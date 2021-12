Ook Ajax moedeloos

De eerste dag van de lockdown kende voor voetballiefhebbers nog de troost van een altijd veelbelovende wedstrijd: Feyenoord – Ajax. Thuis even alle zorgen van je afzetten: zet ’m op jongens, geef ons vergetelheid.

Het tegenovergestelde gebeurde. Het was alsof de persconferentie van zaterdag door het spitsentrio Rutte-De Jonge-Van Dissel ook de voetballers moedeloos had gemaakt. Ik heb Ajax de afgelopen tien jaar niet zó slecht zien spelen. Balverlies was normaler dan balbezit, geen combinatie lukte. Veelgeprezen spelers als Antony – hij vooral –, Haller en Berghuis waren onzichtbaar.

Ajax speelde de laatste weken toch al slecht, maar bleek nog dieper te kunnen zinken. Dankzij enkele weggevertjes van het iets minder slechte Feyenoord kon Ajax toch nog triomferen, maar voor de neutrale toeschouwer had niemand deze wedstrijd behoren te winnen.

Gelukkig is de commerciële sportzender ESPN zo verstandig om met commentatoren te werken die kritisch durven te zijn. Oud-voetballers Kenneth Perez – een van de betere analisten – en Mario Been klaagden minstens zo venijnig als de kijkers thuis. „Je mag toch wel véél meer verwachten”, verzuchtte Perez.

Er is iets vreemds met Ajax aan de hand. In de Champions League was de ploeg zeldzaam goed op dreef met zes overwinningen op rij, maar in de Eredivisie verspeelde het punten tegen veel zwakkere teams. Een kwestie van verzadiging? Zo’n uitleg ligt voor de hand: succes kan fnuikend zijn voor ambitie. (Maar Max Verstappen dan en Djokovic en Messi?)

Bij Ziggo Sport laat Marco van Basten regelmatig een ander geluid horen. Hij vindt Ajax niet zo goed als de sportpers en de supporters willen doen voorkomen. Het samenspel is de kracht van Ajax, zegt Van Basten, maar er zijn geen spelers van grote individuele klasse, zoals Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo, Lewandowski en Salah. Dat gaat Ajax opbreken, vermoedt Van Basten.

Dat zou ook de verklaring kunnen zijn – ik voltooi nu even de redenering van Van Basten – waarom Ajax in Nederland zoveel moeite heeft met puur defensieve teams. Ajax heeft ruimte nodig, iets wat het krijgt tegen buitenlandse teams die zelf het initiatief willen nemen. Maar zodra een team zich als een oester sluit – FC Utrecht, AZ –, mist Ajax de individuele brille om openingen te creëren. Van Basten vindt Tadic nog wel een goede voetballer, maar Haller noemt hij een „gewone” speler en aan Antony ergert hij zich omdat hij veel te vaak verkeerd afspeelt.

Min of meer dezelfde argumenten hoorde ik van René van der Gijp bij Veronica Inside. „Er zijn maar vier spelers van wie Ajax het moet hebben”, zei hij onlangs. „Blind, Berghuis, Tadic en Antony.” Hij vergat verdediger Martínez, in mijn ogen momenteel de beste Ajacied; het leek me ook geen toeval dat Ajax tegen Feyenoord instortte toen Martínez na een kwartier geblesseerd moest uitvallen.

Als deze pessimisten gelijk krijgen, gaat Ajax nog een moeilijk seizoen tegemoet, zowel in de Champions League als in de Eredivisie. Zelf aarzel ik. De grootse manier waarop Ajax Borussia Dortmund declasseerde, ben ik nog niet vergeten. Maar ik vrees wel dat de Ajacieden nog niet zo goed zijn als ze zelf lijken te denken.

Dan is nu weer de beurt aan Jaap van Dissel. Hij deed het zaterdag verdomd goed in de spits.