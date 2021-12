Laagste opkomst ooit bij omstreden verkiezingen Hongkong

Slechts 30 procent van de Hongkongse bevolking heeft zijn stem uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingen in het land: het laagste percentage ooit. De eerste verkiezingen in Hongkong sinds de Chinese wijziging van het kiesstelstel in maart werden zoals verwacht met een overweldigende meerderheid gewonnen door Chinagezinde kandidaten.

De herziening houdt in dat het parlement zondag is uitgebreid van zeventig naar negentig zetels. De bevolking stemde voor in totaal twintig van deze zetels - dat waren er eerder dertig. Alle kandidaten moesten voor de verkiezingen door een Chinagezinde commissie worden gekeurd op „vaderlandsliefde”. De Democratische Partij, de grootste oppositiepartij, deed voor het eerst niet mee aan de verkiezingen uit onvrede over het veranderde kiesstelsel. De commissie benoemde veertig andere zetels van het parlement; de overige dertig zetels gingen naar sectorale vertegenwoordigers, die ook Chinagezind zijn.

De tot nu toe laagste opkomst dateerde van 1997. Tijdens de eerste parlementsverkiezingen in Hongkong kwam ruim 43 procent van de stemgerechtigden opdagen bij een stembureau. Vijf jaar geleden was de opkomst nog ruim 58 procent. Onderzoeksinstituut PORI verwachtte op voorhand dat zo’n 50 procent zou gaan stemmen. PORI-directeur Robert Chung zelf schatte een opkomstpercentage van 30 procent.