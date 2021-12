‘Energieprojecten zijn voor gemeenten mission impossible’

Eindelijk een klimaatplan dat wél wordt uitgevoerd. Als regio’s zo doorgaan, worden komend decennium op het Nederlandse vasteland genoeg wind- en zonneparken gebouwd. Dat positieve nieuws maakte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder deze maand bekend.

De protestborden tegen torenhoge windturbines zijn talrijk. Maar intussen worden in heel Nederland projecten voor duurzame elektriciteit uitgevoerd, vergund én gepland. Met een nieuw kabinet dat streeft naar 60 procent CO 2 -reductie in 2030, wordt de noodzaak om elektriciteit en warmtevoorziening te vergroenen alleen maar groter. Het zijn plannen die burgers van nabij raken en waarbij ze, ziet het planbureau, ook steeds meer worden betrokken.

Consultant Laetitia Ouillet (43) maakt die gesprekken van dichtbij mee. Maar ze heeft er, anders dan het PBL, geen goed gevoel over. „De decentralisatie loopt dood”, zei ze toen we een afspraak maakten voor een interview.

De geboren Française werkt twintig jaar in de Nederlandse energiesector. Bij Eneco werd ze op haar 34ste directeur strategie, in 2013. Tot voor kort werkte ze bij de TU Eindhoven.

Vorig jaar maakte ze de overstap naar concrete projecten „in de klei”. Ze helpt coöperatieve windparken bouwen in het hele land, en een duurzaam warmtenet in Schiedam. Ze ziet dat gemeenten wel veel praten met bewoners over een groene lokale energievoorziening, maar dat die inspraak weinig vruchtbaar is, vertelt ze. „Mensen die zorgen hebben of vragen, worden overschreeuwd door mensen die willen saboteren.”

Ouillet was wat gejaagd aangekomen bij een café in haar woonplaats Utrecht na haar dagelijkse hardlooptraining. Ze wil minder druk zijn met werk dan vroeger, zei ze. Geen telefoontjes van de raad van bestuur op het schoolplein. Vorig jaar begon ze als voorzitter van landelijke windcoöperatie De Windvogel – dat doet ze ’s avonds en in het weekend. Eén dag per week werkt ze bij de publieke investeringsbank Invest-NL.

Loopbaan Laetitia Ouillet (1978) wilde pianist worden, maar moest haar studie aan het conservatorium opgeven toen ze bij volleybal haar rechterpink brak. Vervolgens studeerde ze economie in Parijs en milieurecht in Lancaster (VK). Sinds haar afstuderen werkt ze in de Nederlandse energiesector. Ze werkte het langst bij Nuon (nu Vattenfall) en Eneco, waar ze van 2013 tot 2016 directeur strategie was. Daarna werkte ze vier jaar aan de TU Eindhoven om het energieonderzoek te positioneren. Op dit moment werkt ze voor de gemeente Schiedam, voor staatsbedrijf Invest-NL en als voorzitter van landelijke energiecoöperatie De Windvogel. Ook is ze „zwemmoeder” voor haar 15-jarige zoon die veel traint. Ze publiceerde dit jaar het jeugdboek Het boek van toen over een meisje dat leert omgaan met haar pianotalent. Foto Barbara Kerkhof

En ze is vier dagen per week gemeenteambtenaar, al wordt ze ingehuurd. Sinds de zomer helpt ze een wijk in Schiedam voorbereiden op een nog aan te leggen warmtenet, gevuld met de overtollige hitte van een afvalverbrandingsoven in de Rotterdamse haven. Er is gedoe. De lokale Ouderen Partij Schiedam stelde vorige maand raadsvragen omdat Ouillet als oud-directeur van Eneco partijdig zou zijn – wat het college inmiddels „met kracht” heeft tegengesproken.

Gemeenteambtenaar. Het klinkt als een baan onder uw niveau.

„Dat vind ik juist niet – het is zó’n ingewikkeld project. Er zijn regels die beperkend werken, zoals rond de financiering van de verduurzaming van particuliere woningen. De politieke omgeving verandert steeds, zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En als ik een technisch projectleider zoek, ben ik zes maanden bezig om iemand te vinden.”

