Omstreden Elbit blijft leveren aan Defensie

Ze zaten voor het hek van de fabriek en bleven daar zitten, ook toen de politie kwam. Liters rode verf hadden ze over het terrein gegooid, en ze versperden het personeel de doorgang.

Volgens de Britse politie richtte het ‘Elbit-drietal’ in januari van dit jaar voor tienduizenden euro’s schade aan bij een dochterbedrijf van de Israëlische wapenfabrikant Elbit Systems, gevestigd in het Engelse Shenstone. Toch werden de drie Britse activisten deze maand vrijgesproken van ‘criminele obstructie’. Het was de eerste strafzaak van Elbit tegen activisten die daadwerkelijk voor de rechter kwam.

Elbit Systems is sinds jaar en dag controversieel. Met zo’n 4 miljard euro omzet en ruim 16.000 werknemers is het de grootste private wapenfabrikant van Israël. Het in Haifa gevestigde bedrijf is hofleverancier van het Israëlische leger.

Elbit adverteert met „combat proven”-technieken en producten, wat volgens activisten betekent dat ze zijn getest op Palestijnen in de bezette gebieden. Het bedrijf is gespecialiseerd in sensoren, drones en andere geavanceerde elektronica, voor zowel militaire als civiele doelen. Drones zoals die waarmee de Europese grenswachten van Frontex op zee naar migranten speuren, houden in de Gazastrook ‘s nachts de bewoners uit hun slaap. Elbit levert 85 procent van de drones van het Israëlische leger.

De technologie van het bedrijf werd ingezet voor bewaking van de muur die Israël bouwde als afscheiding met de bezette Westelijke Jordaanoever, ,en ook weer voor de muur waarmee Israël wil verhinderen dat Hamas tunnels vanuit de Gazastrook naar Israël blijft graven. Israël kondigde deze maand aan dat de boven- én ondergrondse muur na drieënhalf jaar klaar is.

In 2015 ontwierp Elbit al een systeem om graafwerkzaamheden te detecteren. Door de overname van toenmalig staatsbedrijf Israel Military Industries (IMI), in 2018, levert de wapengigant nu ook het overgrote deel van de munitie voor het Israëlische leger.

Burgerdoden in Gaza

Bij de Engelse fabriek die pro-Palestijnse activisten begin dit jaar blokkeerden, klommen actievoerders al eerder op het dak. Dat was in 2014, tijdens de Gaza-oorlog. De drones waarvoor de fabriek onderdelen maakt, werden volgens hen ingezet bij het doden van Palestijnse burgers in Gaza.

Elbit maakt er geen geheim van dat zijn drones bij militaire acties van het Israëlische leger in Gaza worden gebruikt, maar heeft nooit formeel willen bevestigen dat hierbij burgerdoden vallen.

Soms boeken de actievoerders een succesje. Verscheidene pensioenfondsen, waaronder het Nederlandse PGGM, haalden Elbit uit hun portefeuille toen de betrokkenheid van het bedrijf bij de Israëlische scheidingsmuur bekend werd.

En EMSA, het Europese agentschap voor maritieme veiligheid, besloot na een oproep daartoe en een handtekeningenactie niet langer drones van Elbit te huren. Overigens sloot Frontex daarna wel een contract met het Israëlische bedrijf en een andere Israëlische dronefabrikant.

VS belangrijkste markt

Ondanks alle controverse groeit Elbit Systems gestaag. In de loop der jaren slokte het bedrijf diverse concurrenten op, in binnen- en buitenland. Het heeft kantoren in onder meer Duitsland en de Verenigde Staten, en produceert tegenwoordig ook vooral in het buitenland. Daar zitten trouwens ook de meeste klanten.

De Verenigde Staten, vorig jaar goed voor 32 procent van de verkopen, is de belangrijkste markt, en er komen steeds nieuwe markten bij. In november opende Elbit een kantoor in de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds Israël vorig jaar een ‘normalisatieakkoord’ sloot met dit land, is het een legitieme vestigingsplaats voor Israëlische bedrijven.

