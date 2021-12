‘Met de klas, in groep drie, was ik weleens in Madurodam geweest. Ik vond het leuk, maar verder herinner ik me er weinig van. „En nu, opeens, draag ik er een jaar lang de titel van burgemeester. Ik maak deel uit van een groep van tien leeftijdgenoten – leerlingen van scholen in Den Haag en omstreken. Samen vormen wij het College van Burgemeester en Wethouders van Madurodam.

„Ik leer hartstikke veel, in hele korte tijd. Ik wist bijvoorbeeld niet dat Madurodam eigenlijk ook een oorlogsmonument is. Het park is opgericht met behulp van een schenking van de ouders van George Maduro. Zij wilden de herinnering aan hun zoon levend houden. Op 4 mei mag ik, als burgemeester, een toespraak houden bij de Nationale Kinderherdenking, die Madurodam elk jaar organiseert.

Henriëtte Kettler (2005) is dit schooljaar ‘burgemeester’ van Madurodam in Den Haag. Zij zit in de vijfde klas vwo van het Rijnlands Lyceum in Wassenaar.

„In november heeft onze groep een bezoek gebracht aan het voormalige concentratiekamp Dachau, bij München. George Maduro is daar twee maanden voor de bevrijding gestorven aan de vlektyfus, een hele besmettelijke ziekte. En dan te beseffen dat hij vrijwillig heeft meegevochten in het Nederlandse leger toen de oorlog uitbrak. Plus dat hij daarna ervoor gekozen heeft in het verzet te gaan, wat levensgevaarlijk was.

„Op school krijg je wel les over de Tweede Wereldoorlog, maar het is moeilijk om echt te voelen wat het met je doet als je zoiets meemaakt. In Dachau hoorden en zagen we ter plekke hoe een dag in het leven van een gevangene eruitzag. Met George Maduro in gedachten leer je dan lessen om nooit te vergeten over hoe vreselijk oorlog is. We hebben de film gezien die Amerikaanse bevrijders in Dachau hebben gemaakt van een trein vol verhongerde, dode gevangenen, de Todeszug. Superheftig.

‘Als College van B en W van Madurodam ontmoeten wij mensen die we anders nooit zouden spreken, we komen op plekken in Den Haag waar we niet eerder geweest zijn. Wij mogen dit jaar meebeslissen over de besteding van 600.000 euro uit het Madurodam Kinderfonds. We sponsoren sociale projecten voor kinderen.

George Maduro (1916-1945) werd geboren op Curaçao, studeerde in Leiden en diende als reservist/officier in het Nederlandse leger bij de Duitse invasie in 1940. Hij sloot zich aan bij het verzet, werd gearresteerd en stierf in concentratiekamp Dachau.

„In groepjes van twee bezoeken we projecten die een aanvraag doen. Een wethouder en ik zijn laatst bijvoorbeeld in een buurthuis in de Schilderswijk geweest. Twee andere wethouders gingen naar een buurtkeuken in Moerwijk. Je hebt in Den Haag hele grote verschillen tussen rijke en arme wijken; die verschillen had ik nog niet zo duidelijk met eigen ogen gezien.

„In kleine groepjes hebben wij ook een eigen challenge. Mijn groepje werkt aan een project om voedselverspilling tegen te gaan. Eten weggooien, dat vind ik echt niet kunnen, als je bedenkt dat er plekken op de wereld zijn waar mensen sterven van de honger. Wij organiseren een THT-diner, met eten dat anders zou zijn weggegooid. Aan tafel is plek voor tweehonderd gasten: kinderen uit groep 8, jongeren én ouderen. Tijdens het diner gaan we bespreken wat zij tegen voedselverspilling kunnen doen.

„Het THT-diner zou op 6 december gehouden zijn. Maar ja, corona, hè. Het is uitgesteld, naar een moment dat het weer mag. Jammer, maar het kan ook wel een mooie afsluiting zijn van mijn jaar als burgemeester.”