Ondanks 79 ongelukken toch weer 80 kilometer per uur op ‘dodenweg’

Staat-ie wel goed recht? Met de waterpas erbij steekt een man in oranje pak een paal de grond in. Er komt een verkeersbord bovenop met ‘Einde 60’: vanaf dat punt mag je dan 80 kilometer per uur.

Rijk Gerritsen kijkt ernaar en kan het amper geloven. Al jaren maken hij en andere omwonenden zich sterk voor een snelheidsverlaging op Kanaal Zuid, een achttien kilometer lange weg langs het Apeldoorns kanaal, ook wel bekend als ‘de dodenweg’. Afgelopen zomer kwám het er ook van. De gemeente Apeldoorn verving in juni alle ‘80’-borden voor ‘60’. Als proef, tot eind december. Tot vorige week de proef plots werd beëindigd. Voortijdig. En mannen in oranje pakken nu alles weer terugdraaien.

Deze „twist” had Gerritsen niet zien aankomen.

79 ongelukken

Vooral niet omdat hij uit een eerste gemeentelijke evaluatie, in september, kon opmaken dat de proef succesvol was. Kanaal Zuid is berucht vanwege zijn flauwe bochten, water, bomenrij, bestemmingsverkeer én doorgaand verkeer. Een cocktail die alleen al in de afgelopen vijf jaar tot 79 ongelukken leidde, waarvan dit jaar drie met dodelijke afloop. Ten tijde van de proef waren er, in zes maanden, slechts twee ongevallen – alleen blikschade. En ook lag volgens de meetresultaten een „verdringing” op de omliggende wegen „niet voor de hand”. Dat laatste is een grote zorg van het nabijgelegen Loenen en Eerbeek, die vrezen voor meer verkeer in hun omgeving. Het is ook de belangrijkste reden dat een snelheidsverlaging er tot nu toe niet kwam.

Proef geslaagd, dacht Gerritsen.

Maar in de tweede evaluatie, een maand later, stond dat de proef „niet representatief” was. Vanwege de versoepelde corona-maatregelen en onderhoud aan omliggende wegen konden over de effecten van de snelheidsverlaging „geen harde conclusies getrokken worden”. Ook waren er te weinig gegevens om „verdringing” op andere wegen te meten. Er waren bezwaren ingediend, vijf in totaal, onder meer van dorpsraden uit omliggende dorpen.

Nou prima, dacht Gerritsen nog. Want de positieve punten bleven overeind: minder ongevallen, minder inhaalbewegingen en merendeels – volgens een gemeentelijke enquête – tevreden weggebruikers en bewoners.

Proef gestopt

Maar vorige week kregen de omwonenden alsnog slecht nieuws: de proef werd gestopt. Een onafhankelijke bezwaarcommissie had het college van burgemeester en wethouders geadviseerd ze gegrond te verklaren. Het besluit was volgens de commissie „onvoldoende zorgvuldig voorbereid, onvoldoende gemotiveerd en overhaast is genomen”. Het college in Apeldoorn koos ervoor het advies over te nemen. En nu? Volgens de gemeente is het nu eerst wachten op het eindadvies van het verkeersbureau - dat al heeft laten weten dat met ’60’ de veiligheid het best geborgd is – en daarna wil ze samen met de andere gemeenten en de provincie de belangen „integraal” afwegen. Wanneer? „Het doel is dat er volgend jaar duidelijkheid komt”, aldus een woordvoerder.

Gerritsen heeft zijn hoop nu gevestigd op een maandag gepubliceerd rapport van Veilig Verkeer Nederland. Die noemt het besluit „onverantwoord”, schrijft dat de weg „op talrijke onderdelen” niet voldoet aan de landelijke eisen en noemt ‘60’ vanuit veiligheidsoogpunt „dringend en acuut”.

Gerritsen vreest het ergste. „Het is donker, glad. Dit zijn de maanden dat altijd de grote ongelukken gebeuren. En als er nu iets ernstig gebeurt, hoe legt de gemeente dat dan uit?”