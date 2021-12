Serie belicht Joden in Turkije: ‘Alles was lange tijd verborgen en geheim’

De nieuwe Turkse Netflix-serie Kulüp (The Club) begint met een moord. De joodse Matilda staat op een dak in Istanbul en schiet haar islamitische geliefde dood, de vader van haar ongeboren kind. Niet omdat hij ontrouw is geweest. Nee, omdat hij haar familie ten onrechte beschuldigde van het ontduiken van de vermogensbelasting die de Turkse regering in 1942 oplegde aan religieuze minderheden om hun economische dominantie te doorbreken.

De belasting ruïneert Matilda’s familie. Haar vader en broer worden naar een werkkamp in het noordoosten van Turkije gestuurd, zoals zo veel leden van minderheidsgroepen destijds. Matilda wordt veroordeeld voor moord, haar pasgeboren dochter wordt ondergebracht in een weeshuis. Als ze na zeventien jaar vrijkomt, is Matilda vastbesloten haar dochter op te halen en naar Israël te vertrekken.

Pijnlijk en onderbelicht

Sinds de première vorige maand is Kulüp overladen met lof. Voor het sterke acteerwerk, de prachtige kostuums en decors, maar bovenal het gedurfde onderwerp. De serie confronteert Turkije met een pijnlijke en onderbelichte periode in zijn geschiedenis en schetst een accuraat en respectvol beeld van de Joodse gemeenschap. Inclusief het Ladino, de mengelmoes van Spaans, Hebreeuws en Turks die de Sefardische Joden in Turkije destijds spraken.

„Het is goed dat mensen buiten onze gemeenschap Joden leren kennen,” zegt Karen Gerson Sarhon, de directeur van het Sefardische Onderzoekscentrum in Istanbul, die een klein rolletje speelt in de serie. „We zijn maar met zo’n 17.000 mensen, voornamelijk in Istanbul en Izmir. Dus veel Turken weten niet wie we zijn en vooroordelen zijn wijd verbreid.”

De serie heeft ook een snaar geraakt in de joodse gemeenschap zelf. Met name bij ouderen die zich nog kunnen herinneren dat er Ladino-liedjes klonken in de straten van Galata, de wijk in Istanbul waar de serie zich afspeelt, en die destijds werd bevolkt door Armeniërs, Grieken en Joden. De serie confronteert oudere Joden met geesten uit hun verleden, en openbaart hun geheimen aan de jongeren. „Alles was lange tijd verborgen en geheim”, zegt Sarhon. „Ik herinner me dat mijn moeder de vermogensbelasting alleen fluisterend ter sprake bracht. En meestal bleven de details vaag.”

‘Turkificatiebeleid’

Eind vijftiende eeuw vluchtten honderdduizenden Joden uit Spanje en Portugal naar het Ottomaanse Rijk, dat toleranter was voor andere religies en tot halverwege de vorige eeuw een flinke joodse gemeenschap had. Maar sinds de stichting van Israël (1948) zijn velen geëmigreerd, mede door het ‘Turkificatiebeleid’ dat Turkije in de jaren veertig inzette en dat veel minderheden van hun welvaart, identiteit en soms zelfs van hun leven beroofde. „Veel kijkers zeiden: ‘We waren ons niet bewust van dit deel van onze geschiedenis’”, vertelt Sarhon. „We kregen veel berichten van mensen die hun excuses aanboden voor wat hun voorouders onze gemeenschap aandeden.”

Omdat de joodse gemeenschap destijds voornamelijk Ladino sprak, wilden de makers de taal in de serie gebruiken. „Daarom vroegen ze Ladino-sprekende Turkse Joden om kleine bijrolletjes te spelen”, vertelt Sarhon. „Velen hebben een theaterachtergrond, want acteren is populair in onze gemeenschap. Niet alle dialogen zijn in het Ladino, wel halve zinnen, zoals vroeger gebruikelijk was.”

Sarhon fungeerde als consultant voor Kulüp – als directeur van het Onderzoekscentrum, zangeres van een band die Sefardische muziek maakt; en hoofdredacteur van El Amaneser, de enige Ladino-publicatie ter wereld, is ze een autoriteit. „Maar ik was te druk om lange dagen op de filmset door te brengen,” zegt ze. „Zelfs voor de vijf seconden die ik in beeld ben, heb ik daar zeven uur rondgelopen.”

Scheermesfabriek

Sarhons grootvader moest (omgerekend naar de huidige prijzen) 150 duizend euro belasting betalen voor zijn scheermesfabriek. Een enorme hoeveelheid geld, die hij niet had. Daarom sloot hij een akkoord met de regering. Hij zou de belasting in drie jaar afbetalen door de fabriek dag en nacht te laten draaien. Vervolgens zou hij het eigendom van de fabriek overdragen aan een moslim.

„Maar zelfs daarna leefde hij in grote angst dat ze hem naar een werkkamp zouden sturen”, zegt Sarhon. „Elke keer als er werd aangebeld, verstopte hij zich ergens in huis. Tot hij een hartaanval kreeg en stierf, slechts 45 jaar oud. Mijn moeder zegt altijd dat hij stierf van angst.”

De maakster van Kulüp, Zeynep Günay Tan (1975) is in Turkije een bekende TV-regisseur, die evenwel jaren rondliep met het idee voordat ze er een platform voor vond bij Netflix, dat in Turkije aan de weg timmert met opvallend maatschappelijk geëngageerde series. „De nieuwe generatie is niet meer zo geheimzinnig”, zegt Sarhon. „Dat is een goede ontwikkeling. We hebben er nu geen problemen meer mee om ons bloot te geven aan de Turkse meerderheidscultuur. In deze geglobaliseerde wereld is het beter om open over jezelf te zijn.”

Zijn de positieve reacties op Kulüp een signaal dat de meerderheidscultuur bereid is het historische leed van minderheden onder ogen te zien? „Het is maar een tv-serie”, relativeert Sarhon. „Hoeveel effect heeft zoiets? Het belangrijkste is dat mensen geïnformeerd worden. Misschien dat deze pijnlijke periode over een paar jaar wordt besproken op school.”

De teloorgang van het Turkse onderwijs is juist een van de redenen dat jonge Joden emigreren. „Jonge stellen zijn naar Israël of andere landen vertrokken nadat veel openbare scholen zijn veranderd in Imam Hatip-scholen”, vertelt Sarhon. Daar wordt naast het gewone curriculum veel aandacht besteed aan islamitisch onderwijs. „Bovendien zien jongeren economisch geen toekomst meer. Als ze gaan studeren in het buitenland, zoeken ze naar manieren om te blijven, zodat ze geen Turkse lira’s verdienen.”

Toch behouden Joden uit Turkije vaak een hechte band met hun vaderland. „Velen zagen geen andere mogelijkheid dan vertrekken”, zegt Sarhon. „Maar zodra ze kans krijgen, keren ze terug om familie te bezoeken. Er zijn ongeveer 100.000 Turkse Joden in Israël. Ze zijn hier geboren en opgegroeid, dus ze hebben nog steeds heimwee naar Turkije.”

