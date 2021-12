Doodsteek miljardenplan door partijgenoot velt agenda Biden

Zo versloeg de man die met 290.000 stemmen is gekozen de man met 81.000.000 stemmen. Joe Manchin, Democratische senator voor West Virginia, bracht zondag de voorlopige doodsteek toe aan een gekoesterd wetsvoorstel van zijn partijgenoot, president Joe Biden. In een interview bij de conservatieve tv-zender Fox News zei Manchin dat hij het wetsvoorstel niet kan verdedigen tegenover zijn kiezers.

Dit is meer dan een tegenvaller voor Biden. In de kortademige dynamiek van de Amerikaanse politiek moet een president zijn belangrijkste resultaten zien te boeken in het eerste jaar van zijn ambtstermijn. De ondergang van de zogenoemde Build Back Better-wet is een politieke nederlaag van de eerste orde.

Direct na het interview bracht het Witte Huis een ziedende verklaring naar buiten, waarin Manchin werd gebrandmerkt als een trouweloze leugenaar. In de tekst klinkt de teleurstelling van een afgewezen vrijer door. Maandenlang hebben Biden, diens medewerkers en politieke zwaargewichten uit de Democratische Partij hun best gedaan om Manchin over te halen dit veelomvattende voorstel voor sociale en klimaatwetgeving te steunen.

Lees ook: Arm en rechts West Virginia wil best overheidssteun, maar met mate

In een 50-50 verdeelde Senaat tussen Democraten en Republikeinen bezit de conservatieve Democraat uit het overwegend Republikeinsgezinde West Virginia op belangrijke dossiers de doorslaggevende stem. In het programma Fox News on Sunday zei Manchin dat hij „al het menselijk mogelijke geprobeerd” heeft om de wet te steunen. „Maar ik kan het niet.”

De wet zou voorzieningen als ouderenzorg, kinderopvang en zorgverzekeringen verbeteren en goedkoper maken. Daarnaast zijn er voorzieningen voor maatregelen tegen de opwarming van het klimaat in opgenomen. Biden hoopte er tevens zijn sinds de chaotische terugtrekking uit Afghanistan gekelderde populariteitscijfers mee te kunnen opvijzelen. Het „nee” van Manchin is een slag voor de president die zich niet kan ontworstelen aan de taaie crises van pandemie en economie, en die nu nog met smalle politieke meerderheden in Huis van Afgevaardigden en Senaat regeert, maar volgend jaar door de tussentijdse verkiezingen machteloos kan worden gemaakt.

Sterke prijsstijgingen

Zorgen over de sterke prijsstijgingen in de loop van dit jaar (6,8 procent van november 2020 tot november 2021) voerde Manchin aan als eerste van zijn bedenkingen tegen de wet. Als tweede noemde hij de hoge Amerikaanse staatsschuld. De kosten van Bidens wetsvoorstel bedragen over tien jaar naar schatting 2.200 miljard dollar (1.956 miljard euro). De financiering komt volgens het Witte Huis geheel uit hogere belastingopbrengsten, voornamelijk door zwaardere belastingen voor de hoogste inkomens.

Later op zondag bracht Manchin nog een verklaring uit over zijn standpunt naar buiten, waarin hij betwist dat de kosten tot 2.200 miljard beperkt zullen blijven. De „vurige voorstanders van de wet”, schrijft Manchin, „blijven de ware kosten van het oogmerk van deze wet maar verbloemen”. Hij haalt een onafhankelijke begrotingskamer van het Congres aan, dat met enkele andere variabelen uitkomt op een bedrag van 4.500 miljard dollar.

Voorstanders van het ‘Build Back Better’-pakket voor klimaat- en sociale uitgaven betogen op 13 december in Washington Foto Jonathan Ernst/Reuters

Manchin staat ook stil bij de klimaatvoorzieningen in het voorstel. Kort samengevat zegt hij dat bepalingen uit de wet het tempo van de energietransitie te hoog zouden opvoeren. „Sneller willen gaan dan technologie en markt aankunnen, zal catastrofale gevolgen voor de Amerikanen hebben, zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen zien in Texas en Californië.”

Dat is een wonderlijke waarschuwing, omdat de massale stroomuitval in Texas in 2020 en de bosbranden in Californië in 2019 vooral zijn ontstaan doordat de energiebedrijven en toezichthouders hun (onderhouds)plicht slecht hadden vervuld. Het bracht critici van Manchin ertoe nog eens te wijzen op de directe financiële belangen van de senator bij fossiele brandstoffen: Manchin en zijn vrouw zijn eigenaar van een makelaarsbedrijf op de kolenmarkt en verdienden daarmee in 2020 bijna drie keer zoveel als zijn senatorenvergoeding.

Doorberekening

Voordat Manchin de videolink met de redactie van Fox News legde, probeerde de president hem nog telefonisch van zijn voornemen af te praten. Manchin nam het telefoontje niet aan, onthulde Politico. Het Witte Huis stelt in zijn reactie dat Manchin’s uitspraken op gespannen voet staan met wat hij Biden „enkele weken geleden in diens huis in Wilmington” had toegezegd: hij was bereid door te praten over de „laatste puntjes” van de wet. Hij zou Biden op schrift een kader voor de wet hebben gegeven, „van dezelfde omvang en reikwijdte als het voorstel van de president”.

In de verklaring wijst het Witte Huis bovendien op een denktank die de gevolgen voor de inflatie van Bidens wetsvoorstel in een model heeft doorberekend, en waar Manchin zich ook op heeft beroepen. De berekening van de denktank kwam uit op een verhoging van de inflatie van 0,2 procent over de komende twee jaar – „vrijwel geen effect”, noemde het Witte Huis dat. Manchin is het daarmee oneens. Hij zei dat de bewoners van West Virginia nu al worstelen met de hoge prijzen „voor benzine, boodschappen, energierekeningen” en dat hij steun voor een wet die de inflatie verhoogt hen „niet kan uitleggen”.

Analisten verwachten een uitgeklede of opgeknipte versie van het plan

Het Witte Huis zag kennelijk nog een flintertje hoop. In de verklaring van zondag schreef woordvoerder Jen Psaki: „Net zoals senator Manchin zijn opvatting over de Build Back Better wet heeft gewijzigd, deze morgen, zo zullen we druk op hem blijven uitoefenen om nogmaals van mening te veranderen en alsnog zijn eerdere toezeggingen te honoreren.”

In Amerikaanse media werd gespeculeerd over de toekomst van Bidens sociale wetgeving en de meeste analisten verwachten een uitgeklede dan wel opgeknipte versie van het wetsvoorstel volgend jaar. Dat hoeft niet eens nadelig te zijn voor Biden. Een zwaar element in de kritiek op zijn wetsvoorstel is de kolossale omvang ervan. De analogie van de infrastructuurwet dringt zich op. Ook daar had Manchin aanvankelijk bezwaren tegen Bidens dure wet. De wet werd beknot en kreeg daarop zowaar steun van een handvol Republikeinen.

Nieuwssite FiveThirtyEight analyseerde afgelopen week enkele recente opiniepeilingen onder de Amerikaanse bevolking en stelt vast dat de onderdelen van de wet aanmerkelijk populairder zijn dan de wet zelf. In geen van de aangehaalde peilingen is een meerderheid van de ondervraagden vóór de Build Back Better wet. Daar tegenover staat een ruime meerderheid van 76 procent die de voorstellen voor betere ouderenzorg steunt. Wie weet kunnen op de puinhopen van Build Back Better wel kleinere, maar vitalere wetjes opbloeien.