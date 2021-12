Chili kiest met jonge Gabriel Boric (35) voor een sociaal bewogen, politiek geslepen president

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de 35-jarige Gabriel Boric, winnaar van de presidentsverkiezingen in Chili, een actieve rol gespeeld in enkele van de meest memorabele politieke momenten uit de recente geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Als een van de gezichten van een generatie die eiste dat politiek anders bedreven moest worden, weg van de elite en luisterend naar het volk, wist hij tienduizenden studenten te mobiliseren in 2011 om te demonstreren tegen het onderwijssysteem.

Hij versloeg de traditionele politici toen hij werd gekozen als onafhankelijk parlementslid in 2013. Hij zat aan tafel bij een akkoord tussen politici van links en rechts, met als doel een einde te maken aan het geweld tijdens de massale protesten van 2019. En nu, twee jaar later, is Boric gekozen als de jongste president ooit van Chili. Op een overweldigende manier: nooit eerder kreeg een presidentskandidaat zoveel stemmen in een tweede ronde.

Boric dankt zijn klinkende overwinning aan een enorme campagne, waarbij hijzelf en al zijn coalitiegenoten dorpjes en steden door heel Chili afreisden om op deuren te kloppen en mensen te overtuigen van hun politieke project van ‘vooruitgang en progressie’.

Zijn agenda werd door zijn tegenstanders betiteld als ‘radicaal’ en om te kunnen winnen in de tweede ronde tegen zijn aartsconservatieve tegenkandidaat José Antonio Kast, moest Boric zijn toon en plannen matigen. Hij lijkt kiezers uit het politieke midden te hebben overtuigd. En dat past in de stijl van de aankomende president van Chili: wie politiek bedrijft, moet inschikken. Of, zoals Boric in zijn overwinningstoespraak beloofde: „Door te regeren met alle mensen. Door ideeën toe te voegen, deuren te openen en bruggen te bouwen.”

Uit het diepe zuiden

Dat Boric op een constructieve manier naar politiek kijkt, komt volgens Boric’ broer Simón door zijn achtergrond. De nieuwe president van Chili komt uit Punta Arenas, in het uiterste zuiden van Chili, dat alleen per boot of vliegtuig bereikt kan worden. „Als je hier opgroeit, leer je het land op een andere manier kennen”, zegt Simón tegen NRC. „Het snelle stadsleven gaat aan je voorbij, je kent bekende televisieprogramma’s niet. Het is hier altijd koud, het waait hard. Dus je zit binnen met mensen en je praat. Over hun problemen en hoe je ze kan oplossen.”

„Hier in Punta Arenas wilde Gabriel kijken hoe hij problemen daar kon aanpakken. Hij besloot dat te doen door een leerlingenbeweging op de middelbare school te beginnen. En sindsdien heeft hij het politieke leven niet meer verlaten”, zegt Simón. Wat Boric in het verre zuiden van Chili deed, deed hij in het groot toen hij rechten ging studeren in de hoofdstad Santiago. Hij ging de studentenbond van zijn universiteit leiden in 2011, op het moment dat in Chili grootschalige protesten tegen het onderwijssysteem plaatsvonden.

Tienduizenden studenten gingen maandenlang de straat op, weigerden lessen te volgen en eisten hervormingen. De huidige president Sebastián Piñera, toen bezig aan zijn eerste term, kreeg zo voor het eerst te maken met een generatie die klaar was met de ‘oude’ politiek in Chili. Traditionele partijen van centrumlinks- en rechts die decennialang voor stabiliteit en economische groei in Chili hadden gezorgd, maar ook zorgden dat de afstand tot het volk groeide.

Boric speelde een leidende rol in de studentenprotesten van 2011. Foto Mario Ruiz/EPA

De generatie van Boric besloot de politiek van binnenuit te willen hervormen. Meerdere protestleiders sloten zich aan bij politieke partijen, veelal links, of richtten hun eigen bewegingen op. Ook Boric, die zijn studie rechten niet afmaakte maar zich richtte op de parlementsverkiezingen, begon zijn eigen partij, die hij samenbracht met andere nieuwe partijen in de progressieve coalitie Frente Amplio.

Eén van de protestleiders die net als Boric de politiek in ging, is de Chileense parlementariër Camila Rojas. „Ik ken Boric sinds de studentenprotesten van 2011. Hij was altijd aanwezig als een leider, een goede spreker. Maar ook iemand die goed luisterde”, zegt Rojas tegen NRC.

Onrust over ongelijkheid

Volgens Rojas is zijn tijd als studentenleider vormend geweest voor de politieke ontwikkeling van Boric. „Ik denk dat het een zeer goede leerschool was voor Gabriel. We moesten groepen studenten mobiliseren, met politici onderhandelen, akkoorden uitleggen aan onze achterban”, aldus Rojas. „En toen we daarna de politiek ingingen met het Frente Amplio, is dat ook met vallen en opstaan gegaan.”

Als volksvertegenwoordiger maakte Boric de massaprotesten van 2019 in Chili mee, dit keer niet als protestleider maar als politicus. Vanaf oktober 2019 gingen honderdduizenden Chilenen maandenlang de straat op uit protest tegen de ongelijkheid in hun land. De economische groei waar Chili zo bekend om stond was voor hen onzichtbaar.

De soms gewelddadige protesten werden met evenzoveel geweld beantwoord door ordetroepen. Een brede coalitie van partijen uit het hele politieke spectrum besloot in november bijeen te komen en grootschalige hervormingen te beloven om het geweld te doen stoppen. Onderdeel van dit ‘Vredesakkoord’ was een referendum, waarbij Chilenen mochten stemmen over een nieuwe grondwet die de oude grondwet, uit het tijdperk van dictator Augusto Pinochet, zou kunnen vervangen.

In 2019 was Chili maandenlang in de ban van protesten tegen de grote inkomensongelijkheid. Boric onderhandelde mee over een ‘vredesakkoord’ dat leidde tot het opstellen van een nieuwe grondwet. Foto Alberto Valdes/EPA

Chilenen kozen massaal voor deze nieuwe grondwet. Aan de aankomende president de zware taak dit historische proces te begeleiden. Daarnaast moet Boric proberen zijn ambitieuze plannen uit te voeren met een Kamer van Afgevaardigden en een Senaat waar zijn coalitie geen meerderheid heeft.

Claudia Heiss, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Chili, denkt dat de nieuwe president van Chili zijn plannen niet allemaal zal kunnen uitvoeren. „Hij moet akkoorden sluiten en zal daarom moeten matigen. Dat kan voor frictie bij zijn achterban zorgen. Daarnaast zal hij flink moeten bezuinigen: de huidige regering heeft een hoop bonussen uitgedeeld tijdens de pandemie en dat moet ergens van betaald worden”, aldus Heiss.

Tijdens de verkiezingscampagne schilderden tegenstanders van Boric hem af als extreem-links, vanwege zijn coalitie waar de Communistische Partij in zit. „Ik denk niet dat de Communisten een probleem gaan zijn, al zijn ze wat radicaler. Boric zal het centrum moeten zoeken, maar hij is goed in het sluiten van akkoorden”, zegt Heiss. „Hij komt uit een generatie die altijd heel kritisch is geweest op de traditionele politiek. Hij zoekt meer de dialoog met sociale bewegingen, met het volk, in plaats van dealtjes in achterkamertjes. Hij heeft een andere visie op hoe je politiek moet voeren. Een jeugdige visie, waarmee hij het nieuwe Chili vertegenwoordigt.”