Kan China met eigen vaccins Omikron buiten de deur houden?

‘Als er één land ter wereld is dat de opmars van Omikron kan stuiten, dan is het China wel”, zegt Yanzhong Huang, expert op het gebied van volksgezondheid in China en lid van de New Yorkse denktank Council on Foreign Relations, over de telefoon. China voert een heel stringent beleid van testen en isoleren. De grenzen zijn al ruim anderhalf jaar vrijwel volledig gesloten.

Maar of het China ook echt zal lukken, durft hij niet te zeggen. In het slechtste geval raast de ziekte straks toch door de hele bevolking. Die is op grote schaal ingeënt, maar met vaccins die niet of nauwelijks tegen Omikron beschermen. De bevolking is bovendien nog nooit echt blootgesteld aan welke coronavariant dan ook.

Een week geleden haalde een kleinschalig onderzoek alle internationale media: de Universiteit van Hongkong had van 25 mensen die twee keer gevaccineerd waren met het Chinese Sinovac onderzocht of ze daardoor ook antistoffen hadden tegen Omikron. Dat bleek bij niemand het geval.

Sinovac reageerde als door een wesp gestoken: in eigen laboratoria zou wel degelijk gebleken zijn dat het vaccin ook bij twee doses in elk geval deels effectief was. Zeven van de twintig mensen die zij hadden getest zouden wel antistoffen hebben. Na een booster zou zelfs 94 procent van de mensen aantoonbare antistoffen in het bloed hebben. Andere Chinese onderzoekers zeiden daarna weer dat de bescherming waarschijnlijk lager ligt.

Kelvin To, een van de onderzoekers van de Universiteit van Hongkong, is voorzichtig met wat hij zegt. Hij vindt de grote discrepantie tussen zijn onderzoek en dat van Sinovac wel te verklaren. „Het ligt er bijvoorbeeld aan vanaf welk moment je spreekt van ,detecteerbare’ antistoffen”, zegt hij. „Ook hoe je bescherming precies meet kan anders zijn”, zegt hij vanuit Hongkong. Hij wijst er bovendien op dat ook de werking van Pfizer/BioNtech tegen Omikron sterk is teruggelopen. „Maar het zou wel goed zijn als de bevolking de keuze heeft uit meerdere vaccins.”

Daarvan is nu nog geen sprake. Alle vaccins zijn made in China. Geen van alle is gebaseerd op de nieuwe mRNA-technologie. China werkt daar nu wel hard aan, maar wil niet openlijk toegeven dat het land achterloopt op dat gebied. „Ik denk dat ze pas buitenlandse mRNA-vaccins toelaten op de Chinese markt als ze zelf ook een mRNA-vaccin hebben geproduceerd”, zegt Yanzhong Huang „Áls ze die al ooit toelaten.”

Stringente maatregelen

Sinds het begin van de epidemie zijn er volgens officiële cijfers in totaal zo’n 100.000 mensen besmet. Het dodental staat op 4.636. Dergelijke besmettingscijfers haalde Nederland de laatste tijd in één week. China kwam vrij snel na de eerste uitbraak in Wuhan met stringente maatregelen die bedoeld waren om corona volledig uit te bannen. China is het enige land ter wereld dat nog vasthoudt aan dit zero tolerance-beleid.

Zo mag er al ruim anderhalf jaar vrijwel niemand China meer in. Iedereen die toch binnenkomt, moet eerst twee of drie weken in quarantaine. Sinds deze zomer mogen Chinezen het land ook niet meer zomaar uit: nieuwe paspoorten worden zo goed als niet meer verstrekt.

Als er desondanks uitbraken zijn, en dat gebeurt door de deltavariant al steeds vaker, dan zet China alles op alles om zo’n brandje zo snel mogelijk uit te trappen. Alle mensen die positief testen, of ze nu ziek zijn of niet, worden meteen opgenomen in het ziekenhuis. Al hun contacten worden getest, de contacten van hun contacten ook, en hun contacten. Als het nodig is worden hele woonwijken, steden of zelfs provincies van de buitenwereld afgesloten, ook als dat de Chinese consumptie en export ernstig belemmert.

Het merendeel van de bevolking accepteert dat, want de meeste mensen zijn doodsbang. „De overheid gaat uit van doemscenario’s, en die doemscenario’s worden de bevolking ook voorgehouden”, zegt Huang. „Echte risco-afwegingen zijn er eigenlijk nooit gemaakt”, zegt Huang. „Het is altijd een enorm politiek verhaal, waarbij de baten van zero-tolerance worden overtrokken en de kosten niet echt worden meegewogen.”

Daar leek de laatste tijd juist voorzichtig iets in te verschuiven. Steeds meer vooraanstaande medici begonnen zich openlijk af te vragen of het niet beter was om ook in China met corona te leren leven. Daarvoor was het dan wel verstandig om nu eens serieus in kaart te brengen hoeveel mensen er na de vaccins ook echt antistoffen tegen corona in hun bloed hadden. Ook opperden ze dat het een goed idee zou zijn om van het buitenland te leren. Daar werden toch meerdere vaccins door elkaar gegeven? En mRNA-vaccins, waren die niet effectiever gebleken dan de traditionele vaccins op basis van gedood virus die China produceert?

Die discussie is door Omikron weer totaal verstomd. Het stringente Chinese beleid klinkt ook binnenlands weer veel verstandiger, zeker nu andere landen ook niets beters weten te verzinnen dan hun grenzen maar weer te sluiten.