Ook de Nederlandse overheid omarmt de Israëlische wapenfabrikant. Het Nederlandse leger is al jaren vaste klant. Dochterbedrijf Elbit Systems of America onderhoudt gevechtsvliegtuigen op de luchtmachtbasis Woensdrecht, Elbit-drones vlogen voor Nederland in Afghanistan. Samen met België en Luxemburg bestelde Nederland in 2015 duizenden gevechtsvesten bij Elbit.

De nationale politie blijft niet achter. In 2019 sloot ze een contract voor een digitaal inlichtingensysteem met Elbitdochter Intelligence Ltd. Eerder al werkte de Nederlandse politie samen met de cyberafdeling van NICE Systems, die in 2015 door Elbit werd overgenomen.

Het Nederlandse leger plaatste het afgelopen jaar liefst vier grote orders: voor nachtzichtkijkers en draagbare communicatieapparatuur, boordcomputers en afweersystemen voor legervoertuigen. Totale waarde: ruim 150 miljoen euro.

Deze zomer organiseerde het ministerie van Economische Zaken bovendien een online ‘industriedag’, om samenwerking tussen Elbit en Nederlandse bedrijven te stimuleren. Vorige maand demonstreerde het Israëlische bedrijf de nieuwste zelfstandig rijdende en vliegende voertuigen aan potentiële Nederlandse afnemers.

De Nederlandse regering ziet geen bezwaar in zakendoen met Elbit. Zo werkt defensiebedrijf Thales met de Israëliërs samen. En in 2019 dong scheepsbouwer Damen samen met Elbit (tevergeefs) mee naar een miljardenorder voor Belgische en Nederlandse mijnenjagers.

Weliswaar ontmoedigt de overheid Nederlandse bedrijven om medewerking te verlenen aan illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied, maar daar is in het geval van Elbit „geen sprake van”. Dat antwoordden althans ministers bij herhaling op kritische Kamervragen.

Als het niet om import van wapens gaat, maar om export, lijkt Nederland iets kritischer. Tussen 2004 en 2020 wees de overheid 29 keer een vergunning af voor de uitvoer van militaire goederen naar Israël. Zo werd vorig jaar een aanvraag van Elbit Systems afgewezen wegens het „gevaar dat de militaire goederen of technologie in het kopende land een andere bestemming krijgen of onder ongewenste voorwaarden opnieuw worden uitgevoerd”.

EU-subsidies voor hightech Israël

Israëlische technologie is gewild. Ook andere Europese landen zoeken samenwerking met Israëlische hightechbedrijven en onderzoeksinstituten. Deze maand tekenden Israël en de Europese Unie een overeenkomst waardoor Israëlische bedrijven en instellingen zeven jaar kunnen meedingen naar onderzoeksgelden van het programma Horizon Europe, al dan niet met Europese partners. Bij het vorige programma, Horizon 2020, was Israël met 2.039 deelnemende instellingen en bedrijven één van de grootste niet-Europese ontvangers van EU-onderzoeksgeld.

De Horizon-subsidies zijn uitsluitend bestemd voor civiel onderzoek. Daar houdt Elbit zich aan, blijkt uit projectbeschrijvingen. Elbit Systems zat onder meer in een project voor spoorbeveiliging met ProRail, en in een project voor passagiers- en bagagecontrole op vliegvelden.

Elbit mag zich hier als civiel bedrijf opstellen, de militaire achtergrond is nooit ver weg. Veel managers hebben gediend in het Israëlische leger. De militaire technologie is vaak goed bruikbaar voor civiele toepassingen. Homeland security bijvoorbeeld – binnenlandse veiligheid, grensbewaking, internetveiligheid.

Tijdens de coronacrisis wist Elbit ook technologie die voor militaire doeleinden was ontwikkeld voor civiel gebruik aan te bieden. Zo voorzag het de medische sector van een ‘command & control’-systeem voor ziekenhuizen en sensoren om op afstand patiënten te screenen.