Vandaar dat u zegt: de decentralisatie loopt dood?

„Een gemeente vragen om een plan te maken dat iedereen het gevoel geeft gehoord te zijn, terwijl niet iedereen de noodzaak van de energietransitie voelt en niet iedereen het eens is over de aanpak, dat is een mission impossible. Gemeenten hebben al zoveel taken. En dan moeten ze ook nog even met andere gemeenten in een ‘energieregio’ een breed gedragen plan maken voor een ‘energielandschap’. Succes.”

Maar wie moet het dán doen? Wat als zulke besluiten ver weg van de burger worden genomen, zoals over de grote windparken in Groningen en Drenthe? Dat leidde tot geweld.

„Nee, zoals dat door het ministerie is besloten, dat kan niet meer. Maar nu zijn we de andere kant op doorgeslagen. Als ik twee of drie windmolens wil neerzetten in een polder in Utrecht, ben ik negen jaar bezig. Dat is geen oplossing.

„Je kunt best als overheid zeggen: ‘beste gemeente, je moet nu twee of drie gebieden voor windmolens aanwijzen en dat mag maximaal twee jaar duren’. Nu zie ik dat het negen jaar duurt, en aan het eind zijn alle betrokkenen boos en blijkt het project financieel niet te kloppen.

„Ik ken twee windparken die SDE-subsidie [rijkssubsidie voor CO 2 -reductie] hebben gekregen, maar die niet doorgaan omdat de businesscase almaar magerder wordt. En je moet met van alles rekening houden aan overlegtafels. Het is een heel zwaar proces.”

Denkt u dat het PBL te optimistisch is over zon- en windparken?

„Wat windmolens betreft, denk ik van wel. Ik denk dat juist kleinere parken het zwaar hebben, die vaak gebouwd worden door energiecoöperaties. Dat heeft financiële redenen, en er wordt heel veel van ze gevraagd. De aansluitkosten op het elektriciteitsnet zijn sterk gestegen, materiaal is duurder. En gemeenten zeggen: ga eerst even onderzoeken wat de natuurwaarde van dit gebied is. Dat kost 70 à 80.000 euro. Ook als je zo’n klein parkje hebt.”

Hoeveel nieuwe windparken heeft u van de grond gekregen in de anderhalf jaar dat u voorzitter bent van de Windvogel?

„Ikzelf nul. Ik had sowieso geen idee hoe traag zulke projecten verlopen.”

Bij uw aantreden klonk u heel enthousiast over bewonersparticipatie. ‘Alle deuren staan open’, zei u. Bent u van mening veranderd?

„Nee, maar ik vind het jammer dat er veel georganiseerde weerstand is. Tegenstanders roepen mensen op om niet naar de bewonersavonden te komen en domineren de bijeenkomsten. Dat hoorde ik van mijn collega’s in Amsterdam. Een bewoner die tijdens zo’n inspraakavond gewoon informatie wilde, voelde zich niet veilig en wilde niet meer komen. Iedereen mag meepraten, maar alleen de mensen die tegen zijn, praten mee.”

Lees hier over windmolenprotest in Amsterdam: Windmolens? Goed idee, maar zeker niet hier

In Amsterdam stemde de gemeenteraad in 2020 voor 50 megawatt extra windenergie, circa zeventien windmolens. Maar toen daarvoor gebieden werden aangewezen, zoals bij IJburg, richtten bewoners actiegroepen op. Uiteindelijk stemde de raad alsnog aarzelend voor het uitgewerkte plan. Maar voordat besluiten over windmolens worden genomen, wordt eerst verder gepraat in klankbordgroepen.

Een ruime meerderheid van de Amsterdammers is voorstander van meer duurzame energie. Hoe krijgen zij een stem?

„Misschien moet je zeggen: een gemeenteraad is een democratisch gekozen orgaan. Die kan een bepaald gebied aanwijzen om windenergie te ontwikkelen. Dan kun je vervolgens drie keer langs de deuren gaan om van de mensen die er echt mee geconfronteerd worden, te horen wat hun zorgen en eisen zijn.

