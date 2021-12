Jonge en linkse Gabriel Boric wint overtuigend presidentsverkiezingen Chili

Gabriel Boric is verkozen tot nieuwe president van Chili. De linkse voormalige studentenleider kreeg 55 procent van de stemmen en behaalde daarmee een ruime overwinning op zijn ultraconservatieve tegenstrever José Antonio Kast. Na zijn klinkende overwinning gingen tienduizenden aanhangers van de 35-jarige Boric de straten van hoofdstad Santiago op om feest te vieren.

Voorafgaand aan de verkiezingen hield men rekening met een nek-aan-nekrace tussen de twee zeer tegengestelde kandidaten. In de rurale zones, ver weg van de hoofdstad, deed Kast het in de eerste ronde nog verrassend goed. Een grootschalige deur-aan-deur-campagne van Boric, waarbij naar eigen zeggen ruim een miljoen families bereikt werden, lijkt de doorslag te hebben gegeven: haast overal behaalde Boric winst ten opzichte van de eerste ronde.

Bijna 55 procent van de Chilenen bracht zondag hun stem uit. Ondanks dat openbaar vervoer gratis was tijdens de verkiezingsdag, klaagden mensen in verschillende steden van het land over een groot tekort aan stadsbussen, waardoor zij niet naar het stemlokaal kon komen.

Leden van het campagneteam van Gabriel Boric beschuldigden de rechtse regering van Sebastián Piñera ervan dat zij probeerden mensen te ontmoedigen hun stem uit te brengen. Desondanks is de opkomst hoger dan bij eerdere presidentsverkiezingen, toen minder dan de helft van de Chilenen stemde.

De jongste president ooit

Met Gabriel Boric krijgt Chili vanaf maart, als de nieuwe president wordt geïnstalleerd, de jongste president uit de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Boric past bij een generatie van nieuwe, linkse leiders die de afgelopen jaren progressieve thema’s als het klimaat, vrouwenrechten en inheemse rechten prominent op de politieke agenda van het conservatieve land hebben gezet. Thema’s die ook tijdens de grootschalige protesten van 2019 tot de eisen van tienduizenden Chilenen behoorden.