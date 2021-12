‘Vrouwelijkheid’ in taal zegt niet zoveel

Geëmancipeerde tijden vragen om geëmancipeerde woorden. Dat is althans de strekking van menig debat over deze kwestie. Zo betoogt Sarah Meuleman in haar stuk Hij is de standaard. Waarom? (8/12) dat de Nederlandse taal is blijven hangen in een tijd waarin vooral mannen geletterd waren. Daarom zou ‘schrijver’ een mannelijk woord zijn, waarnaar we verwijzen met hij. Laten we voortaan ook naar ‘schrijver’ verwijzen met zij zegt Meuleman, want vrouwen schrijven ook.

Sjoerd van Hoorn is filosoof.

Maar waarom verwijst Meuleman dan naar zichzelf als ‘schrijver’ (v), naar vrouwen die haar stuk lezen als ‘lezer’ en ongetwijfeld naar iemand als Emily Dickinson als ‘dichter’ terwijl er toch vrouwelijke equivalenten voor zijn: ‘schrijfster’, ‘lezeres’, ‘dichteres’? Het gebruikelijke antwoord op deze tegenwerping luidt dat een specifiek vrouwelijke aanduiding van vrouwen een aparte en minder waardevolle categorie zou maken. Daarom zeggen we ook ‘directeur’ en geen ‘directrice’. Deze tendens komt uit Amerika, waar men inmiddels ook geen ‘actress’ meer zegt maar ‘female actor’.

Tegen deze redenering valt wel iets in te brengen. Ten eerste is het denkbeeld dat verwijzen naar Emily Dickinson als dichteres een onderschikking aan haar mannelijk collegae impliceert gewoon een misvatting. ‘Dickinson is een groot dichteres’ plaatst haar in de categorie van Rilke en Yeats, niet in de categorie van de hobbyende dames. Ten tweede is het idee dat specifiek vrouwelijke woorden als ‘schrijfster’ of ‘actrice’ gebruiken op de een of andere manier discriminerend zou zijn van een typisch Nederlands Angelsaksisch provincialisme. In Frankrijk en Duitsland pleiten progressieve stemmen juist voor wat in dat eerste land écriture inclusive wordt genoemd en in Duitsland inklusive Rechtschreibung. Deze tendens kent fanatieke voorstanders van beide geslachten alsook tegenstanders, eveneens van beiderlei kunne.

Gelijkwaardigheid

Zowel Amerikanen en hun Nederlandse epigonen als Duitsers en Fransen hebben emancipatoire doelen met hun taalhervormingen. Blijkbaar werkt emancipatie in het Duits en het Frans heel anders dan in het Engels en het Nederlands. Of misschien maakt het eigenlijk niet uit.

Er zijn aanwijzingen voor dat laatste. Er zijn talen die geen grammaticaal geslacht hebben. Je zou verwachten dat de culturen wier talen dit zijn ware paradijzen van gelijkwaardigheid zijn. Soms is dat inderdaad het geval. Finland is een zeer geëmancipeerd land en de Finse taal kent helemaal geen woordgeslacht. Maar soms ook niet: het Turks kent evenmin een woordgeslacht, maar de Turkse cultuur is niet bijzonder emancipatoir. Het ligt derhalve voor de hand dat het gebruik van woordgeslacht weinig met emancipatie te maken heeft. Dat kunnen we trouwens ook concluderen op basis van talen die de meesten van ons beter kennen. Zo zijn het Franse ‘personne’ en het Italiaanse ‘persona’ vrouwelijke woorden, ook als ze naar een man verwijzen. Ook ‘majesté’ en het Nederlandse ‘majesteit’ zijn vrouwelijk woorden, al zal niemand naar Willem-Alexander verwijzen met zij, hoe jammer dat wellicht vanuit emancipatoir perspectief ook is.

Wie meer vrouwelijkheid in de taal wil hoeft zich niet in gendertheoretische bochten te wringen. De waarheid is dat hij of zij zich alleen maar hoeft te verdiepen in de rijkdom die onze taal al in zich draagt. ‘Waarheid’ is trouwens vrouwelijk.