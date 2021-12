De meest wrede straf voor mijn moeder

We zouden dit jaar in clusters van vier op Tweede Kerstdag bij mijn moeder (90) op bezoek gaan. En daarna dan wat brunchen bij mijn zus die ook in Limburg woont. Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) zouden voor het eerst een mondkapje dragen, over de wieg van Frida van Roosmalen (0) zou een plastiek gespannen zijn. We zouden anderhalve meter afstand houden, en naar achteren meebewegen als ze dat vanwege haar dementie niet zou begrijpen.

Maar het kan ook dat ze haar voor de zekerheid in een rolstoel hadden gegespt, dan zou ze wel grijpen naar Leah van Roosmalen, maar er niet bij kunnen om haar op schoot te trekken.

Ik zou liegen als ik zou schrijven dat ik me erop verheugde, maar het was toch een teleurstelling dat de bijeenkomst ons zaterdagavond van overheidswege door de neus werd geboord.

Volgend jaar dan maar, denk ik inmiddels, want ik ben niet bang dat mijn moeder ten prooi valt aan Omikron.

Integendeel: ik ben nu juist bang dat ze onsterfelijk is.

Dat het onzichtbare monster haar om onduidelijke redenen de meest wrede straf heeft opgelegd: blijven leven tot je erbij neervalt om daarna toch weer door te moeten.

Een gat je in hoofd vallen – bloeden – opstaan – een helm – geen helm – weer vallen – blauwe plekken overal. Je de ene keer niets en dan weer verrassend veel herinneren. Mensen die er niet meer zijn heel erg missen, de overblijvers dan weer wel en dan weer niet herkennen. Je al lang overleden broer zien in je zoon – rustgevende medicamenten tegen de realiteit – met de groep liedjes zingen in de activiteitenruimte.

Woord voor woord meedoen met ‘Op de grote stille heide’.

‘Och hoe ver is mijn heide.

Hoever is mijn heide,

mijn heiiiiiii-de.’

Piepend met dat zachte stemmetje, ik wilde dat ik dat gepiep nooit gehoord had. Ik hoorde er wanhoop en uitzichtloosheid in. Maar het kan ook zijn dat ik dat erin wilde horen. Dat ik opgelucht was dat het wat met me deed.

Geen idee of onze komst al was gecommuniceerd.

Of er al op was gerekend.

Waarom versieren ze die verzorgingstehuizen eigenlijk met Kerstmis?

Haal de kerstbomen en stalletjes weg en het verdriet om het gemis verdwijnt.

Een fijne bezuiniging.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.