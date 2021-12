Coalitie Rutte IV heeft nog geen duurzaam coronabeleid

Nederland zit „opnieuw in een zware fase van de coronacrisis”, staat in het voorwoord van het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord. Het „einde van corona lijkt helaas nog niet zicht”, is even verderop te lezen. Veel verder dan deze algemeenheden komen de vier partijen die Rutte IV gaan vormen niet.

Een overkoepelend verhaal over hoe Nederland de komende jaren met het virus moet gaan leven ontbreekt.

Deze dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over het coronabeleid, waarschijnlijk voor het laatst met het demissionaire kabinet-Rutte III en coronaminister Hugo de Jonge (CDA). Op de agenda staat de zaterdag afgekondigde lockdown, maar veel partijen zullen juist vooruít willen kijken. Hoe moet het in het nieuwe jaar verder? Blijft Nederland van lockdown naar lockdown gaan of kunnen de zorg en samenleving zo worden ingericht dat het virus beheersbaar is?

Misrekening

Lisa Westerveld (GroenLinks) ziet dat het kabinet – zowel het huidige als het toekomstige – de coronacrisis nog altijd beschouwt als „iets dat ze nu even moeten op lossen”. Dat ís niet zo, zegt ze. „Wij vragen al heel lang om een langetermijnstrategie voor het permanent leven met corona, maar dat hebben ze nu wéér voor zich uit geschoven. Ik denk dat ze er gewoon niet uitkomen met z’n vieren.”

Aan de formatietafel is het daar de afgelopen maanden niet uitgebreid over gegaan. Volgens Kamerlid Jan Paternotte, zorgwoordvoerder van D66, is dit een „bewuste keuze” geweest. „De coronacrisis is constant in ontwikkeling. In september was nog de gedachte dat alle maatregelen in november wel zouden kunnen worden opgeheven.”

Dat bleek een misrekening, want er zijn juist weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Met als summum de herinvoering van een lockdown wegens de te verwachten snelle opmars van de Omikronvariant. Je ziet hoe snel het gaat, zegt Paternotte. „De inkt van het coalitieakkoord was nog niet eens droog.”

Paternotte beaamt dat de vier partijen het niet makkelijk eens kunnen worden over de langetermijnstrategie. „Over botsende grondrechten zullen de meningen verschillen, tussen alle partijen.” De ChristenUnie kijkt heel anders tegen het door de CDA-minister gewenste 2G-beleid aan dan D66. Ook over de mate van dwang of drang bij vaccineren staan beide partijen ver uit elkaar en dus schuiven ze lastige keuzes daarover voor zich uit.

Paternotte formuleert het diplomatiek: voor duurzaam coronabeleid zal de nieuwe coalitie, „steeds steun moeten zoeken bij andere partijen”. Dit gebeurde de afgelopen periode ook, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de coronapas in september. De ChristenUnie was daar in de coalitie tegen, maar een deel van de oppositie voor.

In de zorgparagraaf staat dat Rutte IV „de lessen uit de coronacrisis” wil gebruiken om Nederland „klaar te maken voor toekomstige gezondheidscrises”, alsof de huidige pandemie al voorbij is. Het kabinet investeert de komende jaren 300 miljoen extra in wat ‘pandemische paraatheid’ wordt genoemd. Dit geld is onder meer bedoeld voor het flexibel kunnen blijven uitbreiden van IC-bedden en -personeel, wat nu ook al gebeurt. Rutte IV belooft ook de publieke gezondheidszorg, inclusief de GGD, te „versterken”, maar onduidelijk blijft hoe dit moet gebeuren.

Langetermijnvisie op komst

Vanuit de Tweede Kamer en de wetenschap klinkt al langer de roep om een langetermijnvisie. Wetenschappelijk adviseurs van de WRR en de KNAW kwamen begin september met een ongevraagd kabinetsadvies. Hun oproep was om verschillende scenario’s voor de komende jaren uit te werken, ook minder positieve, „om te voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen”.

In reactie daarop heeft De Jonge beloofd in januari met een langetermijnplan te komen. Zowel het uittredende kabinet als het ministerie van Volksgezondheid kijken daarnaast naar andere aspecten van een samenleving die permanent in de ban is van een besmettelijk virus. Bij welke besmettings- en ziekenhuiscijfers zijn nieuwe maatregelen nodig? Moet coronazorg verder worden geconcentreerd in speciale ziekenhuizen?

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken had in het coalitieakkoord antwoorden op die vragen verwacht. „Hoe gaan we zorgen goede ventilatie op scholen? Hoe organiseren we de GGD dat ze jaarlijks kunnen blijven testen én boosteren?” Het is volgens haar tijd dat de politiek zich niet langer achter wetenschappers verschuilt, maar zelf keuzes maakt. „Wat er in het coalitieakkoord staat is echt onvoldoende.”

