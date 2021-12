Nigerianen kunnen steeds minder kopen voor kelderende naira

‘Onze munt zakt steeds dieper weg.” „Je moet toch iets eten op je brood?” „Ik heb allang een hossel naast mijn baan”.

Nigerianen uit alle lagen van de bevolking hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. De waarde van de Nigeriaanse naira is sinds het begin van de coronapandemie bezig aan een vrije val. Dat komt grotendeels door de lage prijs van ruwe olie op de wereldmarkt: 80 procent van de Nigeriaanse export is aardolie.

Zelfs nu de olieprijs weer wat stijgt, profiteert Nigeria daar nauwelijks van, omdat Afrika’s grootste olieproducent een derde van die oliedollars ook weer uitgeeft, om geraffineerde olie te importeren. Mede daardoor worden dollars en andere buitenlandse valuta steeds schaarser in het West-Afrikaanse land.

Het is een rampzalige ontwikkeling voor Nigeria, dat grotendeels is aangewezen op import. Het volkrijkste land van Afrika voert onder meer 70 procent van zijn medicijnen in en geeft jaarlijks miljarden dollars uit aan voedsel zoals vis en tarwe uit het buitenland.

De slechte economische situatie in het land wordt verergerd door de beroerde binnenlandse infrastructuur en de structurele onderontwikkeling van andere economische sectoren.

Gevolg hiervan is dat de inflatie al een jaar lang tussen de 15 en 20 procent schommelt, met grote gevolgen voor de bevolking. NRC sprak met drie Nigerianen over wat zij daar in hun dagelijks leven merken van de ingestorte naira.

Alhaji Abdulrazaq, geldwisselaar ‘Als de koers van de naira daalt, komen politici de dollars wisselen die ze thuis hebben bewaard’ „Vanaf mijn negentiende zit ik al in dit vak, 41 jaar geleden was dat. Toen ging alles contant en was de naira nog sterk. Wallahi, geloof me, we wisselden soms één dollar voor één naira! Die tijden zijn voorbij. Gisteren stond de dollar op 538 naira. De euro was in naira twee jaar geleden zo’n beetje de helft waard van nu. Onze nationale munt zakt steeds dieper weg. „Soms komt de politie ons lastigvallen. De regering zegt dat de problemen met de naira de schuld zijn van de zwarte markt; dat de naira zo weinig waard is omdat wij erin handelen. Maar als de koers van de naira daalt, komen diezelfde politici hier de dollars wisselen die ze thuis hebben bewaard. En politiemensen net zo goed. De winst steken ze dan in eigen zak.” „De regering zegt dat het met de olieprijs te maken heeft: dat Nigeria geen dollars meer heeft omdat de prijs van olie zo laag is. Het is waar dat er bijna geen buitenlandse valuta in omloop is. In juli heeft de regering de Centrale Bank verboden foreign exchange te verkopen aan de officiële geldwisselkantoren. Dus nu moeten we het allemaal hebben van mensen die terugkeren uit het buitenland met dollars, euro’s en ponden die naira’s nodig hebben. Iedereen komt dollars tekort. Dat is niet goed voor ons geldwisselaars, maar ook slecht voor Nigeria. Hoe kunnen we voor alle import betalen? Geen wonder dat het eten hier zo duur is geworden.” „Sommige mensen proberen nu van de schaarste aan buitenlandse valuta te profiteren door vals geld te drukken. Kijk, hier hangen een paar voorbeelden: een vals twintigdollarbiljet en een paar briefjes van 1.000 naira. Hoe ik weet dat het nep is? Da’s ervaring. Ik hoef een biljet niet eens in handen te hebben en kan van een afstand al zien dat het nep is: de kleur, het papier, de details. „Veel van onze klanten beleggen nu liever in goud. Goud verliest nooit zijn waarde. En je kunt het nog om je nek hangen ook. Dus bieden we ook goud aan. Maar dat bewaar ik niet op de zaak – veel te kostbaar.”

