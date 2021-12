Je kunt er een boel tijd aan besteden om te bedenken of het gebod dat Mozes mocht neerbeitelen – ‘Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort’ – nu betekent dat slechts dit laatste gebod alleen over mannen gaat, of dat het aangeeft dat alle voorgaande geboden ook niet voor vrouwen gelden, maar je kunt ook naar een schoenenwinkel gaan. Dan zie je meteen dat vrouwen zich over andere dingen druk moeten maken dan overspel en roof. ‘Gij zult niet lopen’, staat met grote letters boven de damesafdeling. Die meestal ook veel groter is dan de herenafdeling. Vrij geciteerd naar Lev Tolstoj zou je kunnen zeggen: „Gelukkige schoenen lijken allemaal op elkaar, maar een ongelukkige voetbedekking is altijd ongelukkig op haar eigen manier.”

Ik zoek schoenen voor mijn werk, nette schoenen. Gewoontegetrouw blijf ik even bij de herenafdeling hangen. Allemaal stevige veterschoenen, wat instappers en gympen, maar verder lijken ze erg op elkaar: een comfortabele zool en een warme omhulling van leer of canvas die om de voet heen ligt. Ze zien er uniform gelukkig uit. En ik voel de neiging om te denken dat dat is wat schoenen moeten doen: de drager gelukkig maken door zijn voeten te steunen en beschermen.

Over deze serie

Vrouwen stuiten voortdurend op maatschappelijke barrières, lijkt het wel. Dit mag je wel doen, dat doe je juist niet. Alsof voor hen meer en andere regels gelden dan voor mannen. In deze serie gaat Josephine Rombouts ‘de tien geboden voor de vrouw’ langs. Vandaag: ‘gij zult niet lopen’.

Gelukkig kan ik me omdraaien om de vrouwenkant van de zaak te zien en wordt mijn dwaling direct gecorrigeerd. Er staat een demonstratie van heel eigen manieren die designers hebben uitgevonden om je het lopen te bemoeilijken. Stilettohakken, plateauzolen, sandalen zonder zijkanten en ballerina’s zonder bovenkanten.

Een zwart paar suède schoenen met lage hak trekt me aan. Comfortabel en neutraal. Volgende vergissing. Schoenen van vrouwen zijn nooit neutraal. Ze zijn altijd een statement. De lage exemplaren van Angela Merkel zijn partijstandpunten die soberheid, degelijkheid en solidariteit roepen. De enige keer dat ze Italiaanse designschoenen droeg, was om Donald Trump een hak te zetten. Het haalde de voorpagina’s.

„Give a girl the right shoes and she can conquer the world”, maar Bette Midler vertelde er niet bij wat die juiste schoenen dan zijn.

Ik wandel weg van de loafers en instappers. Ik ben niet zo’n bikkel als Kate Middleton, die cricket speelt in laarzen met hoge hakken of een sprintje trekt op plateauzolen. Ook geen Máxima die een boswandeling maakt in stilleto’s. Een paar hoge leren laarzen met middelhoge hak kan ik misschien wel aan.

Googelend op ‘schoenmaat Máxima’ kom je informatieve teksten tegen: dat ze ondanks haar grote voeten toch mooie schoenen draagt. Maar dat ze er een taak aan heeft om ze kleiner te laten lijken. Gelukkig niet zo’n grondige taak als de zusters van Assepoester die een stuk van hun voeten afsnijden om kans te maken op een prins. Sprookjes die in China een duizendjarige werkelijkheid waren voor alle vrouwen die kans wilden maken op een goed huwelijk. De laatste vrouwen die niet kunnen lopen maar op lotusvoetjes strompelen, leven nog.

Mijn laarzen zijn niet bedoeld om een prins te strikken of een voordelig huwelijk te sluiten, maar om serieus genomen te worden als professional. Theresa May nam die taak heel grondig op en verpakte haar voeten op politieke momenten in tijgerprint, laklaarzen en kitten heels. Opvallend, maar niet zo’n eenduidige boodschap als haar Duitse politieke evenknie gaf. Bedoelde May met haar opvallend luxueuze schoenen te zeggen dat Brexit niets afdoet aan het feest van een goedgeschoeide bovenklasse?

Mijn laarzen zijn niet bedoeld om een prins te strikken of een voordelig huwelijk te sluiten

Het was met zo’n premier misschien niet het juiste moment voor een Britse werkneemster om zich te beklagen over het feit dat ze werd ontslagen omdat ze weigerde hakken van meer dan vijf centimeter te dragen tijdens haar achturige werkdag. Ze kreeg wel gelijk, maar niet haar baan terug en de wet die stelt dat aan mannen en vrouwen andere eisen mogen worden gesteld op kledinggebied werd in het Verenigd Koninkrijk niet aangepast.

‘Heeft u deze chelsea boots in mijn maat?” Uitgevonden voor een ander powerhouse, Queen Victoria, die dus even zelf bepaalde wat er onder haar rokken gebeurde. Er staan ook chelsea boots bij de mannenafdeling, maar geen roze sandalen met gouden ringen, rode laklaarzen met kettingen of lila loafers met forse gespen. Het seksisme slaat ongenadig toe op het gebied van diversiteit voor mannen, maar ze houden wel gezonde voeten.

Ze waren eigenlijk uitgevonden voor mannen, die hoge hakken. De Perzische cavaleristen droegen ze en maakten ze tot een hit voor modebewuste Europese mannen. Lodewijk de Veertiende droeg hoge rode hakken om zich te verheffen boven het volk en om zijn kuiten goed uit te laten komen. Maar dat is lang verleden tijd, bewees #Bootgate in 2016. De Amerikaanse senator Marco Rubio struikelde over zijn poging een centimeter of wat langer te lijken. Jammer, want het verschil tussen een presidentskandidaat en een president zit hem in een paar centimeter.

Seksistisch martelinstrument of powerhouse, hakken zijn het alleenrecht geworden van vrouwen die zich zonder enige bescheidenheid zeven centimeter boven de grond mogen bevinden. In tijgerprint. Of niet, als ze geen zin hebben.

„De chelsea boots graag.”