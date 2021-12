Tennisster Peng Shuai verschijnt in het openbaar, ontkent seksueel misbruik

De Chinese tennisster Peng Shuai heeft in een zondag gepubliceerde video ontkend dat ze Zhang Gaoli, de voormalig vicepremier van China, heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Peng verdween kort nadat ze begin november op haar sociale media had geschreven dat Zhang zich aan haar had vergrepen. Het korte interview met de Singaporese krant Lianhe Zaobao tijdens een langlaufevenement in Shanghai is haar eerste liveoptreden sinds weken. Of Peng zondag in vrijheid en zonder druk van de Chinese autoriteiten heeft gesproken, is niet te verifiëren.

Het bericht dat zij begin november op Weibo had geplaatst, werd kort na publicatie verwijderd. Weibo is een Chinees sociaal medium dat veel weg heeft van Twitter. Van Peng werd sindsdien niets meer vernomen, wat mensenrechtenorganisaties en de tenniswereld grote zorgen baarde. „Ik moet één punt benadrukken dat buitengewoon belangrijk is, ik heb nooit gezegd of geschreven dat iemand mij seksueel heeft misbruikt”, aldus de 35-jarige tennisster zondag. Ze repte met geen woord over Zhang.

Lees ook: Grote twijfels over echtheid e-mail vermiste tennisster Peng Shuai

Nadat Peng haar bericht op Weibo begin november plaatste, verdween ze van de radar. Na weken dook een e-mail van haar aan vrouwentennisbond WTA op, waarin ze zou hebben gezegd dat het goed met haar gaat, al twijfelde WTA sterk aan de authenticiteit ervan. De tennisbond besloot uit protest geen tennistoernooien in China meer te organiseren, met name vanwege het gebrek aan informatie vanuit de Chinese autoriteiten over het welzijn van de tennisster.

#MeToo

In de zondag gepubliceerde video zegt Peng dat wat ze begin november had geschreven, een „privéaangelegenheid” is die „vele mensen” verkeerd hebben opgevat. Ook zegt ze dat ze al die tijd thuis in Peking was — van enig toezicht zou geen sprake zijn. „Waarom zou dat het geval zijn? Ik ben altijd heel vrij geweest”, aldus de tennisster.

Hoewel tennisbond WTA in november om een „volledig, eerlijk en transparant” onderzoek heeft gevraagd, is de kans zeer klein dat de Chinese overheid hier gehoor aan geeft. #MeToo-zaken liggen gevoelig in China — nooit eerder is een prominent binnen de Communistische Partij beschuldigd, laat staan vervolgd. Peng bereikte in 2014 de eerste plek op de WTA-ranglijst. Zij was daarmee de eerste Chinese tennisster die de hoogste positie wist te halen.