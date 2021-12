‘De thuiswerkende man was maar kort geëmancipeerd’

Thuiswerken tijdens de coronapandemie is geen wondermiddel gebleken om vaders meer te laten doen in het huishouden en in de zorg voor de kinderen. Om dat wel voor elkaar te krijgen, is een brede, integrale aanpak van politiek en werkgevers nodig. En een lange adem – die kun je ook goed gebruiken.

Die boodschap kreeg demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (VVD, Sociale Zaken) eind november mee van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS). Die vereniging van economen geeft jaarlijks een bundel met ‘pre-adviezen’ uit. Daarin licht de KVS er pakweg tien economische onderzoeken uit die ze van belang vindt voor het beleid van de minister of staatssecretaris. Eén van die onderzoeken ging over de invloed van de coronapandemie op de verdeling van huishoudelijke en zorgtaken onder mannen en vrouwen.

Onderzoeker Chantal Remery: „Ik vond het wel leuk dat de KVS ons onderzoek eruit had gepikt; want emancipatie wordt in ons vak niet altijd gezien als hardcore economisch onderzoek. Dat we nu in de bundel staan, geeft toch het belang van het onderwerp aan.”

Remery is universitair docent bij het departement economie van de Universiteit Utrecht. Samen met een multidisciplinair onderzoeksteam bevroeg ze op vier momenten een representatief panel van zo’n duizend mensen over de taakverdeling thuis: beginnend in april 2020, toen net de eerste lockdown van kracht was, en eindigend in november 2020, met de tweede lockdown-winter op komst.

CV Gender en arbeid Chantal Remery (1966) werkt als universitair docent bij het economiedepartement van de Universiteit Utrecht. Daar doet ze nationaal en internationaal onderzoek op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, in het bijzonder vanuit genderperspectief. Onderwerpen waarover ze publiceerde zijn onder meer de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, combinatie van arbeid en zorg en personeelsbeleid van organisaties. Momenteel is ze lid van een onderzoeksteam dat de impact onderzoekt van de coronacrisis op de mate van gender(on)gelijkheid in huishoudens.

Wat verwachtten jullie voor effect van de lockdown te zien op de huishoudelijke taakverdeling?

„We hadden eigenlijk twee scenario’s. Enerzijds was onze hypothese dat mannen meer zouden gaan doen in huis. Zij waren tenslotte opeens veel thuis aan het werk en er moest een oplossing gevonden worden voor het zorgen voor de kinderen, met de gesloten scholen en opa en oma die niet meer bij mochten springen. Anderzijds weten we dat de traditionele rolverdelingsnormen hardnekkig zijn. Dus wij zagen ook de mogelijkheid dat het de ándere kant op zou gaan; dat de vrouwen weer alles zouden oppakken.”

En wat bleek?

„Bij onze eerste meting, in april 2020, zagen we duidelijk dat er een grote groep mannen was die meer deed in het huishouden dan vóór corona. Die trend zette zich verder voort in de meting van juni. Dat zag er positief uit. Maar daarna viel die verdeling toch terug naar het oude, traditionele patroon. Van de huishoudens viel voor corona 70 procent in die categorie; acht maanden later was dat percentage weer nagenoeg gelijk.”

Op emancipatievlak zijn we er dus niks mee opgeschoten?

„Nou, in die huishoudens is natuurlijk wel een hoop gebeurd. Dat een huishouden weer in het hokje ‘traditioneel’ zit, wil niet zeggen dat ze helemaal terug bij af zijn. Want ook al doet een vrouw nog het meest, vermoedelijk is een deel van die mannen wel meer blijven doen dan daarvoor. Dat is het goede nieuws.”

Is dat niet een héél klein lichtpuntje om blij mee te zijn?

„We hebben geleerd dat emancipatie zich stapje voor stapje voltrekt. En dit is een klein stapje, maar in ieder geval een stapje. Sowieso leek de pandemie op heel veel vlakken dé kans te zijn tot verandering – klimaat, levensstijl – maar zo simpel is het blijkbaar toch niet.”

In jullie onderzoek is ook gekeken naar huishoudens met een ouder met een cruciaal beroep. Wat zagen jullie daar?

„Een verrassend gendereffect. We zagen dat, als de man een cruciaal beroep uitoefent, hij minder gaat doen in het huishouden. Maar als de vrouw een cruciaal beroep heeft, blijft haar aandeel in de huishoudelijke en zorgtaken hetzelfde. Dat vonden wij toch opmerkelijk. Die mannen zijn dus kennelijk wel in staat de taakbelasting te verminderen, en vrouwen niet. Waarom dat zo is, weten we niet. Dat is nog iets wat we verder willen onderzoeken.”

Daarover gesproken: is het niet jammer dat jullie in de tweede lockdown geen meting konden uitvoeren, toen de situatie – thuiswerken en scholen dicht – vergelijkbaar was met die van april?

„Dat is jammer, inderdaad. Ik had wel willen weten of de taakverdeling toen óók gelijkwaardiger werd, net als in de eerste lockdown. Wat we van andere onderzoeken weten, is dat mannen zich gedurende de pandemie minder strikt aan het thuiswerkadvies gingen houden dan vrouwen. Als dat ook gold in de tweede lockdown, zou dat niet veel veranderen aan dat traditionele rolpatroon. Maar dat is echt speculeren.

„Doordat financiering beschikbaar kwam, konden we afgelopen november opnieuw een meting doen, en in april komt er nog een. Daarna kunnen we rapporteren of er toch blijvende veranderingen zijn.”

Aan het eind van jullie onderzoek pleiten jullie voor een ‘integrale beleidsaanpak’ om de ongelijkheid op te lossen. Wat bedoelt u daarmee?

„Met integraal bedoelen we dat meerdere partijen aan zet zijn. Het is niet alleen de vrouw die meer betaald werk moet gaan doen, zoals vaak makkelijk gezegd wordt. In Nederland hebben we normen die vrouwen naar het zorgen thuis duwen, maar we hebben óók normen die mannen in de richting van betaald werk duwen. Daar moet de politiek iets aan doen, maar er ligt ook een taak voor werkgevers. Door meer en betere verlofvoorzieningen voor vaders te bieden, bijvoorbeeld.”

Is het gevaar van zo’n brede aanpak niet dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het probleem?

„Mm, dat is misschien waar. Maar goed, dan is het de aanhouder die wint. Ik heb wel het idee dat het onderwerp steeds meer op de kaart staat. Kijk naar Rutte. Hij zei bij de vorige kabinetsformatie over het benoemen van vrouwelijke ministers dat kwaliteit voorop stond. Daarmee suggererend dat er niet genoeg vrouwen waren met kwaliteit – dodelijk, zo’n opmerking. Nu schijnen ze te streven naar een fifty-fifty verdeling. Dat is toch een aardige stap vooruit.”