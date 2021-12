Geboosterd de Kerst in

Een van de handigste uitvindingen blijft de telefoon. Je kan je vraag stellen, je krijgt direct antwoord, want anders dan bij het sturen van berichten hoef je daar niet op te wachten. Er staat voor mij een kerstcadeautje klaar, dat ik trouwens zelf heb besteld. Dat bestellen moest online gebeuren, en dat kostte mij, smartphone-loze, zo’n drie uur. Maar het lukte: op eerste kerstdag mag ik een boosterprik halen. Daar moesten twee dingen voor worden afgezegd, een mis en een lunch. Op dit moment vertrouw ik eerder op de hand van de dokter dan die van God. Klein probleem: ik moet als Amsterdammer naar Purmerend, en ben niet in het bezit van een rijbewijs.

Hoeveel verkeerde afslagen kan een mens nemen in zijn leven? Auto noch smartphone, dit begint te lijken op sabotage.

Ik heb een echtgenoot, die is in het bezit van een rijbewijs, maar zo’n eerste kerstdag is niet de meest feestelijke gelegenheid om naar een industrieterrein af te reizen in een onbekende plaats. Bovendien voorzie ik vervelende, echtelijke discussies: fout-rijden, ‘maar ik zei links na 100 meter’. Ook GPS heeft ons daar niet van bevrijd. GPS maakt de fout des te onvergeeflijker.

Over die boosterprik las ik trouwens in Trouw het meest opzienbarende, Nederlandse artikel van de afgelopen dagen: de fysicus Daniël Miedema betoogt daarin dat steeds meer en massaler prikken veel goed doet voor het virus: het kan zich dan des te beter muteren en richten op de meest kwetsbaren.

Het is een macro-visie, waarmee ik bedoel dat het grote geheel (Nederland, Europa, Wereld, Heelal?) wordt meegewogen, maar ik verblijf op microniveau: in de voorlopigheid van mijn eigen leven. Soms ontstijg ik dat kort, maar zelden in de supermarkt.

De echtgenoot wilde zijn vrije tijd opofferen, ik had me verzoend met Purmerend en probeerde dankbaar te zijn (‘zoveel mensen in de wereld met niet één prik, Sanders’), en toch zat het me niet lekker.

Waarom kan er niet gewoon in een grote, Nederlandse stad een prik worden gezet in een grote, Nederlandse stad?

Nu komen we weer bij het telefoneren, dat bijna niet lukt als het om Covid-19-vaccinaties gaat, maar als je even geduld hebt, en ’s middags belt, krijg je na 9 minuten een stem aan de lijn en daar kan je tegen praten. Niet binair, ja of nee, maar ‘moet u horen, lastig, zou het mogelijk zijn…?’

De stem houdt dat in beraad, alleen dat al is mij een vreugde. Computer zegt niet nee.

Ik kreeg via die menselijke stem een prik in Amsterdam, ook nog eerder dan gedacht. Ik kan ernaartoe fietsen.

Dit is een kerstverhaal, en ik benadruk: non-fictie.

