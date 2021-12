Voor altijd die held van de Tocht in 1963

Het was vrijdag 18 januari 1963. Friesland leek op Siberië, Siberië achter de dijken. De temperatuur daalde tot achttien graden onder nul, een barre noordoostenwind raasde over het vlakke land dat met een sneeuwlaag was bedekt. ’s Ochtends voor dag en dauw, in het nog pikdonkere Leeuwarden, gingen 568 wedstrijdrijders en bijna tienduizend toerrijders op weg voor de Friese Elfstedentocht. Het was de twaalfde Tocht der Tochten, zonder twijfel de zwaarste en meest heroïsche ooit. Het ijs was sterk, maar onvoorstelbaar slecht. De winnaar heette Reinier Paping, destijds 31 jaar oud. Deze maandag werd bekend dat de schaatsheld op negentigjarige leeftijd is overleden.

De eerste Elfstedentocht werd in 1909 verreden, de laatste in 1997. Henk Angenent won in 1997, Evert van Benthem was daarvoor in de dertiende en veertiende editie (1985 en 1986) de sterkste. De spruitjesboer Angenent en de veehouder Van Benthem werden razend populair, maar Paping overtrof hen: hij zorgde voor een godenverhaal. In het boek Reinier Paping, Held van de Elfstedentocht (2016), zegt sporthistorica Marjet Derks dat het extreme weer en het grote aantal uitvallers bijdroegen aan het ontstaan van de mythevorming rondom Paping en het fenomeen Elfstedentocht.

Volgens Derks heeft ook de summiere tv-reportage van die tocht (een rechtstreeks televisieverslag mislukte door de barre weersomstandigheden) daaraan bijgedragen. „Na 1963 zorgden mildere winters ervoor dat er geen Elfstedentocht georganiseerd kon worden, terwijl de hang naar een nieuwe tocht groot was bij veel sportliefhebbers. In de beeldvorming over de Elfstedentocht van 1963 werd die winter als steeds strenger voorgesteld en nam de heroïek van de overwinning van Paping verder toe met het verstrijken van de jaren.”

‘Reus uit Ommen’

Hoewel Paping niet lang was, werd hij in de kranten na zijn triomf als de ‘Reus uit Ommen’ aangeduid. NRC schreef in 1998, na een reünie van de medaillewinnaars van 1963, dat Paping met zijn markante kop, zijn gele huid en zijn hoge jukbeenderen nog altijd kon doorgaan voor een wintervorst uit Mongolië. Bij dat samenzijn keek Paping terug op 1963: „Conditie kun je opbouwen, maar vorm blijft iets mysterieus. Ik reed die dag op vleugels. Bovendien had ik een handigheidje bedacht in die sneeuwduinen: ik ging helemaal door de knieën om de schokken op te vangen.”

Reinier Paping wint de Elfstedentocht van 1963. Foto ANP

Debutant Paping was in de twaalfde Elfstedentocht een outsider die nog nooit een race langer dan tachtig kilometer had gereden. Tussen 1951 en 1962 was hij present bij diverse nationale kampioenschappen allround, met als beste prestatie een vierde plaats in 1955. Hetzelfde jaar werd hij dertigste bij de Europese titelstrijd in het Zweedse Falun. Vóór zijn gewonnen Elfstedentocht keek hij huizenhoog op tegen favoriet en geoefend marathonrijder Jeen van den Berg, de triomfator van de tocht in 1954. Van den Berg, die in de barre winter van 1963 overal het sterkste was, had vanaf Sneek last van bevriezingsverschijnselen en was afhankelijk van de rijders die voor hem reden. „Ik kreeg de ogen bevroren”, zei Van den Berg in 1998 tegen NRC. „(...) Anders had ik vast en zeker gewonnen.”

In Reinier Paping, Held van de Elfstedentocht staat dat Paping in Dedemsvaart werd geboren, het zevende kind was uit een gezin van negen van wie de ouders van Groningse komaf waren. En dat hij als tiener bepaald niet uitblonk op school. Het liefst was de sportieve alleskunner de hele dag buiten. Vader Hendrikus, landbouwer en later winkelier, zette alle kinderen toen ze een jaar of vier waren op houten schaatsen op het ijs van de Lange Dedemsvaart. Zijn broers Bonne en Richard haalden de finish in de Elfstedentochten van 1941 en 1942. Bonne, Richard en ook broer Hans waren in 1963 van de partij in de toertocht van het spektakel.

Via de radio en de toeschouwers hoorden zij dat Reinier Paping aan een solo van honderd kilometer was begonnen, en uiteindelijk met een voorsprong van 22 minuten op nummer twee Jan Uitham triomfeerde. NRC schreef later dat zijn zonnebril werd geplet in de chaos bij de finish. „Hij kreeg de gelukwensen van koningin Juliana en prinses Beatrix die per helikopter naar de aankomst op de Grote Wielen waren gereisd. Toen het ijs leek te bezwijken onder de enorme mensenmassa werd het koninklijk paar in allerijl naar de bewoonde wereld gedirigeerd.”

Repen chocola en een metworst

Paping had zich goed voorbereid op de tocht, vertelde hij. Als proviand had hij repen chocola, een metworst en studentenhaver bij zich, die verpakt zaten in een tasje dat echtgenote Joke op zijn pak had genaaid. In een interview met BN/De Stem (2013) vertelde hij dat daarin ook een zonnebril zat en schoentjes die je vroeger in je klomp droeg. „Die zullen”, schreef de krant, „nog goed van pas komen als Paping door de sneeuw moet baggeren waar het ijs te slecht is om te schaatsen en waar klunen niet met goed fatsoen kan.” Overigens at Paping onderweg alleen de chocola op.

Schaatsinsiders weten nog precies waar Paping zijn beslissende demarrage plaatste: bij Bolsward. Hij dronk een kopje koffie in Harlingen en – onvergetelijk – hij leende bij Franeker een loden jas van een toeschouwer. Daarop ging hij liggen en schudde de benen van zijn onderkoelde lichaam los en versnelde vervolgens met succes naar Dokkum in de stuifsneeuw op wat de rijders kwalsterijs noemden.

Reinier Paping wordt aangemoedigd door het publiek. Foto ANP

In NRC keek Paping in 1998 met frisse tegenzin terug op de financiële gevolgen van de heroïsche zege. „Ik maakte na afloop reclame voor Brinta, die ik ’s ochtends voor de start naar binnen had gewerkt. Prompt kreeg ik van dat bedrijf een aansteker cadeau en mijn vrouw een föhn.” Aarzelend noemde hij het resterende bedrag. „Dan praat je niet over duizenden maar over honderden guldens.” Maar de krant meldde ook dat het leven van Paping een flinke wending kreeg. „Als eigenaar van een sportzaak [waar de jonge Van Benthem later zijn schaatsen kocht] had hij veel baat bij zijn naamsbekendheid. De concurrerende winkels in de binnenstad van Zwolle konden de deuren definitief sluiten.”