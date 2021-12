DNB: zorgen over krappe arbeidsmarkt en kritisch over grote investeringen

Met de tientallen miljarden euro’s aan geplande uitgaven loopt het nieuwe kabinet-Rutte IV het risico bij te dragen aan „oververhitting” van de economie. Ook kan de begrotingsimpuls van het nieuwe kabinet de hoge inflatie in Nederland verder gaan aanjagen. Dit heeft directielid Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) maandag gezegd bij de publicatie van de halfjaarlijkse economische ramingen van de centrale bank.

Als alles volgens plan loopt, geeft het komende kabinet in zijn laatste regeringsjaar, 2025, bijna 28 miljard euro meer uit dan nu. Op zich verwelkomt DNB de „ambitieuze” plannen op het terrein van onder meer klimaatbeleid en woningbouw. „Dat daar een ambitieuze begroting bij hoort, is voor een deel begrijpelijk”, zei Sleijpen in een online persconferentie. Maar macro-economisch gezien is „een budgettaire impuls niet wat de Nederlandse economie nodig heeft”.

De plannen van de coalitie zijn in de raming van DNB nog niet verwerkt, maar de effecten van de strenge lockdown die zondag inging, rekende de centrale bank wel alvast door. Volgens de raming van DNB neemt het bruto binnenlands product dit jaar toe met 4,5 procent, na de stevige krimp in 2020 van 3,8 procent. Daarmee is de economie nu alweer groter dan vóór het begin van de pandemie. Volgend jaar zou de groei uitkomen op 3,6 procent – maar de lockdown gooit roet in het eten. Als de beperkende maatregelen nog het hele eerste kwartaal duren, valt de groei in 2022 terug naar 2,2 procent, volgens een voorlopige berekening van DNB.

De inflatie (5,9 procent in november op jaarbasis volgens de EU-definitie) komt voor het hele jaar 2021 uit op 2,7 procent en blijft ook de komende twee jaren hoog, op 3 respectievelijk 2,9 procent.

Forse begrotingsimpuls

DNB heeft dus de plannen van het kabinet nog niet doorgerekend. „Maar je mag aannemen dat zo’n forse begrotingsimpuls de inflatie zal doen oplopen”, zei Sleijpen. Klimaatmaatregelen die fossiele energie duurder maken – die DNB op zich van harte steunt – dragen eveneens bij aan de inflatie, zei Sleijpen. Het risico van oververhitting en extra inflatie wordt wel verminderd omdat de uitgaven van Rutte IV naar verwachting niet allemaal op korte termijn worden gedaan, zei Sleijpen.

De overheidsfinanciën zullen „ontegenzeggelijk” verslechteren door de kabinetsplannen, aldus het DNB-directielid. De staatsschuld loopt volgens een schatting van het kabinet op van 57,5 procent van het bbp naar 60,4 procent in 2025. Dit is vlak boven het Europese maximum van 60 procent. DNB ziet het met lede ogen aan. „Je moet binnen de lijnen van de begrotingsregels blijven kleuren”, waarschuwde Sleijpen.

Lees ook deze column: Hoe zuinig is de Rutteklaas?

DNB had maandag nóg een boodschap aan de politiek: geef voortaan minder brede steun aan ondernemers bij lockdowns. Nederland moet „leren leven met corona”, zei Sleijpen, omdat besmettingsgolven in de toekomst mogelijk regelmatig terugkeren. Dat vereist een „middellangetermijnstrategie”.

Het nieuwe kabinet moet investeren in een meer „weerbare” zorg en moet juist stoppen met het „generiek” helpen van ondernemers bij beperkende maatregelen, hoe „zwaar” de klap van de laatste lockdown ook is, aldus Sleijpen. De steunoperaties die Den Haag tot dusver heeft uitgevoerd „leggen een groot beslag op de overheidsfinanciën en verstoren op den duur een gezonde economische dynamiek”, aldus DNB. In het begin van de pandemie lag de nadruk bij de coronasteun begrijpelijkerwijs op snelheid, zei Sleijpen, maar het nieuwe kabinet moet „veel gerichter” steun geven aan zwaar getroffen sectoren. De steun kan niet meer zomaar als „verzekering” dienen.

Krapte op arbeidsmarkt

DNB sprak maandag haar zorg uit over de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Nadat de werkloosheid in 2020 opliep tot 4,6 procent van de beroepsbevolking, volgde een gestage afname tot 2,7 procent in november 2021. De lonen, denkt DNB, zullen in 2022 en 2023 meer gaan stijgen, met 2,9 procent, tegen een loongroei van 2,3 procent dit jaar.

„De steeds knellender schaarste aan geschikt personeel vraagt om een breed pakket aan maatregelen”, stelt DNB. Meer arbeidsmigratie, zei Sleijpen, kan „één van de oplossingen” zijn. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen pleitte zondag in tv-programma Buitenhof voor deze maatregel. Ook het bijna gratis maken van kinderopvang door het nieuwe kabinet kan helpen, meent Sleijpen.

In tijden van inflatie en schaarste op de arbeidsmarkt kan volgens de economische theorie een ‘loon-prijsspiraal’ ontstaan. Lonen gaan dan omhoog ter compensatie van de gestegen prijzen, waardoor productie duurder wordt, waardoor de inflatie verder stijgt. Van zo’n loon-prijsspiraal is volgens DNB nog geen sprake, maar de toezichthouder waarschuwt wel: lonen moeten niet automatisch gaan stijgen met de prijzen, zoals in buurlanden als België wel gebeurt.

DNB rekende door wat er zou gebeuren als de inflatie wereldwijd aanhoudt, door hogere grondstoffenprijzen en verdere verstoringen in de levering van producten. Dan ontstaat in Nederland wél een sterkere loon-prijsspiraal. De Nederlandse inflatie zou in dat scenario groeien naar circa 4 procent in 2022 en 2023, mede door hogere looneisen.