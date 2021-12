Een alledaags beeld van het Midden-Oosten

Bestaan er stranden in het Midden-Oosten? Dansen ze daar echt tot in de vroege uurtjes in clubs en bij popconcerten? Ik wist niet dat de mensen daar ook met de laatste mode meelopen!

Dit zijn reacties die Romaisa Baddar (23), de vrouw achter het populaire Instagram-account Middle East Archive (@middleastarchive), in haar inbox krijgt. Cognitieve dissonantie schuilt, vrij zichtbaar, achter de goedbedoelde opmerkingen. Ze getuigen van het negatieve beeld van het Midden-Oosten dat zich in ons collectieve geheugen heeft genesteld.

Belangrijker dan dat: diasporagenoten van Baddar, een Nederlandse met Marokkaans-Egyptische wortels, schrijven haar dat ze trotser worden op hun wortels en cultuur – dankzij het archief dat ze aanlegt.

„Sick”, zegt ze in een gesprek met NRC, want dat geldt ook voor haar.

Baddar combineert haar passie voor straatfotografie met een sterk verlangen om haar beeld van de regio, opgedaan tijdens familiebezoeken in haar jeugd, naar voren te brengen. Dat doet ze sinds januari 2020 – inmiddels telt haar pagina ruim 118.000 volgers.

Palestijnse familie aan het strand van Gaza. Foto Antoine Gyori / Sygma

Verwacht geen lappen tekst bij de foto’s – in plaats van een single story creëert ze alleen sfeer. Het is aan de volgers wat ze erin zien.

Het alledaagse leven in het Midden-Oosten is vroom en modern, kleurrijk en monotoon, vrolijk en ernstig. Het beeld van een groepje kinderen bij een schommel in het Beiroet van 1982 – de burgeroorlog zal nog acht jaar woeden – raakt elke keer.

De populariteit van de pagina culmineerde in een salontafelboek, dat in het najaar is uitgekomen en inmiddels aan de tweede druk toe is. Baddar cureerde het boek samen met de vooraanstaande Libanese fotograaf Fouad ElKoury (69). Verwacht foto’s uit Libanon, Palestina, Oman en Egypte gedurende de jaren tachtig en negentig.

Groot succes op Instagram, vanwaar die behoefte voor papier? Baddar: „Op papier kun je de regio nog dichter bij mensen brengen.”

Schommelen in West-Beiroet tijdens de burgeroorlog. Foto Chris Steele-Perkins / Magnum