen dus al ingeslagen. Al kan Van Dis ook heel opgewekt zeggen dat hij „graag liegt”.

De 75-jarige schrijver genoot zichtbaar van Verbraaks verjaardagsdocumentaire Adriaan van Dis, een wanhopig optimist (VPRO). Het ging van de duinen bij zijn geboorteplaats Bergen via de straten van Arras en Parijs naar een school in Meppel en de begraafplaats van weer Bergen (plaats al gereserveerd, „omdat ik van ronde verhalen houd”). Overal strooide Van Dis met kwinkslagen. Over opgroeien in een door de oorlog getekend gezin: „Ik was wel heel jaloers op hun oorlog. ” En: „Ik ben de schatbewaarder van hun trauma’s.”

Eigenlijk wilde Van Dis acteur worden, voor het applaus. Dat laatste nuanceerde hij snel: „Ik wilde alleen maar een ander zijn. Als schrijver ben ik ook steeds een ander.” Mooi was een scène waarin Van Dis een meningsverschil had met zijn redacteur Tilly Hermans over een zin in een manuscript. Die zin – waarin de verteller midden in een verhaal aangaf dat hij alles vergeten was en het dus moest verzinnen – vond geen genade in de ogen van Hermans. Het trok de lezer uit de vertelling. „Waarom moet je nu ineens vertellen dat je het verzonnen hebt?” Van Dis wilde het ijdele zinnetje niet opgeven.

Bezwering

Er zijn weinig mannen die hun ijdelheid zo onderhoudend weten uit te serveren als Van Dis, ook al omdat je maar weinig weg hoeft te krabben om te zien dat al die zelfspot een bezwering is van talloze angsten en onzekerheden – waarbij alles begon in de tijd waarin zijn vader hem bewusteloos sloeg „en mijn moeder de andere kant op keek”.

Een schrijver kan altijd een ander zijn, maar een vertaler moet altijd een ander zijn, zo bedacht ik een dag later bij het bekijken van Medialogica (Human), dat de rel reconstrueerde die ontstond rond de vertaling van The Hill We Climb, het inauguratiegedicht van Amanda Gorman voor Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Het programma liet mooi zien hoe de klacht van journalist Janice Deul over het passeren van Nederlandse vrouwelijke spoken word artiesten, in de (internationale) media-maalstroom werd verbasterd tot de stelling dat Gorman alleen door andere zwarte vrouwen vertaald zou mogen worden.

In die storm werd de Catalaanse Gormanvertaler van zijn taken ontheven, waarna hij zich liet ontvallen dat hij misschien zijn gezicht zwart had moeten verven. Ironie, verklaarde hij nader – maar wel ironie die hem op lichtjaren afstand zette van het werk van Gorman. Curieus was het verhaal over de Friese vertaling, waarbij de vertaalster van mening was dat de Friezen eigenlijk een „inheemse minderheid” zijn en dus bij uitstek in staat om Gorman te vertalen. Het agentschap van Gorman liet zich daardoor niet overtuigen en eiste toch een vertaler met een biculturele achtergrond. Uitgever Hille Faber zei dat hij dus maar sensitivity reader Michelle Samba als medevertaler op het omslag zou zetten.

Medialogica zette het allemaal helder op een rij, overigens zonder aandacht te besteden aan de commerciële belangen die vervlochten zijn met de cultuurstrijd rondom de vertaling. De afsluiting was elegant: het fragment waarin NOS-commentator Winfried Baijens meteen na Gormans optreden zei dat het niet was ondertiteld „omdat van dit soort spoken word de schoonheid vaak verloren gaat in vertaling”.