Als lange jongen van twee meter en een beetje, kreeg ik natuurlijk regelmatig de afgezaagde opmerkingen naar mijn hoofd: „Koud daarboven?” et cetera. Je went eraan, zullen we maar zeggen. Een originelere reactie kwam van een vrolijke dame uit de Jordaan: „Zoooo, als je jou in tweeën zou breken, heb je twee krantenjongens en kunnen ze nog steeds bij de brievenbus.”

