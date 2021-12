Ombudsman: onvoldoende oog voor slachtoffers als OM zelf straft

Het Openbaar Ministerie handelt, mede door de coronapandemie, steeds meer en ook zwaardere strafzaken zelf af. Deze komen hierdoor niet voor de rechter, waardoor het belang van slachtoffers in het geding is. Daarvoor waarschuwt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen maandag in een brief aan demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD).

Justitie kan ervoor kiezen zelf een straf op te leggen voor veelvoorkomende overtredingen en misdrijven, zoals winkeldiefstal en bedreiging. Zo’n zogeheten strafbeschikking is bijvoorbeeld een geldboete, een taakstraf of een schadevergoeding. Celstraffen kan het OM niet opleggen.

Het probleem met dit soort zaken is echter, zo schrijft de Ombudsman, dat slachtoffers geen stem hebben: ze kunnen niet gebruikmaken van hun spreekrecht. De focus ligt vooral op „een efficiënte behandeling” van de zaak en niet op de belangen van slachtoffers. „Dat is niet behoorlijk” en hierdoor zijn ze slechter af dan wanneer een zaak wel voor de rechter komt.

In strafzaken die voor de rechter komen, worden slachtoffers volgens Van Zutphen namelijk wél gehoord. Ze kunnen onder meer hun wensen uitspreken, voor bijvoorbeeld een schadevergoeding. Dat helpt mogelijk bij „het herstel van emotionele schade”. De laatste jaren hebben slachtoffers in zaken die worden behandeld door een rechter wettelijk een sterkere positie. „Maar bij de strafbeschikking blijft dat achter.”

Onbehandelde strafzaken

Of de ministers zullen gaan ingrijpen na deze waarschuwing, is de vraag. In een Kamerbrief afgelopen september schreven ze geen aanleiding te zien een onderzoek in te stellen naar de positie van slachtoffers in zaken die door het OM worden afgedaan.

Het opleggen van strafbeschikkingen ontlast rechtbanken, die duizenden strafzaken onbehandeld op de plank hebben liggen. Het gaat onder meer om een ‘corona-achterstand’, die is ontstaan doordat fysieke zittingen door de beperkingen een tijd lang slechts beperkt of helemaal niet konden plaatsvinden. In hoeveel zaken het OM besluit om zelf een straf op te leggen, blijkt niet uit de brief van Van Zutphen.