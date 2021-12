De schrijfster Sarah Meuleman is veel te voorzichtig, in haar pleidooi om vaker zij te gebruiken in plaats van hij (Hij is de standaard. Waarom? , 18/12). Ze wil hij alleen vervangen in zinnen zoals „De lezer maakt tijd voor het boek omdat hij daar zin in heeft”. Dat zijn zinnen waarin iets algemeens gezegd wordt dat voor zowel mannen als vrouwen geldt. Je kunt je afvragen of we eigenlijk niet toe zijn aan radicaler stappen. Als we toch sleutelen, waarom dan niet meteen gaan voor een definitieve oplossing: weg met het verschil tussen hij en zij?

Marc van Oostendorp is hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit.

In de discussie over persoonlijk voornaamwoorden zijn er de laatste jaren twee partijen: de partij voor twee en de partij voor drie verschillende vormen. De een vindt dat alles bij het oude moet blijven. Er zijn twee persoonlijk voornaamwoorden voor de derde persoon enkelvoud, hij en zij, en daaraan tornen betekent de algehele ineenstorting van de westerse beschaving. De andere groep vindt dat de verzameling voornaamwoorden moet worden uitgebreid met bijvoorbeeld hen of die, om niet-binaire mensen mee aan te duiden. Sommige progressieve media kiezen al voor deze oplossing.

Mij lijkt het beter juist te streven naar minder persoonlijk voornaamwoorden: in plaats van twee, niet drie, maar slechts één.

Overbodige hokjes

Het is absurd dat je als je over iemand praat voortdurend het geslacht van die persoon moet benoemen. Je hebt het over Anne de Vries, iemand die niemand kent en die iets doet waarbij diens geslacht volkomen onbelangrijk is – Anne is eigenaar van een doodgereden hond, winnaar van een kerstpuzzel of pleger van een terroristische aanslag. Altijd moet je dan expliciet maken wat Annes gender is. Ieder ander aspect van iemands identiteit – waar die is geboren, hoe oud die is, of die op mannen of vrouwen valt – kun je onbenoemd laten, maar het gender niet.

De oplossing van de niet-binaire beweging is om aan deze overbodige hokjes nog een nieuw hokje toe te voegen. Dan moet je dus voortaan altijd ook nog eens verplicht uitdrukken of iemand zich al dan niet identificeert als man of vrouw. Ik vermoed dat er dan uiteindelijk mensen zijn die zich niet mannelijk voelen, niet vrouwelijk, maar ook niet non-binair. Wat moet je met hen beginnen?

Nee, dan is het natuurlijk beter om voortaan iedereen met hetzelfde voornaamwoord aan te duiden, los van met welke gender zij zich identificeren. In talen als het Hongaars en het Fins is dat van oudsher al zo. Dat is natuurlijk veel handiger. Als je wél iemands geslacht wil benadrukken kan dat in die talen natuurlijk met zoiets als ‘die man’ of ‘die vrouw’, maar het hóéft niet, niet voortdurend.

Welk voornaamwoord zullen we nemen? Het ligt voor de hand om te kiezen uit de bestaande voorraad hij, zij, het. En dan lijkt zij me de beste keuze, bijvoorbeeld omdat ze ook voor het meervoud van de derde persoon wordt gebruikt, zowel voor mannen als vrouwen: zij lopen op straat. Zij wordt dan het algemene pronomen voor de derde persoon. Het zal even wennen zijn aan „Mark Rutte en haar radicale ideeën”, maar binnen een paar generaties is dat gepiept.

Ik weet niet of er voorbeelden zijn van samenlevingen die ooit besloten hebben een voornaamwoord af te schaffen. Het voorstel zal op zoveel weerstand stuiten dat het nauwelijks kans van slagen lijkt te hebben. En toch is het de enige uitweg.