Dodental orkaan Rai loopt op tot 375, mogelijk meer slachtoffers

Orkaan Rai, die donderdag en vrijdag over de Filippijnen raasde, heeft aan minstens 375 mensen het leven gekost. Dat heeft de nationale politie maandag bekendgemaakt, schrijft persbureau AFP. Meer dan de helft van het dodental viel in Visayas, een centraal gelegen eilandengroep die populair is onder toeristen. De gouverneur van het gebied zegt dat het dodental nog kan oplopen.

In de zwaarst getroffen gebieden is de elektriciteit uitgevallen waardoor communicatielijnen ook niet meer mogelijk zijn. Reddings- en bergingsoperaties worden daardoor bemoeilijkt. Hoewel de schade nog niet volledig in kaart is gebracht, is deze volgens defensieminister Delfin Lorenzana „gigantisch”. Het heeft volgens hem de hoogste prioriteit om voedsel, water en gezondheidszorg naar de gebieden te brengen. Het leger heeft maandag het bevel gekregen om vliegtuigen en marineschepen in te zetten voor noodhulp.

Rai valt onder de zwaarste categorie orkanen (windkracht van meer dan 250 kilometer per uur) en is daarmee een van de krachtigste orkanen die de afgelopen jaren op de Filippijnen aan land is geraakt. Meer dan 380.000 mensen raakten sinds donderdag ontheemd. Zo’n 58 mensen worden nog vermist. In 2013 vielen bij orkaan Haiyan, die in dezelfde categorie als Rai viel, ruim 6.300 dodelijke slachtoffers.

