Turkse drones zorgen voor kentering in Ethiopische burgeroorlog: rebellen op de terugtocht

Door Turkije geleverde drones hebben voor een kentering gezorgd in de Ethiopische burgeroorlog in het voordeel van de regering. De rebellen uit Tigray zijn nu op de terugtocht. Debretsion Gebremichael, hoofd van het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF), schreef maandag in een brief aan de Verenigde Naties dat zijn troepen zich terugtrekken op eigen grondgebied in de deelstaat Tigray. „We vertrouwen erop dat onze gedurfde daad van terugtrekking een beslissende opening naar vrede zal zijn", aldus de Tigrese leider.

Het TPLF doet voorkomen alsof het om een tactische terugtrekking gaat maar het is duidelijk dat het regeringsleger het initiatief heeft hernomen, nadat het eerst juist een reeks zware nederlagen had geleden. Het TPLF leek een maand geleden nog de hoofdstad te bedreigen. Ze hadden de steden Kombolcha en Dessie ingenomen op 250 km ten noorden van Addis Abeba en het regelingsleger was gedemoraliseerd.

Het antwoord van premier Abiy Ahmed vorige maand was tweeledig: een luchtbrug van wapens vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en massale rekrutering van Ethiopische burgers voor het front. De premier trok begeleid door camera’s van het nationale tv-station naar de frontlijn in Amhara en Afar, de aan Tigray grenzende deelstaten waar het TPLF actief was. Dat leidde tot een oppepper van het moreel. Daarbij kwam de versterking van het wapenarsenaal door de luchtbrug en dat leidde tot een omslag in het ruim één jaar oude gewapende conflict.

Luchtafweergeschut

Tegen de Turkse Bayraktar TB2 drones, evenals drones van China en Iran, kunnen de Tigrese rebellen niet op. Weliswaar beschikken ze over enig luchtafweergeschut, maar dat richt kennelijk weinig uit tegen bewapende drones. De Turkse drones speelden al eerder een beslissende rol in de burgeroorlog in Libië, waar Turkije de centrale regering tegen de krijgsheer Khalifa Haftar steunt. Bestookt met drones zag Haftar zich genoopt zijn belegering van de hoofdstad Tripoli te staken.

In Ethiopië werd de woede van de ene bevolkingsgroep ingezet tegen de andere. Het TPLF wordt door de bevolking van Tigray gesteund na eerdere wraakacties begaan door het regeringsleger in de deelstaat. Door die woede gedreven sloeg het door jonge rekruten aangezwollen TPLF terug en trok het buur-deelstaten binnen, om vervolgens daar soortgelijke wreedheden tegen de bevolking te begaan. Dat leidde weer tot woede onder Ethiopiërs van andere etnische groepen die gehoor gaven aan de oproep van Abiy Ahmed om massaal naar het front te trekken “om het TPLF te begraven onder ons bloed”.

Het TPLF lijkt geen grote materiële verliezen te hebben geleden en de Tigrese strijdkrachten zijn nog intact. Tot nu toe heeft het aan beide zijden ontbroken aan bereidheid om te onderhandelen. Het conflict is nu weer beland waar het in november vorig jaar begon. De opstandige Tigreeërs slagen er niet in Abiy Ahmed af te zetten en de premier kan het TPLF, dat vanaf 1991 jarenlang de nationale politiek domineerde, niet zonder groot gevaar voor de eenheid van het land uit het politieke stelsel verwijderen. Intussen is Ethiopië meer dan ooit langs etnische scheidslijnen verdeeld geraakt.

