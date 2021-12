De coronasteunmachine draait weer, maar hoe lang kan dat nog?

Een lockdown komt nooit gelegen. Maar nu die uitgerekend in de kerstperiode valt, waarin veel ondernemers een belangrijk deel van hun omzet moeten behalen, is compensatie volgens werkgeversorganisaties extra hard nodig. VNO-NCW, MKB Nederland en Koninklijke Horeca deden na de persconferentie van dit weekend een dringende oproep aan het kabinet ruimhartig te zijn met compensatieregelingen. En bovendien: dat er opgeschoten moet worden.

De coronasteunmachine draait feitelijk alweer op volle toeren. Dat was niet wat het demissionaire kabinet in gedachten had, toen het in oktober de noodsteun na achttien maanden liet eindigen. Ook al was de laatste besmetting toen nog niet in zicht, het was zinloos om daar eindeloos op te wachten, zo redeneerde het economische crisisbestrijdingsteam van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken. „De economie zal zich moeten aanpassen aan de structurele aanwezigheid van het coronavirus”, schreven de drie ministers in de zomer aan de Kamer. Al liepen de meeste maatregelen ten einde, het kon nog wel even duren voordat de crisis écht voorbij was en de economie zich weer ‘normaal’ gedroeg. ,,Dan kan je niet van de belastingbetaler verwachten dat die dat blijft bijpassen”, zei minister van Economische Zaken Stef Blok (VVD) namens het drietal.

Maar dat het virus zó snel en zó hard weer zou oplaaien, daarop had het ministerstrio niet gerekend. Sinds vorige week zijn veel van de oude regelingen – de loonsteun (NOW) en de vergoeding voor vaste lasten (TVL) – weer helemaal terug. Alleen de Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers is vooralsnog niet afgestoft.

Roep om ‘koelkastcompensatie’

Toch is dat niet genoeg, zeggen sommige sectoren. Daarbij springt vooral de horeca in het oog. Ineens kan een restaurateur de ingekochte hertenbiefstuk of kaviaar niet meer op tafel zetten tijdens het kerstdiner.

Voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Robèr Willemsen pleitte maandagochtend bij tv-programma Goedemorgen Nederland daarom voor een „koelkastvergoeding”. Een vergelijkbare roep om compensatie klinkt vanuit de detailhandel. Daar is de voorraad van winterjassen en andere winterse kleding het grote probleem.

Horeca-ondernemers moeten voorraden kwijt: ‘Wie wil er een kilo kaviaar kopen?’

Vorig jaar kwam zo’n speciale vergoedingsregeling er wel, maar het is niet zeker of die een vervolg krijgt. Al sinds het begin van de crisis heeft het kabinet bij het steunen van ondernemers de grootste moeite met het maken van onderscheid tussen verschillende sectoren. Ondernemers op basis van hun individuele voorraden compenseren zou een gigantische uitvoeringsklus zijn.

Daar komt iets anders bij. Het kabinet heeft de steunpakketten dan wel weer opgepakt, het voornemen uit de zomer om de steun niet eindeloos door te laten gaan, is niet verdwenen.

Maandag concludeerde De Nederlandsche Bank, na het ingaan van de nieuwste lockdown, dat „omvangrijke steunmaatregelen van de overheid niet langer noodzakelijk en vanzelfsprekend zijn”. Het is tijd, aldus DNB, dat het kabinet werk maakt van een visie op het virus, om te voorkomen dat een crisismaatregel als de noodsteun het nieuwe normaal wordt. De economen van het Centraal Planbureau riepen in april van dit jaar al op de noodsteun af te bouwen.

Confrontatie ligt in het verschiet

Een confrontatie tussen de ondernemers en het kabinet ligt in het verschiet. Net als minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) hameren ook de economische crisisbestrijders uit de ministersploeg op het belang van 3G- of 2G-beleid. „Dit biedt de mogelijkheid om de komende tijd een andere balans te vinden tussen ondernemersrisico enerzijds en de inzet van publieke middelen anderzijds”, schreven ze al in november.

Oftewel: als de economie door restricties voor ongevaccineerden weer open kan, hoeft de overheid niet meer bij te springen. Daarbij is steun van de sectoren gewenst. Maar met name de horeca verzette zich tot nu toe tegen 2G-beleid, waarbij alleen genezen en gevaccineerde mensen toegang krijgen. Ook de naleving van het bestaande 3G was vóór de lockdown geen doorslaand succes. De behandeling van het wetsvoorstel voor 2G is, na verzet vanuit de Tweede Kamer, naar volgend jaar verschoven. Of een Kamermeerderheid het voorstel steunt, is onzeker.

In de tussentijd zoeken veel winkeliers naar manieren om hun handel toch kwijt te kunnen. Nu de kerstinkopen digitaal moeten, schakelen veel ondernemers weer over op click & collect, waarmee online aankopen in de winkel worden afgehaald. Het zou daarnaast volgens MKB Nederland en VNO-NCW mogelijk moeten worden om op afspraak te winkelen. „Dit biedt toch nog kans om iets van de kerstvoorraden af te zetten in deze drukke tijd.”

En dan zijn er nog degenen die het simpelweg zat zijn en er de brui aan willen geven. MKB Nederland roept het kabinet namens hen op om ook tempo te maken met een uittredingsregeling voor ondernemers die het niet meer kunnen volhouden en willen stoppen.