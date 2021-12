‘Niet alles zal vlekkeloos gaan in versnelde boostercampagne’

Na één van de traagste starts van een nationale boostercampagne in de Europese Unie, dwingt het onheilspellende beeld rond de Omikronvariant Nederland nu om de versnelde boostercampagne nóg eens te versnellen.

Over vijf weken – ergens in de derde week van januari – moeten alle volwassen Nederlanders een boosterprik kunnen krijgen. Om de „uitgangspositie” van Nederland te verbeteren en „tijd te kopen”, zo zei het demissionaire kabinet dit weekend tijdens een persconferentie, gaat tot en met in ieder geval 14 januari het hele land op slot. In de tussentijd moet de boostercampagne zoveel mogelijk extra bescherming bieden, de zorgbelasting dalen én moet er meer duidelijk worden over de nieuwe variant, bijvoorbeeld hoe ziek mensen worden na een infectie door Omikron.

De GGD – die de boostercampagne uit moeten gaan voeren – staat een monsteroperatie te wachten om alle 18-plussers in die tijd een prik te geven. Inmiddels zijn er zo’n 1,2 miljoen boosterprikken gezet. Circa 1,1 miljoen volwassenen komen nog niet in aanmerking, omdat zij in de laatste drie maanden het coronavirus gehad hebben of de tweede prik van de eerste vaccinatieserie. Afhankelijk van de opkomst moeten dus in enkele weken tijd tussen de 7,8 (opkomst: 80 procent) en 9,8 miljoen prikken (100 procent) gezet worden. Rond 7 januari moet iedere volwassene een afspraak gemaakt kunnen hebben.

Zorgen over 60-plussers

De grootste uitdaging op korte termijn is de groep 60-plussers. Voor het einde van dit jaar moeten zoveel mogelijk ouderen een boosterprik krijgen, omdat zij het meest kwetsbaar zijn. Bovenop de 1,2 miljoen al gezette prikken hebben zo’n anderhalf miljoen 60-plussers al een afspraak staan. 280.000 afspraken stonden begin volgend jaar in de boeken: die moeten de GGD’s naar voren halen.

Een grote groep heeft nog geen afspraak staan, terwijl de tijd dringt. Als iedere 60-plusser een booster wil halen, gaat het om zo’n anderhalf miljoen mensen die nog voor de jaarwisseling aan bod moeten komen, maar nog geen afspraak hebben. Ouderenbond ANBO vreest dat zij verdrongen zullen worden als de telefoonlijnen binnenkort voor iedereen opengesteld gaan worden. „Met als gevolg dat het voor de ouderen die al wel een uitnodigingsbrief hebben gehad nóg moeilijker wordt om er door te komen, en straks de jongere leeftijdscategorieën worden opgeroepen terwijl de ouderen nog niet allemaal geweest zijn.” Bij een dergelijke opkomst is de geplande capaciteit van de GGD voor de rest van dit jaar onvoldoende, blijkt uit prognoses van het RIVM: er moeten dan nog minimaal 170.000 ‘vaccinatieslots’ bijkomen.

In het nieuwe jaar moeten de GGD’s 1,6 miljoen prikken per week zetten. Tegen het einde van januari zijn dan in totaal 9,4 miljoen prikken gezet. Bij een verwachte opkomst van 80 procent is dat voldoende om iedereen in de loop van de tweede helft van januari een booster aan te bieden. „Niet alles zal de komende weken vlekkeloos gaan. Dat is onmogelijk in de enorme operatie waar de GGD’en voor staan”, schreef koepelorganisatie GGD GHOR in een persbericht.

Niets meer te doen aan trage start

Aan de trage start van het ‘boosteren’ valt niets meer te doen. De boostercampagne kan nog versnellen als de verplichte ‘observatietijd’ van een kwartier geschrapt wordt.

Vijftien minuten wachten na een vaccinatie is nu verplicht: een voorzorgsmaatregel om snel te hulp te kunnen schieten als een ernstige bijwerking zich voordoet. Het OMT adviseert te onderzoeken of die observatietijd geschrapt kan worden. In het Verenigd Koninkrijk verviel de voorzorgsmaatregel vorige week, toen bleek dat de prikcapaciteit zonder de observatietijd zo’n 30 procent hoger lag, terwijl de kans op een ernstige bijwerking laag is en bij het toedienen van een booster nog eens lager lag.

De boostercampagne gaat het uiterste van de GGD’s vragen. Vorige week maakte GGD GHOR bekend zeker 9.000 man extra personeel nodig te hebben. De boostercampagne heeft nu de hoogste prioriteit, zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie. Ander werk, zoals voorlichting, ligt stil zodat de GGD’s zelf meer personeel beschikbaar kunnen stellen. Onder meer het Rode Kruis, huisartsen, studenten, vrijwilligers, ziekenhuispersoneel en Defensie-medewerkers moeten ook bijspringen. Vaccins zijn er genoeg en met ruimere openingstijden van de priklocaties is er volgens het RIVM voldoende capaciteit om iedere volwassene de komende weken te boosteren.

Deze week gaan de GGD’s 1 miljoen boosterprikken zetten, volgende week ligt het streven op 1,5 miljoen, zegt de woordvoerder van GGD GHOR. Iedere dag beginnen nieuwe mensen, maar vooral aan administratief personeel en telefonisten is veel behoefte, hoewel de vraag per GGD-regio verschilt. De GGD adviseert iedereen online een afspraak te maken om het overbelaste callcentrum te ontzien. Of de GGD’s die 1, 6 miljoen per week gaan halen, is de vraag. „We kunnen het niet beloven, maar we liggen redelijk goed op schema”.