Vitesse overwintert in de Conference League na uitspraak tuchtcommissie

Vitesse gaat definitief door naar de tussenronde van de Conference League. De tuchtcommissie van de UEFA heeft Tottenham Hotspur, groepsgenoot van Vitesse in de poulefase van het toernooi, maandag een reglementaire 3-0 nederlaag gegeven omdat het de wedstrijd tegen Stade Rennes zelf afgelastte wegens acht coronabesmettingen. Tottenham kan Vitesse, de nummer twee in de poule, daardoor niet meer voorbij. Vitesse speelt in de tussenronde tegen het Oostenrijkse Rapid Wien.

De UEFA ging in eerste instantie op zoek naar een alternatieve speeldatum voor de wedstrijd tegen Rennes. Door de drukke programma’s van beide clubs vond het echter geen geschikte nieuwe speeldag.

Vitesse haalde tien punten in de poule en werd tweede achter Stade Rennes. De Arnhemmers wonnen twee keer van het Sloveense NS Mura en thuis van Tottenham. Vitesse en Rapid Wien spelen op 17 februari in Oostenrijk tegen elkaar. De return in Arnhem vindt op 24 februari plaats. Ook PSV speelt op die dagen in de tussenronde van de Conference Leaguewedstrijden, tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. AZ en Feyenoord hebben zich als groepswinnaars van hun poules al geplaatst voor de achtste finales van het toernooi.

Corona in de sport

Vorige week werd een andere wedstrijd van Tottenham ook afgelast, vanwege coronabesmettingen bij tegenstander Leicester City. Afgelopen weekend gingen zes wedstrijden in de Premier League niet door vanwege besmette spelers, waaronder die van Manchester United en Everton.

In de NBA, de hoogste basketbalcompetitie van de Verenigde Staten, ging koploper van de Eastern Conference Brooklyn Nets onderuit tegen laagvlieger Orlando Magic. Bij het team uit New York ontbraken tien spelers vanwege coronabesmettingen, onder wie sterspelers Kevin Durant en Kyrie Irving. De Milwaukee Bucks konden slechts acht spelers inzetten in de wedstrijd tegen de Cleveland Cavaliers. Vanwege het hoog oplopende aantal besmettingen zijn meerdere wedstrijden in de NBA afgelast.

In de Formule 1 miste coureur Nikita Mazepin de race laatste race in Abu Dhabi vanwege een coronabesmetting. Een paar dagen later testte coureur Charles Leclerc ook positief.

Tennisser Rafael Nadal testte maandag positief op het coronavirus. Mede hierdoor is het onzeker of de Spanjaard, die wel is gevaccineerd, deelneemt aan de Australian Open. Tennissers mogen alleen gevaccineerd meedoen aan het grandslamtoernooi. Novak Djokovic, nummer één van de ATP-ranking, weigerde tot nu toe te zeggen of hij wel of niet is gevaccineerd. Daardoor is het onduidelijk of de Serviër meedoet aan het toernooi.