Florence Okanibe, bakt taarten ‘Nigerianen zitten in een vicieuze cirkel’ „Veel ouders hier sturen hun kinderen liever naar school in het buitenland. Het Nigeriaanse onderwijs is niet je van het, en je wilt het beste voor je kind. Daarom gaan mijn zoon en dochter in Ghana naar school. Godzijdank is het collegegeld voor dit jaar al betaald. Dat wordt in dollars afgerekend, dus hoe minder de naira waard is, hoe meer hun onderwijs mij kost. Toen mijn dochter een paar jaar geleden begon, was het schoolgeld in naira de helft van wat het nu is. Daarnaast hebben mijn kinderen ook geld nodig voor eten en boeken en dat stuur ik ze in dollars. Dat kost me in naira’s door de kelderende wisselkoers ook steeds meer.” „Maar ook hier in Nigeria hangt alles af van de dollar. Iedereen klaagt over de gestegen prijzen van voedsel. Een blikje sardientjes kostte me laatst 700 naira, terwijl ik er een paar weken geleden nog 500 voor betaalde. Je moet toch iets eten op je brood? Brood dat ook al in prijs is gestegen trouwens. Ook de huren stijgen mee, want huiseigenaren zien hun kosten net zo goed stijgen. Ik hoorde van een eenkamerflat in de wijk Aguda voor 500.000 naira, twee keer zoveel als een tijdje terug. Een half miljoen naira voor een eenkamerflat niet ver van het centrum van Lagos, dat kan de gemiddelde vrijgezel met een kantoorbaan niet betalen. Dus moet hij iets huren in de periferie en is hij elke dag uren onderweg. En het vervoer is ook dubbel zo duur geworden. Zo zitten Nigerianen in een vicieuze cirkel.” „Terwijl overal de prijzen omhoogschieten, blijven de salarissen gelijk. Daarom klus ik er zoals zovelen naast mijn vaste baan bij: ik bak taarten. Helaas zijn de ingrediënten schreeuwend duur geworden. Dus vraag ik voor een vanille-chocoladetaart inmiddels het dubbele van een paar maanden geleden. Maar wie kan zich nog een taart veroorloven met dat soort prijzen? Mijn klandizie is zienderogen afgenomen. Zo moeten we hier allemaal drie keer zo hard werken, om twee keer zoveel te verdienen, om hetzelfde te kunnen betalen. Moge God Nigeria bijstaan.”

Dami Jones, manager consultancybureau ‘Ondanks alles vertrok ik met tegenzin uit Nigeria’ „Mijn vader heeft het voorbeeld gegeven. In 1999, toen dictator Abacha overleed, keerde hij terug naar Nigeria vanuit Houston, Texas, waar we woonden. Mijn vader is vaderlandslievend. Ik herinner me de gesprekken tussen hem en mijn ooms en tantes, over wat er mis was met Nigeria en wat de oplossingen zouden zijn. Dus toen de democratie kwam, besloot hij dat het tijd was om terug te keren om te helpen het land op te bouwen. Hij was een van de velen uit de diaspora die in die tijd terugkeerden. „Mede door mijn vader heb ik altijd een sterke band gevoeld met Nigeria, al ben ik geboren en getogen in het buitenland. Op een dag zou ik me er ook vestigen, wist ik altijd al. In 2009 heerste er in de internationale gemeenschap een enorm optimisme over Afrika’s toekomst; Africa rising, hoorde je overal. Dat trok veel jonge mensen zoals ik, opgeleid in Amerika. We wilden helpen een beter Nigeria te creëren. We waren vol passie, hoopvol dat we een betekenisvolle bijdrage konden leveren. „Ik was idealistisch, naïef misschien. Het plan was te werken in de private sector en uiteindelijk een hoge ambtelijke functie te bekleden. Zo wilde ik ons land dienen. Sindsdien ben ik realistischer geworden, maar opgeven wilde ik niet.” „Toen kwam corona en de recessie. De daling van de naira had directe gevolgen voor mijn inkomen omdat mijn salaris in naira wordt betaald, maar veel van mijn uitgaven direct zijn gelieerd aan de dollar. Het schoolgeld voor mijn achtjarige zoon ging bijvoorbeeld omhoog, terwijl mijn inkomen niet steeg. Ik kreeg genoeg banen aangeboden in het buitenland om te weten dat mijn salaris in naira’s inmiddels niet meer kon concurreren met een salaris in dollars.” „Uiteindelijk was mijn beslissing om uit Nigeria te vertrekken een economische. Veel vrienden hadden dezelfde reden om te vertrekken. Mensen die niet zoals ik het privilege hebben van een dubbele nationaliteit en aangewezen zijn op Nigeria, verloren hun baan of moesten salarisverlaging accepteren. Buitenlandse bedrijven heroverwegen hun aanwezigheid in Nigeria, krimpen in of betalen hun personeel minder. „Ik werk nu voor dezelfde werkgever in New York. Ondanks alles vertrok ik met tegenzin uit Nigeria. Ik ben niet gelukkig met de staat waarin Nigeria nu verkeert, maar ik blijf koppig geloven in een betere toekomst. En dan keer ik zeker terug om mijn bijdrage te leveren.”