„Toen ik nog bij Eneco werkte, maakte ik iets geweldigs mee tijdens een werkbezoek in Schotland, waar Eneco windparken heeft. Onze community manager kwam de auto uit en kreeg meteen een dikke knuffel van een vrouw. Om het windpark te bouwen, had Eneco het graf van haar zoontje moeten verplaatsen. Ik dacht: hoe heeft ze daar ooit mee ingestemd? Hoe kan het dat deze mensen elkaar knuffelen? Maar die bewoners vonden: dit was hún windpark. En er was een gebiedsfonds dat ten goede kwam van het dorp, en ze hadden 100 procent meegepraat. Die liefde mis ik in Nederland. Ik zou het liefst bij iedereen langs de deur gaan.”

In Schiedam is er weerstand omdat de warmte voor het beoogde warmtenet van een afvaloven komt. Wilt u al die mensen persoonlijk uitleggen dat dit toch een goede keus is?

„Ja. Want het is superingewikkeld. Mensen vinden het raar dat deze afvalcentrale afval importeert [vooral uit het Verenigd Koninkrijk]. Maar dat gebeurt omdat in Schotland en Engeland nog veel afval wordt gestort. Dat is pas erg, uit die stortplaatsen komt methaan vrij en dat is heel slecht voor het klimaat. Op een Europese schaal is het veel beter dat wij afval importeren. Als je de tijd neemt, kun je iedereen zulke complexe energiekwesties uitleggen. Ik oefen het op mijn ouders in Frankrijk. Mijn moeder was stewardess, maar nu weet ze alles van windenergie en waterstof.”

Enerzijds wilt u met iedereen persoonlijk praten, anderzijds wilt u dat gemeenten meer tempo maken met lokale energieprojecten. Die wensen zijn toch onverenigbaar?

„Daarom slaap ik de laatste tijd zo slecht, denk ik. Want ik zit de hele tijd met twee ideeën in m’n hoofd. Toen ik nog Powerpoints schreef over de mensen die met de voeten in de klei stonden, dacht ik: we moeten met iedereen praten. Maar nu ik daar zelf sta, denk ik: wauw, er wordt wel heel veel verwacht van mensen die met concrete projecten bezig zijn.”

Gaat het nog goed komen met de energietransitie?

„Mijn favoriete presentatie ooit is de entreerede van Gert Jan Kramer [sinds 2016 hoogleraar duurzame energiesystemen aan de Universiteit Utrecht]. Hij zei: technology wins. Als iets technologisch superieur is, willen we het allemaal. Mijn zoon vindt onze elektrische auto geweldig. Hij zit lekker, het geluid is fantastisch. Hij is totaal niet geboeid door het milieu.”

Is het zo gemakkelijk? Fossiele brandstoffen zijn krachtig, ze zijn nog lang niet overal te vervangen.

„Als er morgen een systeem voor direct air capture is, gaat dan iemand protesteren? Je zet een zuiger op een gebouw, dat haalt CO 2 uit de lucht en daarmee maken we bakstenen, of we sturen het naar de kassen om planten te laten groeien.”

Die technologie bestaat nog niet.

„Die bestaat wel.”

Maar niet toepasbaar.

„Maar wij gaan het nog meemaken, jij en ik. Kernfusie gaan we ook meemaken.”

Dat geloof ik niet.

„Ik geloof het wel. In Engeland gaan ze een kleine kernfusiereactor ontwikkelen. Dacht jij in de jaren zeventig dat je in een elektrische auto zou rijden? Ik ga elk jaar in Utrecht naar de beurs voor de installatiebranche. Je loopt daar en je denkt: dat is gaaf. Zoals hybride warmtepompen, die zijn nu compact, ze maken geen lawaai meer.”

En dadelijk wil de hele wereld al die spullen, en daar zijn heel veel grondstoffen voor nodig.

„Daar maak ik me wel veel zorgen over.”

Dus: technology wins?

„ Ik ben jurylid bij een prijs voor duurzaam bouwen. Alles gaat over bouwen met hout. Zelfs over materiaal op basis van rijstvliezen… Technology wins. Vraag Gert Jan naar zijn presentatie. Je kunt wel de hele dag lopen somberen, maar dan kom ik echt m’n bed niet meer uit.”