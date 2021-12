Verdachte in Brabantse misbruikzaak betuigt spijt: ‘Ik kan het nooit meer goedmaken’

Het waren „de extreme fantasieën” van haar partner die Nancy D. ertoe brachten om meisjes waar ze op paste, te misbruiken en dat te filmen. Dat zei D., een van de twee verdachten in de zaak over het misbruik van zeven jonge meisjes in de regio Eindhoven, maandag voor de rechtbank in Den Bosch.

„Het spijt me”, zei D. (53) ook. „Het zijn woorden waar u niets mee kunt. Ik kan het nooit meer goedmaken. Maar ik kan geen andere woorden vinden.”

D. misbruikte als oppas haar toevertrouwde kinderen en maakte daar opnames van. In haar korte, van papier voorgelezen verklaring maakte ze duidelijk dat ze langzaam maar zeker was meegegaan in de fantasieën van haar partner Peter S. (58). „Had ik bij onze eerste ontmoeting geweten dat het zo zou lopen, dan was ik heel hard weggerend.” Nu heeft ze „veel te jonge, weerloze slachtoffers” hun „onbezorgde jeugd” afgenomen.

Beelden van de kinderkamer

De zaak kwam in juni van dit jaar aan het licht nadat de ouders van een tweejarig meisje na een avondje uit op de beelden van de kinderkamer zagen dat D. hun dochter had misbruikt. D. werd nog die nacht aangehouden in haar woning in Midden-Limburg. Onderzoek maakte duidelijk dat de vrouw tijdens het binnendringen bij het kind beeldbelde met S. Die werd kort daarna ook gearresteerd.

Justitie zegt redelijk ver te zijn met het analyseren en beschrijven van het gevonden beeldmateriaal. Eerder vertelde het Openbaar Ministerie al geen aanwijzingen te hebben dat de opnames op internet zijn geplaatst.

D. zit vast in de penitentiaire inrichting voor vrouwen in Evertsoord. S. is op eigen verzoek overgeplaatst van het huis van bewaring in Roermond naar het huis van bewaring in Arnhem „omdat daar behandeling is voor mensen met mijn beeld, plegers van dit soort delicten”. S. vroeg de rechtbank maandag om meer ruimte voor zijn kant van de zaak tijdens de verhoren.

De volgende zitting in deze zaak vindt plaats op 14 maart. De inhoudelijke behandeling laat nog langer op zich wachten. Justitie verwacht in april met een definitief proces-verbaal te komen. Het persoonlijkheidsonderzoek van de twee verdachten zal nog iets meer tijd in beslag nemen.