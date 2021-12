Kwetsbare jonge kinderen kunnen vanaf vandaag een coronavaccinatie krijgen

Maandag krijgen de eerste kwetsbare jonge kinderen een vaccinatie tegen het coronavirus. Het gaat om 5- tot en met 11-jarigen met een medische aandoening, zoals ernstige astma of het syndroom van Down. In tegenstelling tot de meeste van hun leeftijdsgenoten, lopen deze kinderen volgens de Gezondheidsraad het risico om ernstig ziek te worden door Covid-19.

Daarnaast, zo schreef het adviesorgaan in een recent advies aan het kabinet, kan het vaccineren van kinderen de verspreiding van het coronavirus iets beperken. Kinderen nemen momenteel een groot deel van de coronabesmettingen voor hun rekening. Het afremmen van het aantal positieve tests is volgens de Gezondheidsraad een mogelijk „bijkomend voordeel”, dat is meegewogen in het advies, maar „niet leidend” is geweest.

Volgens de Gezondheidsraad komen zo’n 40.000 kinderen van 5 tot en met 11 jaar in aanmerking voor een vaccinatie, waarover het besluit bij de ouders ligt. Bij jonge kinderen zal het vaccin van Pfizer/BioNTech in aangepaste dosis worden toegediend. Vanaf de tweede helft van januari kunnen ook hun niet-kwetsbare leeftijdsgenoten van 5 tot en met 11 jaar een eerste prik halen.

