Leden Pussy Riot opnieuw veroordeeld tot gevangenisstraf

Maria Aljochina en Lucy Shtein, leden van de activistische Russische punkband Pussy Riot, zijn in Moskou gearresteerd en veroordeeld tot vijftien dagen celstraf wegens „propaganda met nazi-symbolen”. Dat heeft The Art Newspaper gemeld.

Aljochina, die eerder bijna twee jaar in de gevangenis zat voor een protestactie tegen president Poetin, werd aangehouden voor een Instagram-post over de Wit-Russische president Loekasjenko in 2015. Dat vertelde haar advocaat aan MediaZona, een mede door Aljochina opgerichte nieuwssite die over de rechten van gevangenen bericht.

Aljochina had destijds een foto gepost van de Wit-Russische dictator voorzien van drie hakenkruizen. MediaZona toont de afbeelding, maar heeft de hakenkruizen geblurd om een aanklacht te voorkomen. Op Instagram schreef Aljochina vóór haar aanhouding al dat ze verwachtte snel gearresteerd en veroordeeld te zullen worden. Ook meldde ze: „Ik denk dat Loekasjenko een pure fascist is, daar twijfelt niemand toch meer aan na het afgelopen jaar. Dus ga ik met een gerust geweten naar het detentiecentrum.”

Shtein werd kort voor Aljochina aangehouden. In een tweet plaatste Shtein de afbeelding waarvoor ze is aangeklaagd. Daarin heeft ze zichzelf als een ‘fascist’ afgebeeld met een nazi-officierspet. Ze beschreef het ironisch als „iemands fan art” en schreef dat ze deze afbeelding in 2018 eerder had gepost.

короче, пропаганда нацистской символики за то, что я в 2018 году запостила ЭТО (скрин из какого-то видео с ютуба): pic.twitter.com/BnvSVYUt1o — штейн (@lcshtn) December 16, 2021

Shtein en Aljochina, die sinds 2020 een verhouding hebben, zaten sinds september in huisarrest. Daartoe werden ze veroordeeld in afwachting van een proces wegens „het oproepen van overtreding van de Covid-19 veiligheidsmaatregelen”.

Dat deden ze volgens de aanklacht met een oproep tot deelname aan een demonstratie in januari ter ondersteuning van Aleksei Navalny. Dat is de gevangen genomen oppositieleider die vorig jaar een aanslag met zenuwgas overleefde, zeer waarschijnlijk gepleegd door de Russische veiligheidsdienst FSB.

Andere leden van Pussy Riot zijn Rusland ontvlucht.

Lees ook: ‘Wil je verandering? Kom dan van je kont af’