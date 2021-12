Senator Joe Manchin torpedeert Bidens miljardenplan ‘Build Back Better’

Kort nadat hij op Fox News had verklaard veelomvattende voorstel voor sociale en klimaatwetgeving niet te zullen steunen, werd de Democratische senator Joe Manchin zondag vanuit het Witte Huis gebrandmerkt als trouweloze leugenaar. Het was een rumoerige omlijsting van de zwaarste politieke nederlaag voor president Biden tot nog toe.

Maandenlang hebben Biden, diens medewerkers en politieke zwaargewichten uit de Democratische Partij hun best gedaan om Manchin, een conservatieve Democraat uit het overwegend Republikeinsgezinde West-Virginia, over te halen het zogenoemde ‘Build Back Better’ wetsvoorstel te steunen. In een 50-50 verdeelde Senaat tussen Democraten en Republikeinen, was Manchin de doorslaggevende stem. In het programma Fox News on Sunday zei Manchin dat hij „al het menselijk mogelijke geprobeerd” heeft om de wet te steunen. „Maar ik kan het niet.”

De wet zou voorzieningen als ouderenzorg, kinderopvang en zorgverzekeringen verbeteren en goedkoper maken. Biden hoopte er tevens zijn sinds de chaotische terugtrekking uit Afghanistan gekelderde populariteitscijfers mee op te kunnen vijzelen. Het „nee” van Manchin is een slag voor de president die zich niet kan ontworstelen aan de taaie crises van pandemie en economie.

Angst voor inflatie

Zorgen over de sterke prijsstijgingen in de loop van dit jaar noemde Manchin als eerste van zijn bedenkingen tegen de wet, als tweede de hoge Amerikaanse staatsschuld. De kosten van Bidens wetsvoorstel bedragen over tien jaar gemeten naar schatting 2.200 miljard dollar (1.956 miljard euro). De financiering komt volgens het Witte Huis geheel uit hogere belastingopbrengsten, en dan voornamelijk door zwaardere belastingen voor de hoogste inkomens.

In de verklaring van zondag wijst het Witte Huis op een denktank die de gevolgen voor de inflatie van Bidens wetsvoorstel in een model heeft doorberekend, en waar Manchin zich ook op heeft beroepen. De berekening kwam uit op een verhoging van de inflatie van 0,2 procent over de komende twee jaar – „vrijwel geen effect”, noemde het Witte Huis dat. Manchin is het daarmee oneens. Hij zei dat de bewoners van West Virginia nu al worstelen met de hoge prijzen „voor benzine, boodschappen, energierekeningen” en dat hij steun voor een wet die de inflatie verhoogt „niet kan uitleggen” aan zijn kiezers.

Het Witte Huis schreef in een reactie dat Manchin’s uitspraken op gespannen voet staan met wat hij Biden „enkele weken geleden in diens huis in Wilmington” had toegezegd: hij was bereid door te praten over de „laatste puntjes” van de wet. Hij zou Biden persoonlijk en op schrift een kader voor de wet hebben gegeven, „van dezelfde omvang en reikwijdte als het voorstel van de president.”

Uitgeklede versie wetsvoorstel?

In Amerikaanse media werd gespeculeerd op de toekomst van Bidens sociale wetgeving en de meeste analisten verwachten een uitgeklede dan wel opgeknipte versie van het wetsvoorstel volgens jaar. Ook het Witte Huis zag kennelijk nog een flintertje hoop. In de verklaring van zondag schreef woordvoerder Jen Psaki: „Net zoals Senator Manchin van opvatting over de Build Back Better wet is veranderd, deze morgen, zo zullen we druk op hem blijven uitoefenen om nogmaals van mening te veranderen en alsnog zijn eerdere toezeggingen te honoreren.”