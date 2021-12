Hidde van Seggelen: ‘Voor een evenementenorganisator is het in deze tijd moeilijk het goede te doen’

Nog altijd wacht hij op de eerste beurs onder zijn leiding. Sinds Hidde van Seggelen (48) in juni 2020 Tefaf-voorzitter werd, is de kunst- en antiekbeurs door de pandemie vijfmaal afgelast. Afgelopen week werd bekend dat Tefaf Maastricht in maart is uitgesteld.

Hoe gaat het met je?

„Ik heb intensieve weken achter de rug. Als galeriehouder nam ik eind november met succes deel aan PAN Amsterdam. Het spande erom of die beurs kon doorgaan. Op de opening, de dag dat de nieuwe avondlockdown inging, was het heel druk. Zelf ben ik door corona lang en ernstig ziek geweest. Ik weet dus hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn. Tegelijk zag ik hoeveel zin de bezoekers hadden in weer zo’n kunstevenement.

„De afgelopen weken was ik ook druk als voorzitter van Tefaf. We hebben opnieuw een beurs moeten uitstellen. Bij het begin van de pandemie waren onze deelnemers, de handelaren, tegen doorgaan van beurzen. Maar toen duidelijk werd dat het virus langer bij ons blijft, sloeg de stemming om. Op de laatste bestuursvergadering was de consensus toch dat de Maastricht-beurs uitgesteld moet worden vanwege de beperkingen voor internationale gasten.”

Wat gaat er goed, en wat gaat er niet goed?

„Voor een evenementenorganisator is het in deze tijd moeilijk het goede te doen. Opengaan zal nu altijd als een risico worden ervaren.

„Na zes gecancelde beurzen raakt de rek uit onze organisatie. Steeds hard bezig zijn aan beurzen die op het laatste moment worden geannuleerd, dat houdt een keer op.

„We zijn dankbaar voor de ontvangen NOW-regeling. Maar graag zouden we een garantie willen dat we als organisatie kunnen doorgaan als we nóg een keer door de veiligheidsmaatregelen moeten sluiten. Tot dit weekeind was ondernemen van vijf tot vijf uur toegestaan. Voor ons komt dat neer op een sluiting. Tefaf Maastricht is een destination fair, met bezoekers vanuit heel de wereld. Maar niemand komt naar Maastricht als je ’s avonds alleen in je hotelkamer kunt zitten.”

Wat is je grootste zorg?

„We hebben spannende plannen voor 2022, we bestaan dan 35 jaar. We proberen de overheid duidelijk te maken wat op het spel staat als het ons onmogelijk wordt gemaakt beurzen te organiseren. Ons wereldwijde netwerk is uniek, maar als de situatie volgend jaar zo blijft als nu dan komt het voortbestaan van Tefaf echt onder druk te staan.

„Drie jaar op rij geen Tefaf-beurzen, dan gaat de markt verschuiven. Ons merk is sterk, en handelaren tonen zich heel loyaal aan ons, maar zonder Tefaf gaan handelaren zelf andere activiteiten organiseren. Daar zijn het ondernemers voor.”

Wat is nodig voor een goed 2022?

„Duidelijke regels voor het organiseren van evenementen. Dat maakt het makkelijker om keuzes te maken. Zowel ondernemers als bezoekers zijn gebaat bij duidelijkheid.”