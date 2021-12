Herstel van Heineken heeft meer tijd nodig

Nadat de horeca in juni weer open mocht, koerste het aandeel Heineken eventjes op het hoogste niveau ooit. Maar de onzekerheid is teruggekeerd, en niet alleen in Nederland. In het derde kwartaal kreeg de bierbrouwer een stevige tik te verwerken in Azië. Zo ging de belangrijkste afzetmarkt voor Heineken, het economisch sterkl groeiende Vietnam, hermetisch op slot vanwege het virus. Dat scheelde een hoop liters bier: de verkoop halveerde in dat land.

Intussen stegen de kosten voor grondstoffen die voor bierbrouwers belangrijk zijn, zoals gerst, glas, aluminium en energie. Heineken-topman Dolf van den Brink liet in augustus al een waarschuwing daarover horen. Nog een tegenvaller: de nieuwe Alcoholwet maakte per 1 juli een eind aan stuntprijzen in de Nederlandse supermarkt. In Heinekens thuisland daalde de bierafzet daarna met een kleine 10 procent.

En dat terwijl investeerders juist goede moed hadden, zegt analist Wim Hoste van KBC Securities. „Veel investeerders kregen in de loop van het eerste half jaar het gevoel dat we dankzij de beschikbaarheid van vaccins het coronavirus zeer binnenkort onder controle zouden krijgen. Het derde kwartaal was in die zin ontgoochelend. Een wake-upcall: we zijn er nog niet helemaal van af.”

Toch verwacht Hoste voor het lopende kwartaal „bemoedigende” resultaten. „Je moet het ook niet overdrijven, dit kwartaal zal minder tegenvallen.”

Nettoverlies

Voor een wereldspeler als Heineken – in tachtig landen actief – laat de pandemie diepe sporen na. Dat was vorig jaar al duidelijk zichtbaar: het drankenbedrijf zag zijn omzet met 17 procent dalen tot 23,7 miljard euro en leed een nettoverlies van 204 miljoen. Dit jaar lijkt de krimp gestopt, maar van echt herstel is geen sprake.

Bij de grote Belgische concurrent AB InBev (Stella Artois, Budweiser, Corona) gaat het allemaal wat sneller. Dit concern verkocht in het derde kwartaal wereldwijd wél meer bier en andere dranken (3,4 procent) dan het jaar ervoor en kwam tussentijds met een verbeterde prognose voor dit jaar.

Daarbij profiteert AB InBev van zijn sterke presentie in Latijns-Amerikaanse landen. Zo boekte het in het derde kwartaal voor Brazilië ruim 15 procent omzetgroei.

Het herstel van Heineken zal volgend jaar inzetten, zegt ING-analist Reginald Watson, omdat het afhankelijker is van West-Europa dan AB InBev. „Al verwacht de bedrijfstop van Heineken zelf dat het bedrijf pas in 2023 terug is op het niveau van voor de coronacrisis.”

Watson wijst op nog twee zaken waarin de bierreuzen van elkaar afwijken. Ten eerste waardeert de beurs Heineken op dit moment hoog, vindt hij. De concernwaarde bedraagt 14,5 maal het brutobedrijfsresultaat. Bij AB InBev is dat 11 keer.

Watson: „Om deze waardering van Heineken te rechtvaardigen, heb je voor langere tijd veel groei nodig. De biervolumes van Heineken hebben zich deels hersteld van de pandemie, maar niet zoveel als die van AB InBev.” Wel sloeg Heineken in november een slag met overnames in een regio waar de Belgische concurrent marktleider is. Het kocht drankconcern Distell (Zuid-Afrika) en brouwer NBL (Namibië).

Ten tweede wordt ING-analist enthousiast van de digitale ontwikkelingen bij AB InBev. In Brazilië introduceerde het zijn zelf ontwikkelde bestelplatform BEES, waarmee kleinere klanten via een mobiele app bier en verwante producten kunnen bestellen. Inmiddels is dit systeem uitgerold in dertien opkomende markten, waaronder China en Zuid-Afrika. „Een krachtige manier om in die landen zaken te doen. Op dit vlak loopt Heineken jaren achter.”