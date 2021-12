Het sportweekend werd ingeluid door supportersrellen in Frankrijk bij Paris FC-Olympique Lyon. De bekerwedstrijd werd gestaakt, wat enigszins werd goedgemaakt met filmpjes van supporters die domme dingen deden. Vooral dat ene – met een gozer die een duw krijgt van een collega-supporter, waarop hij in een wonderlijke choreografie van buitelingen acht rijen lang naar beneden kukelt – is goed voor een paar keer lachen als je blijft terugspoelen.

Zaterdag doken in Abu Dhabi zes mannen en een vrouw tegelijk in het zwembad. Gemengde estafettes, ik hou daarvan. De vrouw was Kira Toussaint. Ze zwom als een beest, maar die halfposeidons in de banen naast haar kon ze nooit voorblijven. Ze kon alleen zo hard mogelijk zwemmen. „Lekker in de golven”, zei ze achteraf.

Na haar dook Arno Kamminga in het water. Ook in de andere banen wisselden vrouwen met mannen. De laatste vijftig meter moest Thom de Boer tegen uitsluitend vrouwen, zo haalde Nederland schakend in het water goud. Toch zwom Omikron sneller. In Abu Dhabi waren ze amper droog, toen in Den Haag de persconferentie begon en Omikron ons moeiteloos met z’n allen kopje onder in lockdown duwde.

Zondag begon met stille straten en de Friese derby Cambuur-Heerenveen. Doke Schmidt, die acht jaar bij Heerenveen speelde, liep nu bij Cambuur als een Friese Steven Berghuis. In de twaalfde minuut vloog hij er met een rode kaart uit. Het eerste opstootje was een feit. Mannen duwden elkaar, schreeuwden, scholden. Opstootjes volgden elkaar op tot voorbij het eindsignaal toen het bij de spelerstunnel weer duw- en trekgedoe werd. Omikron zat met een brede grijns op de verder lege tribune, hij gaf een denkbeeldige vriend een elleboogstootje en zei: „Die korte lontjes? Allemaal mijn werk.” Het beloofde wat voor de Klassieker.

De spelersbus van Ajax reed op de Kuip af. Een welkomstcomité van zwarte capuchonnetjes stond al met fakkels te zwaaien. Of ze dat voor hun eigen club deden of tegen de aartsvijand, was mij niet duidelijk. Maar iets in hun planning moet niet helemaal lekker zijn gegaan, want toen ze de bus van Ajax zagen, moesten ze een heel eind erachteraan rennen met brandende fakkels, maar zonder conditie. Het leverde weer een uiterst terugspoelbaar filmpje op.

Tijdens de warming-up van de spelers in de Kuip, nu met de echte Berghuis, hoorde je buiten loeiharde vuurwerkknallen. Omikron knalde harder, vooral deuren knalde hij dicht. Theaters, scholen, horeca. Alles is weer op slot, zelfs de voor de gezondheid broodnodige amateursport mag binnen muren niet door. De topsport wel.

In de cultuursector is het precies andersom. Amateurs mogen doorklungelen met hun verf en hun viool, maar de beroeps mogen het toneel niet op. Voor drama en komedie zijn we nu aangewezen op de zwarte capuchonnetjes. Ajax won met 2-0 dankzij een genadig Feyenoord dat de bal er zelf maar voor ze in peerde. Buiten spoot het waterkanon al in het rond.

Het is nu wachten op de premières van de capuchonnetjesproducties. Hopelijk kunnen ze in Nederland net als in Frankrijk een beetje doortuimelen. Valt er weer wat te lachen. Hebben we toch nog iets aan die gasten.

Carolina Trujillo is schrijfster.